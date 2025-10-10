Dhanteras 2025: यंदा 18 कि 19 कधी आहे धनत्रयोदशी? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त अन् महत्व, एका क्लिकवर

धनतेरस हा हिंदू धर्मातील एक महत्त्वाचा सण आहे. जो कार्तिक महिन्यातील कृष्ण पक्षातील त्रयोदशी तिथीला साजरा केला जातो. यंदा कधी साजरा केला जाईल..Dhanteras Festival Traditions And Wealth Tips: दिवाळी अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. दिव्यांचा सण दिवाळी पाच दिवस साजरा केला जातो. वसूबारसनंतर धनत्रयोदशी साजरी केली जाणार आहे. यंदा धनत्रयोदशी कधी आहे असा गोंधळ असेल तर ही बातमी शेवटपर्यंत नक्की वाचा.या दिवशी कुबेरासह माता लक्ष्मीची पूजा केली जाते. तसेच सोनं, चांदी यासारख्या गोष्टी खरेदी करणे शुभ मानले जाते. धनत्रयोदशीचे महत्व आणि पूजा करण्याची शुभ वेळ कोणती हे सविस्तरपणे जाणून घेऊया. .कधी साजरी केली जाणार धनत्रयोदशी?पंचांगानुसार यंदा कार्तिक महिन्यातील कृष्ण पक्षातील त्रयोदशी तिथी शनिवार १८ ऑक्टोबरला दुपारी १२ वाजून १८ मिनिटांनी सुरू होते आणि रविवारी १९ ऑक्टोबरला दुपारी १ वाजून ५१ मिनिटांला संपेल. प्रदोष काळामुळे धनत्रयोदशी १८ ऑक्टोबरला साजरी केली जाणार आहे. .Diwali 2025 Health Tips: दिवाळी फराळ खाऊनही राहाल फिट, आहारतज्ज्ञ ऋजुता दिवेकर यांनी दिल्या 5 टिप्स .पूजा करण्याची शुभ वेळसंध्याकाळी ७ वाजून १६ मिनिटं ते ८ वाजून २० मिनिटंब्रम्ह मुहूर्त- सकाळी ४ वाजून ४३ मिनिटे ते ५ वाजून ३३ मिनिटंअभिजात मुहूर्त- सकाळी ११ वाजून४३ ते दुपारी १२ वाजून २९ मिनिटंप्रदोष काल- दुपारी ५ वाजून ४८ मिनिटे ते रात्री ८ वाजून २० मिनिटंउद्या वृषभ- संध्याकळी ७ वाजून १६ ते रात्री ९ वाजून १ मिनिटं.Diwali 2025 Home Makeover: दिवाळीपूर्वी घराला रंग देताय? मग वास्तूनुसार 'या' शुभ रंगांची करा निवड .महत्वधार्मिक मान्यतेनुसार कार्तिक कृष्ण पक्षाच्या दिवशी समुद्रमंथनाच्या करताना भगवान धन्वंतरी अमृताचे कलश घेऊन प्रकट झाले. त्यांना भगवान विष्णूंचा अवतार मानला जातो. धन्वंतरीने ऑषध आणि वैद्यकीय शास्त्राचे ज्ञान दिले ,यामुळे हा दिवस धनतेरस म्हणून मोठ्या उत्साहात आणि आनंदात साजरा केला जातो. या दिवशी सोनं, चांदी, नवीन वस्तू खरेदी करणे शुभ मानले जाते. मान्यतेनुसार या दिवशी खरेदी केलेल्या वस्तूंमुळे माता लक्ष्मी आणि भगवान कुबेर प्रसन्न होतात. तसेच जीवनात सुख समृद्धी लाभते. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.