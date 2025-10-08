संस्कृती

Diwali 2025: दिवाळीला घरात अजिबात ठेवू नका 'या' वस्तू, नाहीतर वर्षभर जाणवेल पैशांची चणचण

Diwali 2025 Vastu Tips: दिवाळी अगदी आठ दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. घरोघरी स्वच्छता सुरू झाली आहे. माता लक्ष्मी नेहमीच स्वच्छ आणि प्रसन्न घरांमध्ये प्रवेश करते. यंदा दिवाळीत घर स्वच्छ करताना काही वस्तू घराबाहेर काढा नाहीतर मोठे नुकसान होऊ शकते.
Diwali 2025 Vastu tips to avoid money problems at home

Diwali 2025 Vastu tips to avoid money problems at home

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

Diwali 2025 Vastu Alert: दिन दिन दिवाळी ... असे म्हणत सर्वांना शुभेच्छा देत असतो. यंदा दिवाळी 17 ऑक्टोबरपासून साजरी केली जाणार आहे. अवघ्या काही दिवसांवर दिव्यांच सण येऊन ठेपला आहे. अनेक घरांमध्ये साफसफाईला सुरूवात झाली आहे. पण वास्तूनुसार दिवाळीच्या साफसफाई दरम्यान कोणत्या वस्तू घराबाहेर काढल्यास माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हे आज जाणून घेऊया. तुम्हाला वर्षभर आर्थिक चणचण नको असेल तर ही बातमी शेवटपर्यंत नक्की वाचा.

Loading content, please wait...
Diwali Festival
lifestyle
money
culture
Diwali
Home

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com