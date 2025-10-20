Diwali 2025: हिंदू शास्त्रांनुसार 'या' 4 रोपांजवळ दिवा लावल्यास वाढते सौभाग्य

दिवाळीत हिंदू शास्त्रांनुसार काही रोपांजवळ दिवा लावल्याने सौभाग्य वाढते. या परंपरेमुळे घरात सकारात्मक ऊर्जा पसरते आणि आध्यात्मिक उर्जा निर्माण होते. तुळशीला विष्णूची प्रिये मानले जाते, अशोक दुःख दूर करतो, केळी ज्ञान देते आणि कमळ आर्थिक स्थिरता आणते..Diwali 2025 Hindu scriptures light lamps near tulsi plant for prosperity: हिंदू धर्माता दिवाळी सणाला खुप महत्व आहे. या दिवशी माता लक्ष्मी आणि भगवान गणेशाची पूजा केली जाते. तसेच घरात दिव्यांची सजावट केली जाते. घरात दिवे लावल्याने सकारात्मक वातावरण निर्माण होऊन प्रसन्न वाटते. तसेच काही असे रोप आहेत जिथे दिवे लावणे शुभ मानले जाते. हिंदू शास्त्रांमध्ये देखील पुढील रोपांजवळ दिवे लावणे शुभ मानले गेले आहे. .रात्रीच्या वेळी झाडे वेगळ्या पद्धतीने श्वास घेतात. विश्रांती घेताना ते ऊर्जा शोषून घेतात. झाडांसमोर दिवा लावल्याने आध्यात्मिक कंपन निर्माण होते. अग्नि तत्व सभोवतालची हवा शुद्ध करते. प्रकाश वनस्पतीच्या नैसर्गिक ऊर्जा क्षेत्राला चार्ज करतो. ही हिंदू परंपरा एक शक्तिशाली आध्यात्मिक उर्जा तयार करते. सकारात्मक ऊर्जा गुणाकार करते आणि तुमच्या घरात पसरते. वैदिक श्रद्धा म्हणतात की देव या पवित्र वनस्पतींमध्ये निवास करतात. दिव्याचा प्रकाश या दैवी शक्तींचे स्वागत करतो. .तुळसप्रत्येक घरात तुळशीची पूजा केली जाते. ती तुमच्या अंगणात किंवा बाल्कनीत असावी. दररोज संध्याकाळी दिवा लावावा. पूजा करताना पूर्वेकडे तोंड करावे. दररोज पाणी आणि पिवळी फुले अर्पण करावी. हिंदू शास्त्रांमध्ये तुळशीला विष्णूची प्रिये म्हटले आहे. आध्यात्मिक फायद्यांमध्ये कुटुंबाचे संरक्षण आणि आरोग्य यांचा समावेश आहे. या शुभविधी विधीमध्ये नकारात्मक ऊर्जा दूर होतात. दिवा लावण्याची परंपरा वैवाहिक सुसंवाद सुनिश्चित करते. .अशोक वृक्षअशोक वृक्ष जीवनातील दुःख दूर करतो. तुमच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ हे झाड लावावे. मंगळवारी कापूरचा दिवा लावा. कुंकू आणि लाल कपडे अर्पण करावे. घरातील विधी आनंदी स्पंदने निर्माण करतात. हिंदू शास्त्रांमध्ये रामायणात अशोकाचा उल्लेख आहे. सीता माता अशोकाच्या झाडाखाली बसली होती. आध्यात्मिक फायद्यांमध्ये मानसिक शांती समाविष्ट आहे. हा शुभविधी नैराश्यापासून संरक्षण करतो. दिवा लावण्याची परंपरा घरात आनंद आणते..Diwali 2025 Dudget Gadget Gifts: नातेवाईकांना द्या बजेट फ्रेंडली 'ही' 4 गॅझेट्स; दिवाळी होईल आनंददायी.केळीचे झाडकेळीचे रोप भगवान विष्णूचे प्रतीक आहे. तुमच्या बागेच्या ईशान्य कोपऱ्यात ते लावावे. गुरुवारी मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावावा. हळद आणि लाल फुले अर्पण करावे. दिवा लावताना विष्णू मंत्रांचा जप करावा. हिंदू परंपरेनुसार यामुळे ज्ञान आणि बुद्धी मिळते. या विधीद्वारे विद्यार्थ्यांना एकाग्रता मिळते. सकारात्मक ऊर्जा शैक्षणिक यशात मदत करते. तसेच करिअरमध्ये यश मिळते. .कमळाचे रोपपाण्याच्या भांड्यात कमळ लावावे. शुक्रवारी पाच वाती असलेला दिवा लावावा. पांढरी फुले आणि तांदळाचे दाणे अर्पण करावे. पूजेदरम्यान पश्चिम दिशेला तोंड करावा. हिंदू परंपरा कमळाला माता लक्ष्मीशी जोडते. वनस्पतीची पूजा आर्थिक स्थिरता आणते. सकारात्मक ऊर्जा संपत्तीच्या संधी आकर्षित करते. समृद्धीसाठी हा विधी लवकर कार्य करतो. वैदिक श्रद्धा म्हणतात की कमळ गरिबी दूर करते..Diwali 2025: दिवाळीत दमा अन् सीओपीडीचा त्रास असणाऱ्या लोकांनी कोणती काळजी घ्यावी? वाचा एका क्लिकवर.पुढील गोष्टी ठेवा लक्षाततुम्हाला शक्य असल्यास रोज संध्याकाळी तुळशीजवळ दिवा लावा. तुम्ही तिळाच्या तेलाचा दिवा लावू शकता. तुम्हाला आठवड्याभरात सकारात्मकता जाणवेल. झाडांमुळे तुम्हाला प्रसन्न वाटेल. शास्त्रानुसार घरात सुख-समृद्धी लाभेल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.