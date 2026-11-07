दिवाळीत रागावर नियंत्रण ठेवा! मंगळ-केतू-गुरूची युती वाढवणार अस्वस्थता; शेअर बाजारातही उलथापालथ?

दिवाळी म्हटलं की शुभ मुहूर्त, ग्रहांची स्थिती आणि ज्योतिषीय योगांची चर्चा सुरू होते. यंदाही दिवाळीत बुधादित्य योगासह काही महत्त्वाचे ग्रहयोग तयार होत असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे या योगांचा मानवी जीवनावर नेमका काय परिणाम होणार, याबाबत उत्सुकता आहे. मात्र, दिवाळीत तयार होणारा बुधादित्य योग खरोखरच दुर्मिळ आहे का? या काळात ग्रहांची स्थिती शुभ संकेत देत आहे की काही आव्हानं निर्माण होणार आहेत? याबाबत ज्योतिष्यांनी माहिती दिली आहे. .Daily Horoscope : राशिभविष्य - शनिवारी ७ नोव्हेंबर २०२६.बुधादित्य योग किती खास?ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्य आणि बुध एकाच राशीत आल्यावर बुधादित्य योग तयार होतो. मात्र, हा योग दुर्मिळ नसल्याचं पंडित नरेंद्र उपाध्याय सांगतात. सूर्य, बुध आणि शुक्र हे ग्रह साधारणपणे एकमेकांच्या जवळच गोचर करत असतात. त्यामुळे त्यांची युती होणं ही सामान्य बाब आहे. यंदा दिवाळीत बुध अस्त अवस्थेत असणार आहे. त्याचबरोबर सूर्य तुला राशीत नीच स्थितीत असेल. त्यामुळे या योगामुळे खूप मोठे सकारात्मक परिणाम होतील, अशी अपेक्षा ठेवणं योग्य ठरणार नाही..आजचे राशिभविष्य 15 ऑक्टोबर 2026! ‘या’ राशींचे मनोबल वाढणार, तर काहींनी घ्या काळजी.ग्रहांची युती चिंताजनक?दिवाळीच्या काळात शनी मीन राशीत वक्री असणार आहे. तर सिंह राशीत मंगळ, केतू आणि गुरूची युती होणार आहे. ग्रहांची अशी स्थिती यापूर्वी २०१४-१५ मध्ये पाहायला मिळाली होती. त्यावेळी जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदी, शेअर बाजारातील चढ-उतार आणि राजकीय घडामोडींमध्ये अस्थिरता दिसली होती. मात्र, यंदाही तशाच घटना घडतील, असं निश्चितपणे सांगता येणार नाही..Gudi Padwa 2026 : गुढीपाडव्याला नवी गाडी घेताय? वाहन खरेदीसाठी अमृत वेळ, शुभ मुहूर्त, राशीनुसार योग्य रंग...सर्वकाही पाहा एका क्लिकवर.सावध राहापंडित नरेंद्र उपाध्याय यांच्या मते, मंगळ, केतू आणि गुरूच्या युतीमुळे लोकांमध्ये अस्वस्थता आणि आक्रमकता वाढू शकते. छोट्या गोष्टींवरून वाद होण्याची शक्यता आहे. घाईघाईत निर्णय घेतल्याने कामं बिघडू शकतात. याचा परिणाम बाजारपेठेवरही होऊ शकतो. शेअर बाजारात चढ-उतार आणि व्यवसायात मंदी जाणवण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे मोठी गुंतवणूक करताना घाई न करता विचारपूर्वक निर्णय घेणं आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.