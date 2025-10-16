संस्कृती

Dhantrayodashi 2025: धनत्रयोदशीच्या दिवशी या ७ शुभ वस्तू घरी आणा; लक्ष्मीमातेची कृपा सदैव राहील

Dhantrayodashi 2025: धनत्रयोदशी किंवा धनतेरस हा सण दिवाळीच्या दुसरा दिवशी साजरा केला जातो. आणि यंदा तो १८ ऑक्टोबर, शनिवार रोजी आहे. या दिवशी काही शुभ वस्तू घरी आणल्यास, लक्ष्मीमातेची कृपा सदैव तुमच्यावर राहील
थोडक्यात:

  1. धनत्रयोदशी दिवशी विशिष्ट ७ शुभ वस्तू खरेदी केल्यास लक्ष्मीमातेची कृपा आणि समृद्धी प्राप्त होते.

  2. धणे, सुपारी, बताशे, पितळ भांडी, झाडू, कपूर व पान ही सातही वस्तू धार्मिक आणि आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून शुभ मानली जातात.

  3. १८ आणि १९ ऑक्टोबर दोन्ही दिवशी खरेदीसाठी शुभ मुहूर्त असल्यामुळे या वस्तू घरात आणण्यास उत्तम वेळ आहे.

