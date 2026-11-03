Diwali Firecrackers History: दिवाळीत फटाके फोडण्याची सुरुवात कशी झाली? राजघराण्यांपासून सर्वसामान्यांपर्यंत कसा पोहोचला हा ट्रेंड? जाणून घ्या रंजक इतिहास

WHY DO PEOPLE BURST FIRECRACKERS ON THE FESTIVAL OF LIGHTS: दिवाळी म्हटलं की डोळ्यांसमोर येतं ते घरासमोर लावलेल्या पणत्या, दारात काढलेली रांगोळी, छताला अडकवलेला आकाशकंदील, फराळाचे पदार्थ आणि बहुतांश लोकांच्या आवडीचं ते म्हणजे, फटाक्यांची आतषबाजी! दिवाळी हा दिव्यांचा सण म्हणून ओळखला जातो. मात्र, गेली कित्येक वर्ष फटाके फोडणं हा देखील दिवाळीच्या आनंदाचा एक भाग बनला आहे. विशेष म्हणजे दिवाळी जवळ आली की फटाके फोडण्यावरून दरवर्षी चर्चा आणि वाद रंगताना दिसतात. फटाक्यांमुळे होणारं वायुप्रदूषण आणि आरोग्यावर होणारे परिणाम याबाबत चिंता व्यक्त केली जाते. तर काही जण ही परंपरा असल्याचं सांगत फटाके फोडण्याचं समर्थन करतात. पण तुम्हाला माहिती आहे का, दिवाळीत फटाके फोडण्याची परंपरा नेमकी कधी आणि कशी सुरू झाली? चला जाणून घेऊया यामागचा इतिहास. .दिवाळी का साजरी केली जाते?हिंदू धर्मातील प्रमुख सणांपैकी एक असलेला दिवाळीचा सण भगवान श्रीराम यांच्या अयोध्येतील पुनरागमनाशी जोडला जातो. १४ वर्षांचा वनवास संपवून आणि रावणाचा पराभव करून श्रीराम, सीता माता आणि लक्ष्मण यांच्यासह अयोध्येत परतले. त्यावेळी अयोध्येतील नागरिकांनी त्यांचं स्वागत करण्यासाठी संपूर्ण नगरीत दिवे लावले होते, अशी आख्यायिका सांगितली जाते.वाईटावर चांगल्याचा विजय आणि अंधारावर प्रकाशाचा विजय, असा या सणाचा संदेश आहे. दिवाळीचा उत्सव साधारण पाच दिवस साजरा केला जातो. धनत्रयोदशीपासून सुरू होणारा हा सण भाऊबीजेपर्यंत चालतो. या काळात घरांची सजावट, रांगोळी, पणत्या लावणे, लक्ष्मीपूजन, फराळ आणि नातेवाईकांना भेटवस्तू देणे अशा अनेक गोष्टी केल्या जातात..दिवाळीत फटाके फोडण्याची परंपरा कशी सुरू झाली?दिवाळीत फटाके फोडण्याची परंपरा नेमकी कधी सुरू झाली, याबाबत ठोस ऐतिहासिक पुरावे उपलब्ध नाहीत. मात्र, काही आख्यायिकांनुसार श्रीराम १४ वर्षांचा वनवास संपवून अयोध्येत परतले, तेव्हा नागरिकांनी आनंद व्यक्त करण्यासाठी दिवे लावण्यासोबतच फटाक्यांची आतषबाजीही केली होती. त्यामुळे दिवाळी आणि फटाके यांचं नातं जोडलं गेल्याचं सांगितलं जातं.पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि आसाममध्ये दिवाळीच्या काळात कालीपूजा केली जाते. या दिवशी देवी कालीची पूजा करून दिवे आणि मेणबत्त्यांनी घरं सजवली जातात. तसेच फटाके फोडले जातात. अंधार आणि वाईट शक्तींचा नाश करण्याचं प्रतीक म्हणून या आतषबाजीकडे पाहिलं जातं..Diwali Home Cleaning Tips: दिवाळीपूर्वी घराची स्वच्छता कशी करावी? कमी वेळात घर स्वच्छ आणि नीटनेटकं ठेवण्यासाठी जाणून घ्या सोप्या टिप्स!.भारतात फटाके कधी आले?इतिहासकारांच्या मते, भारतात बारुदाचा वापर साधारण १४०० च्या आसपास युद्धासाठी सुरू झाला. इतिहासकार पी. के. गोडे यांनी त्यांच्या History of Fireworks in India Between 1400 and 1900 या पुस्तकात भारतातील फटाक्यांच्या इतिहासाचा उल्लेख केला आहे..दरम्यान, प्राचीन भारतात शोऱ्याची (Saltpetre) माहिती होती. त्याचा वापर युद्धामध्ये शत्रूला त्रास देण्यासाठी धूर निर्माण करणाऱ्या पदार्थांमध्ये केला जात असे. मात्र, त्या काळात त्याचा वापर आजच्या फटाक्यांसारखा केला जात नव्हता.सन १५१८ मध्ये गुजरातमधील एका विवाह सोहळ्यात फटाक्यांचा वापर झाल्याचा उल्लेख काही ऐतिहासिक नोंदींमध्ये आढळतो. त्याकाळी फटाके फोडण्याचा अधिकार प्रामुख्याने राजघराण्यातील लोकांनाच होता. लग्नसमारंभ, राज्याभिषेक आणि इतर खास प्रसंगीच फटाक्यांची आतषबाजी केली जात असे..सर्वसामान्यांमध्ये फटाक्यांची लोकप्रियता कधी वाढली?अठराव्या शतकात राजे-महाराजांकडून आयोजित केल्या जाणाऱ्या दिवाळीच्या मोठ्या कार्यक्रमांमध्ये फटाक्यांची आतषबाजी केली जाऊ लागली. फटाके हे श्रीमंती आणि राजेशाहीचं प्रतीक मानलं जात होतं. मात्र, त्यावेळी सामान्य नागरिकांना फटाके सहज उपलब्ध नव्हते.काही ऐतिहासिक माहितीनुसार, भारताला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सर्वसामान्य लोकांमध्ये दिवाळीत फटाके फोडण्याची लोकप्रियता वाढली. हळूहळू फटाके दिवाळीच्या उत्सवाचा एक भाग बनले..Diwali Skincare: दिवाळीत चेहऱ्यावर नैसर्गिक चमक हवी? बीटरूट, चंदन, मुलतानी मातीपासून घरीच बनवा फेस पॅक.फटाके फोडणं दिवाळीसाठी आवश्यक आहे का?ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील संस्कृत विषयाच्या अभ्यासक डॉ. बिहानी सरकार यांच्या मते, फटाके ही आधुनिक काळात लोकप्रिय झालेली गोष्ट आहे. पारंपरिक भारतीय घरांमध्ये दिवाळीच्या आनंदाच्या प्रसंगी अंगणात मातीच्या पणत्या लावण्याला अधिक महत्त्व होतं. प्रकाश हा आशा आणि सकारात्मकतेचं प्रतीक मानला जातो.त्यामुळे फटाके फोडले नाहीत तरी दिवाळीचं महत्त्व कमी होत नाही. दिवे लावणे, कुटुंबासोबत वेळ घालवणे आणि आनंद वाटणे हाच या सणाचा मुख्य उद्देश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.