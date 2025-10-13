संस्कृती

Diwali 2025: दिवाळीच्या दिवशी तुळशी पूजनाने बदला नशीब, दूर करा पैशांची अडचण

how to perform Tulsi worship on Diwali: दिवाळीत माता लक्ष्मीसोबत भगवान गणेशाचीही पूजा केली जाते. माता लक्ष्मीला प्रसन्न करण्यासाठी काही खास उपाय केले पाहिजे.
Diwali 2025:

Diwali 2025:

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on
Summary

दिवाळीमध्ये तुळशी पूजनाने आर्थिक अडचणी दूर करण्याचा उपाय सांगितला आहे. या विधींमुळे माता लक्ष्मीचे आशीर्वाद मिळतात, ज्यामुळे समृद्धी आणि सौभाग्य वाढते.

Diwali 2025 Simple Rituals for Success: दरवर्षी कार्तिक महिन्यातील अमावस्येच्या दिवशी दिवाळीचा सण मोठ्या उत्साहात आणि आनंदाने साजरा केला जातो. या दिवशी घरांमध्ये दिवे लावले जातात. माता लक्ष्मी आणि भगवान गणेशाचीही पूजा केली जाते. दिवाळीला माता लक्ष्मीची पूजा केल्याने जीवनात आनंद आणि शांती येते, समृद्धी आणि सौभाग्य वाढते अशी धार्मिक श्रद्धा आहे. शिवाय, देवीच्या आशीर्वादाने संपत्तीचे दरवाजे उघडतात.

दिवाळीत माता लक्ष्मी आणि भगवान गणेशाची पूजा करण्यासोबतच, माता लक्ष्मीला प्रसन्न करण्यासाठी विशेष विधी देखील केले जातात, ज्यांचे खूप महत्त्व आहे. मान्यतेनुसार, या दिवशी तुळशीशी संबंधित काही उपाय केल्याने आर्थिक अडचणी कमी होतात आणि जीवनात समृद्धी येते.

