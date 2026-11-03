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Dhanteras 2026: सोनं की चांदी धनत्रयोदशीला तुमच्या राशीनुसार काय खरेदी करावे? मेष ते मीन, जाणून घ्या शुभ वस्तूंची यादी

DHANTERAS 2026 SHOPPING GUIDE: मेष ते मीन, १२ राशींसाठी सोने, चांदी, तांबे आणि पितळेच्या कोणत्या वस्तू शुभ मानल्या जातात? जाणून घ्या.
DHANTERAS 2026 SHOPPING GUIDE

DHANTERAS 2026 SHOPPING GUIDE

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

WHAT TO BUY ON DHANTERAS 2026 FOR ALL 12 RASHIS: धनत्रयोदशी म्हणजेच धनतेरस हा सण धन, आरोग्य आणि सुख-समृद्धीशी जोडला जातो. या दिवशी अनेकजण सोने, चांदी, भांडी किंवा घरासाठी नवीन वस्तू खरेदी करतात. काही ज्योतिषीय मान्यतांनुसार, प्रत्येक राशीचा स्वामी ग्रह आणि त्या ग्रहाशी संबंधित धातू किंवा वस्तूंच्या खरेदीला विशेष महत्त्व दिले जाते.

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