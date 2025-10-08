Diwali 2025: दिवाळीला घरात अजिबात ठेवू नका 'या' वस्तू, नाहीतर वर्षभर जाणवेल पैशांची चणचण

Diwali 2025 Vastu Alert: दिन दिन दिवाळी ... असे म्हणत सर्वांना शुभेच्छा देत असतो. यंदा दिवाळी 17 ऑक्टोबरपासून साजरी केली जाणार आहे. अवघ्या काही दिवसांवर दिव्यांच सण येऊन ठेपला आहे. अनेक घरांमध्ये साफसफाईला सुरूवात झाली आहे. पण वास्तूनुसार दिवाळीच्या साफसफाई दरम्यान कोणत्या वस्तू घराबाहेर काढल्यास माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हे आज जाणून घेऊया. तुम्हाला वर्षभर आर्थिक चणचण नको असेल तर ही बातमी शेवटपर्यंत नक्की वाचा..तुटलेली घड्याळे आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू घरात तुटलेली इलेक्ट्रॉनिक वस्तू किंवा तुटलेली घड्याळ ठेवणे टाळा. एकतर ती दुरुस्त करा किंवा फेकून द्या. या वस्तू नकारात्मकता वाढवतात आणि गरिबी आणतात. असं मानलं जातं की घरात तुटलेल्या वस्तू ठेवल्याने चांगल्या वस्तूंचेही नुकसान होऊ शकते. यंदा दिवाळीत अशा वस्तू ठेऊ नका. .तुटलेला पलंग किंवा फर्निचरजर तुमचा पलंग, सोफा किंवा इतर फर्निचर तुटलेले असेल तर ते दुरुस्त करा. अन्यथा ते घराबाहेर काढून टाका. तुटलेल्या पलंगावर झोपल्याने पती-पत्नीमधील नाते बिघडू शकते आणि तुमच्या करिअरमध्ये अडथळे निर्माण होऊ शकतात. .खराब किंवा तुटलेला झाडू झाडू देवी लक्ष्मीशी संबंधित असल्याचे म्हटले जाते. घरी नेहमी चांगल्या स्थितीत असलेला झाडू वापरा. जर झाडू जुना किंवा खराब झाला असेल तर तो टाकून द्या. अन्यथा, पूर्ण तिजोरी देखील रिकामी होईल. तसेच, दिवाळीला जुने वर्तमानपत्रे, कचरा आणि रद्दी काढून टाका. .फाटलेले आणि जुने कपडे अनेक घरांमध्ये फाटलेले आणि जीर्ण कपडे अनावश्यकपणे गोदामात किंवा कपाटांवर पडलेले आढळतात. हे कपडे धुवा आणि ते कोणाला तरी दान करा, नाहीतर फेकून द्या. या वस्तू घरात ठेवल्याने माता लक्ष्मीचा घरात वास होत नाही. ज्यामुळे समृद्धीचा अभाव होतो. तसेच, असे जीर्ण कपडे घालणे टाळा. यामुळे तुमचे सौभाग्य दुर्दैवात बदलेल. .Diwali 2025 Home Makeover: दिवाळीपूर्वी घराला रंग देताय? मग वास्तूनुसार 'या' शुभ रंगांची करा निवड .फाटलेले किंवा जुने बूट आणि चप्पलघरात फाटलेले किंवा जुने बूट आणि चप्पल ठेवू नका. यामुळे शनि दोष निर्माण होतो आणि घरात आर्थिक अडचणी आणि कर्ज वाढते. .तुटलेली भांडी किंवा काचेची भांडीघरात कोणतेही तुटलेले भांडी, काच किंवा प्लास्टिकच्या वस्तू ठेवू नका. यामुळे घरात गरिबी येते. फक्त भांडी चांगल्या स्थितीत ठेवा. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.