Laxmi Pujan 2025 : वर्षभर घरात पैसा खेळत राहायला हवा ना? मग लक्ष्मीपूजनात झाडू अन् मिठासोबत करा 'हा' एकच खास उपाय

Lakshmi Pujan Tips : लक्ष्मीपूजन २०२५ मध्ये झाडू आणि खडे मिठाच्या पूजेने अलक्ष्मीला हटवा आणि समृद्धीचं स्वागत करा
Saisimran Ghashi
Diwali 2025 celebration tips : यंदा २१ ऑक्टोबरला लक्ष्मीपूजनाचा सण उत्साहात साजरा होणार आहे. धन, संपत्ती आणि समृद्धीचं प्रतीक असलेल्या या सणात लक्ष्मी मातेची पूजा तर होतेच, पण झाडू आणि खडे मिठालाही विशेष स्थान आहे. ही प्रथा का पाळली जाते आणि यामागचं पौराणिक महत्त्व काय, हे जाणून घेऊया..

