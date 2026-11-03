Dhanteras 2026: सोनं की चांदी धनत्रयोदशीला तुमच्या राशीनुसार काय खरेदी करावे? मेष ते मीन, जाणून घ्या शुभ वस्तूंची यादी

WHAT TO BUY ON DHANTERAS 2026 FOR ALL 12 RASHIS: धनत्रयोदशी म्हणजेच धनतेरस हा सण धन, आरोग्य आणि सुख-समृद्धीशी जोडला जातो. या दिवशी अनेकजण सोने, चांदी, भांडी किंवा घरासाठी नवीन वस्तू खरेदी करतात. काही ज्योतिषीय मान्यतांनुसार, प्रत्येक राशीचा स्वामी ग्रह आणि त्या ग्रहाशी संबंधित धातू किंवा वस्तूंच्या खरेदीला विशेष महत्त्व दिले जाते..धनत्रयोदशी २०२६ : तारीख आणि मुहूर्तयंदा शुक्रवार, ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी धनत्रयोदशी साजरी केली जाणार आहे. त्रयोदशी तिथी ६ नोव्हेंबर रोजी सकाळी १०:३० वाजता सुरू होऊन ७ नोव्हेंबर रोजी सकाळी १०:४७ वाजता संपेल. दिल्लीतील पूजेचा मुहूर्त संध्याकाळी ६:०२ ते ७:५७ असा आहे. पूजेची वेळ शहरानुसार बदलू शकते..Dhanteras Horoscope: धनत्रयोदशीपासून 'या' ४ राशींचे अच्छे दिन! मालव्य राजयोगामुळे मिळणार बक्कळ पैसा, नोकरी-व्यवसायातही मिळणार घवघवीत यश!.धनत्रयोदशीला १२ राशींनी काय खरेदी करावे?१. मेष रास : मेष राशीचा स्वामी मंगळ आहे. मंगळाचा संबंध तांब्याशी जोडला जातो. त्यामुळे या राशीच्या व्यक्तींनी तांब्याचे भांडे, कलश किंवा दिवा खरेदी करावा.२. वृषभ रास : वृषभ राशीचा स्वामी शुक्र आहे. या राशीच्या व्यक्तींनी चांदीचे नाणे, चांदीची पूजेची वस्तू किंवा घराच्या सजावटीसाठी एखादी वस्तू खरेदी करणे शुभ मानले जाते.३. मिथुन रास : मिथुन राशीचा स्वामी बुध आहे. त्यामुळे या राशीच्या व्यक्तींनी पितळेचा दिवा, पुस्तके, पेन किंवा स्टेशनरी खरेदी करणे शुभ मानले जाते.४. कर्क रास : कर्क राशीचा स्वामी चंद्र आहे. चंद्राचा संबंध चांदीशी जोडला जातो. त्यामुळे चांदीचे नाणे, चांदीची वाटी किंवा स्वयंपाकघरातील नवीन भांडे खरेदी करू शकता..५. सिंह रास : सिंह राशीचा स्वामी सूर्य आहे. या राशीसाठी सोने आणि तांब्याच्या वस्तू शुभ मानल्या जातात. सोन्याचे नाणे, तांब्याचे भांडे किंवा दिवा खरेदी करू शकता.६. कन्या रास : कन्या राशीचा स्वामी बुध आहे. या राशीच्या व्यक्तींनी पितळेचे भांडे, नवीन वही, पेन किंवा ऑफिससाठी लागणारे साहित्य खरेदी करावे.७. तुळ रास : तुळ राशीचा स्वामी शुक्र आहे. त्यामुळे चांदीचे नाणे, चांदीचा दिवा किंवा घराच्या सजावटीसाठी एखादी सुंदर वस्तू खरेदी करणे शुभ मानले जाते.८. वृश्चिक रास : वृश्चिक राशीचा स्वामी मंगळ आहे. या राशीच्या व्यक्तींनी तांब्याचे भांडे, दिवा किंवा पूजेसाठी लागणाऱ्या वस्तू खरेदी कराव्यात..९. धनु रास : धनु राशीचा स्वामी गुरू आहे. त्यामुळे पितळेच्या वस्तू, सोन्याचे नाणे किंवा धार्मिक पुस्तके खरेदी करणे शुभ मानले जाते.१०. मकर रास : मकर राशीचा स्वामी शनी आहे. या राशीच्या व्यक्तींनी घरासाठी टिकाऊ वस्तू, कामासाठी लागणारे साहित्य किंवा चांदीचे नाणे खरेदी करावे.११. कुंभ रास : कुंभ राशीचा स्वामी शनी आहे. त्यामुळे चांदीचे नाणे, पूजेची वस्तू किंवा दैनंदिन काम सोपे करणारे एखादे नवीन उपकरण खरेदी करू शकता.१२. मीन रास : मीन राशीचा स्वामी गुरू आहे. या राशीच्या व्यक्तींनी पितळेचा दिवा, कलश, धार्मिक पुस्तक किंवा सोन्याचे छोटे नाणे खरेदी करणे शुभ मानले जाते..धनत्रयोदशीला खरेदी करताना काय काळजी घ्यावी?धनत्रयोदशीला सोने-चांदी खरेदी करणे बंधनकारक नाही. आपल्या बजेटनुसार दिवा, भांडे, पुस्तक किंवा घरासाठी लागणारी एखादी वस्तू खरेदी करू शकता. सोने-चांदी घेताना शुद्धता, हॉलमार्क आणि पक्के बिल तपासा. केवळ राशीच्या आधारावर महागड्या वस्तू किंवा रत्न खरेदी करणे टाळा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.