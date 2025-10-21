Laxmi Pujan 2025 : वर्षभर घरात पैसा खेळत राहायला हवा ना? मग लक्ष्मीपूजनात झाडू अन् मिठासोबत करा 'हा' एकच खास उपाय

Diwali 2025 celebration tips : यंदा २१ ऑक्टोबरला लक्ष्मीपूजनाचा सण उत्साहात साजरा होणार आहे. धन, संपत्ती आणि समृद्धीचं प्रतीक असलेल्या या सणात लक्ष्मी मातेची पूजा तर होतेच, पण झाडू आणि खडे मिठालाही विशेष स्थान आहे. ही प्रथा का पाळली जाते आणि यामागचं पौराणिक महत्त्व काय, हे जाणून घेऊया...लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी घरातून अलक्ष्मी म्हणजेच अशुभता, दुर्भाग्य आणि अस्वच्छता हटवण्यासाठी झाडूची पूजा केली जाते. पौराणिक कथेनुसार समुद्रमंथनातून लक्ष्मी नंतर अलक्ष्मीचा जन्म झाला. ती आळस, लोभ, असत्य आणि अस्वच्छतेची देवता मानली जाते. तिचं वाहन गाढव आणि आयुध झाडू आहे. म्हणूनच लक्ष्मीपूजनात नवीन झाडू घेऊन त्याला हळद-कुंकू लावून पूजा केली जाते..Lakshmi Pujan : लक्ष्मीपूजन दिवशी चुकूनही करू नका 'या' 3 गोष्टी, नाहीतर माता लक्ष्मी अन् कुबेर देव दोघेही होतील नाराज.रात्री उशिरा घर स्वच्छ करून अलक्ष्मीला हाकललं जातं. यामुळे घरात सकारात्मक ऊर्जा आणि समृद्धी नांदते. लक्षात ठेवा, झाडूला पाय लागू नये आणि कोणालाही त्याने मारू नये, असं शास्त्र सांगतं. दुसरीकडे मोठे मीठ हे लक्ष्मीचे भाऊ मानले जाते. समुद्रमंथनातून मिठाचा जन्म झाला आणि तो जीवनाचा आधार बनला..Diwali Safety : दिवाळीला WhatsApp Group वर चुकूनही पाठवा नका 'हे' 5 मेसेज; नाहीतर तुरुंग अन् कोर्टाच्या फेऱ्या मारण्यात निघून जाईल सण.मीठाशिवाय जेवण अळणी होतं तसंच मिठाशिवाय आयुष्य अपूर्ण आहे. म्हणूनच लक्ष्मीपूजनात खडे मिठाची पूजा करून कृतज्ञता व्यक्त केली जाते. गावांमध्ये आजही सकाळी मोठे मीठ आणि झाडू विक्रेते येतात आणि लोक श्रद्धेने त्यांची खरेदी करतात. लक्ष्मीपूजनात अष्टदल कमलावर लक्ष्मीची स्थापना, खव्याचा नैवेद्य, धने, गूळ, बत्तासे यांचा प्रसाद आणि चलनी नोटा, सोन्याची पूजा केली जाते. व्यापारी आपल्या वह्या आणि हिशोबाची कागदपत्रे पूजतात. यंदा झाडू आणि मिठाच्या पूजेने अलक्ष्मीला हटवा आणि लक्ष्मीचं स्वागत करा...FAQsWhy is a broom worshipped during Laxmi Pujan?लक्ष्मीपूजनात झाडूची पूजा का केली जाते?झाडूची पूजा अलक्ष्मीला (अशुभता, अस्वच्छता) घरातून हटवण्यासाठी केली जाते. पौराणिक कथेनुसार, झाडू हे अलक्ष्मीचं आयुध आहे, त्यामुळे त्याची पूजा करून घर स्वच्छ आणि समृद्ध ठेवलं जातं.What is the significance of salt in Laxmi Pujan?लक्ष्मीपूजनात खडे मिठाचं महत्त्व काय?खडे मीठ हे लक्ष्मीचा भाऊ मानलं जातं आणि ते जीवनाचं सार आहे. त्याची पूजा करून कृतज्ञता व्यक्त केली जाते आणि घरात समृद्धी नांदते.How should the broom be worshipped on Laxmi Pujan?लक्ष्मीपूजनात झाडूची पूजा कशी करावी?नवीन झाडू घेऊन त्याला हळद-कुंकू लावून स्वच्छ जागी उभा करावा. पूजा झाल्यावर रात्री उशिरा घर झाडून अलक्ष्मी बाहेर काढावी.Why should we avoid stepping on a broom?झाडूला पाय का लावू नये?झाडू हे अलक्ष्मीचं आयुध आहे, त्याला पाय लागल्याने अशुभता येऊ शकते. चुकून पाय लागला तर नमस्कार करून माफी मागावी.What items are offered during Laxmi Pujan?लक्ष्मीपूजनात कोणते पदार्थ अर्पण केले जातात?खव्याचा नैवेद्य, धने, गूळ, साळीच्या लाह्या, बत्तासे आणि चलनी नोटा, सोन्याचे दागिने यांची पूजा केली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.