Diwali 2025: लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी कोणत्या रंगाचे कपडे परिधान करावे? वाचा एका क्लिकवर

दिवाळीच्या लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी कोणत्या रंगाचे कपडे परिधान करावे असा प्रश्न सर्वांनाच पडतो. तसेच माता लक्ष्मीला प्रिय असलेल्या रंगाचे कपडे परिधान केल्यास सकारात्मकता राहते. पण या दिवशी कोणत्या रंगाचे कपडे घालणे अशुभ असते हे ज्योतिशास्त्रानुसार जाणून घेऊया. .Diwali 2025 best colors for Lakshmi Puja to attract prosperity: यंदा दिवाळी २१ ऑक्टोबरला साजरी केली जाणार आहे. हा सण देशभरात उत्साहात आणि आनंदात साजरा केला जातो. या दिवशी माता लक्ष्मी आणि भगवान गणेशाची मनोभावे पूजा केली जाते. अशी मान्यता आहे की मनोभावे पूजा केल्यास सुखसमृद्धी लाभते. लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी कोणत्या रंगाचे कपडे परिधान करावे हे जोतिषशास्त्रानुसार जाणून घेऊया..पिवळा रंगसूर्य आणि अग्नि घटकांचे प्रतिनिधित्व करणारे, संपत्ती, यश आणि तेज यांचे प्रतीक पिवळा रंग मानला जातो. लक्ष्मीपूजेदरम्यान पिवळा किंवा सोनेरी रंग परिधान केल्याने समृद्धी आणि सकारात्मक उर्जे निर्माण होते. लाल रंगदैवी ऊर्जा, शक्ती, आत्मविश्वास आणि सौभाग्य दर्शवितो. साड्या, कुर्ता किंवा दुपट्ट्यासारखे लाल पोशाख शक्ती आणि प्रेमाचे आशीर्वाद मिळविण्यास मदत करतात. यंदा लक्ष्मीपूजनाला लाल रंगाचे कपडे परिधान करावे. .Diwali 2025 Lakshmi Puja Guide: लक्ष्मीपूजन करताना 'हे' नियम ठेवा लक्षात, लाभेल सुख-समृद्धी.हिरवा रंगबुध ग्रहाच्या नियंत्रणाखाली वाढ, स्थिरता आणि प्रगती दर्शवितो. हिरवा रंग परिधान केल्याने आर्थिक कल्याण सुधारते आणि संधी उघडतात. यंदा लक्ष्मीपूजनाला हिरव्या रंगाचे कपडे परिधान करावे.निळा रंगनिळा रंग शांती, प्रामाणिकपणा आणि मानसिक शांततेचे प्रतीक आहे. आकाशी निळ्यासारखे हलके निळे रंग नकारात्मक उर्जेपासून संरक्षण देतात आणि शांतता वाढवतात. यामुळे लक्ष्मीपूजनाला निळ्या रंगाचे कपडे परिधान करणे शुभ मानले जाते. .पांढरा रंगचंद्राशी संबंधित शुद्धता, साधेपणा आणि आध्यात्मिक शांती दर्शवितो. पांढऱ्या रंगाचे कपडे पूजेदरम्यान मानसिक शांती वाढवतात.पुढील रंग वापरू नका दिवाळीत काळा रंग अशुभ मानला जातो आणि तो नकारात्मकता आणि दुःखाचे प्रतीक असल्याने त्या रंगाचे कपडे परिधान करणे टाळावे. तसेच, जुने किंवा फाटलेले कपडे घालू नका. नेहमी स्वच्छ, नवीन आणि तेजस्वी कपडे घालावे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.