संस्कृती

Diwali 2025: लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी कोणत्या रंगाचे कपडे परिधान करावे? वाचा एका क्लिकवर

Lakshmi Puja 2025: लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी कोणता रंग तुमच्या नशिबाला उजळवेल?
What to Wear on Lakshmi Puja 2025

What to Wear on Lakshmi Puja 2025

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on
Summary

दिवाळीच्या लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी कोणत्या रंगाचे कपडे परिधान करावे असा प्रश्न सर्वांनाच पडतो. तसेच माता लक्ष्मीला प्रिय असलेल्या रंगाचे कपडे परिधान केल्यास सकारात्मकता राहते. पण या दिवशी कोणत्या रंगाचे कपडे घालणे अशुभ असते हे ज्योतिशास्त्रानुसार जाणून घेऊया.

Diwali 2025 best colors for Lakshmi Puja to attract prosperity: यंदा दिवाळी २१ ऑक्टोबरला साजरी केली जाणार आहे. हा सण देशभरात उत्साहात आणि आनंदात साजरा केला जातो. या दिवशी माता लक्ष्मी आणि भगवान गणेशाची मनोभावे पूजा केली जाते. अशी मान्यता आहे की मनोभावे पूजा केल्यास सुखसमृद्धी लाभते. लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी कोणत्या रंगाचे कपडे परिधान करावे हे जोतिषशास्त्रानुसार जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
Diwali Festival
culture
Diwali
Lakshmi Pujan
Diwali Decoration
Colour

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com