Diwali 2026: यंदा दिवाळी कधीपासून सुरू? वसुबारस, लक्ष्मीपूजन ते भाऊबीजेपर्यंत; पाहा कोणत्या तारखेला काय असणार?

Diwali 2026 Calendar: भारतीय संस्कृती आणि परंपरांमध्ये दीपोत्सवाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मराठी वर्षातील अत्यंत मोठा, आनंदाचा आणि उत्साहाचा सण म्हणजे दिवाळी. आश्विन वद्य त्रयोदशीपासून ते कार्तिक शुद्ध द्वितीयेपर्यंत चालणारा हा पाच ते सात दिवसांचा उत्सव संपूर्ण देशात मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. यंदा म्हणजेच २०२६ मध्ये दिवाळीचा सण नेमका कधीपासून सुरू होणार आणि प्रत्येक दिवसाची तारीख कोणती आहे, याबाबतची सविस्तर माहिती समोर आली आहे..नवीन धान्याची आवक झाल्यामुळे हा एक कृषिविषयक आनंदोत्सव मानला जातो. घरांवर आकर्षक आकाशकंदील लावणे, विविध प्रकारच्या रांगोळ्या काढणे, खमंग फराळाचा आस्वाद घेणे आणि फटाक्यांची आतषबाजी करणे यामुळे संपूर्ण वातावरणात चैतन्य निर्माण होते. महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाची आठवण म्हणून लहान मुलांकडून मातीचे किल्ले बनवण्याची परंपरा आजही जतन केली जाते. पुराणात दिलेल्या कथेनार १४ वर्षांचा वनवास संपवून रामचंद्रांनी सीतेसह अयोध्येत परतल्यावर प्रजेने केलेल्या दीपोत्सवापासून या सणाची सुरुवात झाली, असे मानले जाते..Diwali Market: रंगीत, तरंगणाऱ्या पणत्यांचे आकर्षण;दिवाळीची लगबग सुरू; ग्राहकांच्या प्रतिसादाकडे व्यापारीवर्गाचे लक्ष.२०२६ मधील दिवाळीच्या सर्व महत्त्वाच्या तारखायंदाच्या वर्षात ५ नोव्हेंबर २०२६ ते ११ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत दीपोत्सव साजरा केला जाणार असून, प्रत्येक तिथीचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे आहे-वसुबारस (गोवत्स द्वादशी): ५ नोव्हेंबर २०२६, गुरुवार- धनत्रयोदशीच्या आदल्या दिवशी येणाऱ्या या तिथीला सुवासिनी सवत्स गाईची पूजा करतात. हा दिवस दिवाळीच्या पर्वाचा पहिला दिवस मानला जातो.धनत्रयोदशी (धन्वंतरी पूजन): ६ नोव्हेंबर २०२६, शुक्रवार- या दिवशी प्रदोषकाळात यमदीपदान केले जाते. अपमृत्यू टाळण्यासाठी आणि आरोग्याची देवता धन्वंतरीच्या पूजनासाठी या दिवशी दक्षिण दिशेला दिवा लावण्याची पद्धत आहे..नरक चतुर्दशी (छोटी दिवाळी): ७ नोव्हेंबर २०२६, शनिवार- आश्विन वद्य चतुर्दशीला नरक चतुर्दशी साजरी केली जाते. पौराणिक कथेनुसार भगवान श्रीकृष्णाने नरकासुराचा वध करून त्याच्या बंदिवासातून स्त्रियांना मुक्त केले होते.लक्ष्मीपूजन आणि अभ्यंग स्नान: ८ नोव्हेंबर २०२६, रविवार- दिवाळीतील सर्वात महत्त्वाचा दिवस म्हणजे लक्ष्मीपूजन. अष्टदल कमलावर माता लक्ष्मीची स्थापना करून पूजा केली जाते. या दिवशी घराची स्वच्छता राखत अलक्ष्मी (दरिद्रता) दूर करण्यासाठी केरसुणीची पूजा करण्याचीही परंपरा आहे.- लक्ष्मीपूजनाचा शुभ मुहूर्त: यंदा लक्ष्मीपूजनासाठी संध्याकाळी ५:४५ ते रात्री ८:१२ हा प्रदोषकाळ अत्यंत शुभ असणार आहे. या वेळेत विधिवत पूजा करणे लाभदायी ठरेल..दर्श अमावस्या (सोमवती अमावस्या): ९ नोव्हेंबर २०२६, सोमवार- अमावस्येच्या या दिवशी धार्मिक व विधीयुक्त कार्यास विशेष प्राधान्य दिले जाते.दिवाळी पाडवा (बलिप्रतिपदा): १० नोव्हेंबर २०२६, मंगळवार- कार्तिक शुद्ध प्रतिपदेला बलिप्रतिपदा असे म्हणतात. याच दिवशी विष्णूने वामनावतार घेऊन बळीराजाला पाताळात लोटले होते. या दिवशी गोवर्धन पूजन केले जाते. तसेच हिंदू संस्कृतीतील साडेतीन मुहुर्तापैकी हा एक मुहूर्त मानला जातो.भाऊबीज (यमद्वितीया): ११ नोव्हेंबर २०२६, बुधवार- कार्तिक शुद्ध द्वितीयेला भाऊबीज साजरी केली जाते. यमराजाने आपल्या बहिणीकडे जाऊन आशिर्वाद घेतल्याच्या पौराणिक कथेनुसार बहीण आपल्या भावाला ओवाळून त्याचे दीर्घायुष्य मागते..Diwali Furniture Polishing Tips: दिवाळीच्याआधी लाकडी फर्निचर चमकवायचंय? घरातल्याच 'या' वस्तू येतील उपयोगी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.