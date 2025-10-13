Diwali 2025: दिवाळीच्या दिवशी तुळशी पूजनाने बदला नशीब, दूर करा पैशांची अडचण

दिवाळीमध्ये तुळशी पूजनाने आर्थिक अडचणी दूर करण्याचा उपाय सांगितला आहे. या विधींमुळे माता लक्ष्मीचे आशीर्वाद मिळतात, ज्यामुळे समृद्धी आणि सौभाग्य वाढते. .Diwali 2025 Simple Rituals for Success: दरवर्षी कार्तिक महिन्यातील अमावस्येच्या दिवशी दिवाळीचा सण मोठ्या उत्साहात आणि आनंदाने साजरा केला जातो. या दिवशी घरांमध्ये दिवे लावले जातात. माता लक्ष्मी आणि भगवान गणेशाचीही पूजा केली जाते. दिवाळीला माता लक्ष्मीची पूजा केल्याने जीवनात आनंद आणि शांती येते, समृद्धी आणि सौभाग्य वाढते अशी धार्मिक श्रद्धा आहे. शिवाय, देवीच्या आशीर्वादाने संपत्तीचे दरवाजे उघडतात.दिवाळीत माता लक्ष्मी आणि भगवान गणेशाची पूजा करण्यासोबतच, माता लक्ष्मीला प्रसन्न करण्यासाठी विशेष विधी देखील केले जातात, ज्यांचे खूप महत्त्व आहे. मान्यतेनुसार, या दिवशी तुळशीशी संबंधित काही उपाय केल्याने आर्थिक अडचणी कमी होतात आणि जीवनात समृद्धी येते. .तुळशीजवळ दिवा लावादिवाळीच्या दिवशी तुळशीजवळ तुपाचा दिवा लावावा. तसेच त्याभोवती प्रदक्षिणा घालाव्या. यामुळे माता लक्ष्मीचा आशीर्वाद मिळतो. यामुळे आर्थिक अडचणी कमी होण्यास मदत होते. तसेच सुरक्षित आयुष्य लाभते. .Diwali 2025 Train Travel Tips: दिवाळीत रेल्वेचा प्रवास करताय? मग 'या' 6 वस्तू चुकूनही बॅगमध्ये ठेऊ नका.तुळशीची पूजा करावीदिवाळीत तुळशीची पूजा करणे खूप महत्वाचे मानलं जातं. या दिवशी सकाळी स्नान केल्यानंतर तुळशीची पूजा करावी. तुळशी मातेला वैवाहिक आनंदाचे नैवेद्य दाखवावेत. त्यानंतर या वस्तू विवाहित महिलेला दान कराव्यात. असं केल्यानं वैवाहिक जीवनात आनंद येतो..तुळशीला गंगाजल अर्पण करादिवाळीच्या दिवशी तुळशीला थोडे गंगाजल मिसळलेले पाणी अर्पण करावे. तुळशी मंत्रांचा जपही करावा. दिवाळीच्या दिवशी असं केल्यानं शुभ फळं मिळतात. माता लक्ष्मीच्या आशीर्वादाने रखडलेली कामे पूर्ण होतात..Diwali 2025 Gift Idea: यंदा दिवाळीत द्या अनोखे गिफ्ट, कमी खर्चात नातेवाईक अन् मित्रांना करा खुश .दिवाळी कधी आहे?पंचांगानुसार यंदा कार्तिक महिन्यातील अमावस्येची तारीख 20 ऑक्टोबर रोजी पहाटे 03:44 वाजता सुरू होते. ही तारीख 21 ऑक्टोबर रोजी पहाटे 05:54 वाजता संपेल. त्यामुळे या वर्षी दिवाळी 21 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जाणार आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.