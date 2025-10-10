संस्कृती

Dhanteras 2025: यंदा 18 कि 19 कधी आहे धनत्रयोदशी? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त अन् महत्व, एका क्लिकवर

dhanteras 2025 date and shubh muhurat timings : धनत्रयोदशी १८ कि १९ कधी साजरी केली जाणार याबाबत गोंधळ असेल तर ही बातमी शेवटपर्यंत नक्की वाचा.
पुजा बोनकिले
धनतेरस हा हिंदू धर्मातील एक महत्त्वाचा सण आहे. जो कार्तिक महिन्यातील कृष्ण पक्षातील त्रयोदशी तिथीला साजरा केला जातो. यंदा कधी साजरा केला जाईल.

Dhanteras Festival Traditions And Wealth Tips: दिवाळी अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. दिव्यांचा सण दिवाळी पाच दिवस साजरा केला जातो. वसूबारसनंतर धनत्रयोदशी साजरी केली जाणार आहे. यंदा धनत्रयोदशी कधी आहे असा गोंधळ असेल तर ही बातमी शेवटपर्यंत नक्की वाचा.

या दिवशी कुबेरासह माता लक्ष्मीची पूजा केली जाते. तसेच सोनं, चांदी यासारख्या गोष्टी खरेदी करणे शुभ मानले जाते. धनत्रयोदशीचे महत्व आणि पूजा करण्याची शुभ वेळ कोणती हे सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

