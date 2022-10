Lakshmi Pujan: लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी चुकूनही 'या' गोष्टी करू नका नाहीतर होईल लक्ष्मी मातेचा कोप

कार्तिक महिना हा अत्यंत शुभ महिना मानला जातो. या महिन्यात दिवाळी हा महत्त्वाचा सण साजरा केला जातो. लक्ष्मीपूजनाच्या निमित्ताने ‘आर्थिक व्यवहारातील सचोटी व नीती ‘ आणि ‘अर्थप्राप्तीच्या साधनांविषयी कृतज्ञता’ अशी दोन महत्त्वाची मूल्ये मनात रुजतात.आश्विन अमावास्येस लक्ष्मीपूजन हा सण साजरा केला जातो. (Diwali news)

या दिवशी लक्ष्मीची पूजा आणि आराधना केली जाते. लक्ष्मीला प्रसन्न करण्यासाठी महाजप, श्लोक, स्त्रोतचे पठन केले जाते. पण तुम्हाला माहिती आहे का, हे सर्व करुनही तुम्ही जर लक्ष्मी पूजनाच्या दिवशी काही चूका केल्या तर तुम्हाला त्या महागात पडू शकतात. या चूकांमुळे माता लक्ष्मीचा कोप होऊ शकतो. (never do these mistakes on lakshmi pujan )

हेही वाचा: Lakshmi Pujan: महालक्ष्मी पूजन कधी करावे? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त

कार्तिक महिन्याती0ल कृष्ण पक्षातील चतुर्दशी तिथीला नरक चतुर्दशी सारजी करतात. या विशेष प्रसंगी माता लक्ष्मी आणि कुबेर यांची केली जाते. यंदा 24 ऑक्टोबर म्हणजे उद्या नरक चतुर्दशी आहे आणि सोबतच लक्ष्मी पूजनही आहे

23 ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी 06.03 पासून चतुर्दशी तिथी सुरू होत आहे. त्याच वेळी चतुर्दशी तिथी 24 ऑक्टोबरला संध्याकाळी 5:27 वाजता संपेल. त्यानंतर लक्ष्मी पूजन सुरू होणार. या दिवशी तुम्ही चुकूनही काही चुका करू नका. कारण या चुकांची शिक्षा वर्षभर भोगावी लागेल.

हेही वाचा: Lakshmi pujan: 'ही' पाच फुले लक्ष्मीला वाहा, संपत्तीत होणार वाढ

जाणून घेऊया त्या चुका कोणत्या?

या दिवशी उशिरापर्यंत झोपू नये. अशी मान्यता आहे की, या दिवशी जास्त वेळ झोपल्याने देवी लक्ष्मी क्रोधित होते. त्यामुळे घरावर गरिबीचे सावट येते.

या दिवशी घराचे दरवाजे बंद ठेवू नयेत. कारण, या दिवशी माता लक्ष्मी घराच्या मुख्य दरवाजातून घरात प्रवेश करते. त्यावेळी तूमचे दार बंद असेल तर ते वर्षभर धार्मिक मान्यता आहे. अशा स्थितीत दरवाजा बंद पाहून माता लक्ष्मी परत जाते.

या दिवशी चुकूनही मांसाहार करू नये. यासोबतच या दिवशी कोणलाही इजा करू नये. असे केल्याने लक्ष्मीची कृपा होत नाही.

हेही वाचा: Diwali Celebration 2022 : बॉलिवूड सिलेब्रिटींची दिवाळी पार्टी जोरात