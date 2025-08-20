Donald Trump: ट्रम्प यांच्या शपथविधीपूर्वीचे अपशकुन अन् दुर्याेधनाच्या जन्माची वेळ; भारतावरचं सर्वात मोठं संकट?

India-Russia Relations: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शपथविधीपूर्वीचे अपशकुन आणि दुर्योधनाच्या जन्माच्या वेळेची स्थिती… हा विषय सध्या अभ्यासकांच्या चर्चेत येत आहे. विशेषज्ञ सांगतात की, डोनाल्ड ट्रम्प यांची धोरणे भारत-अमेरिका संबंधांसाठी गेल्या दोन दशकांमधील सर्वात मोठे संकट आहेत. ट्रम्प हे मित्र नसून, एक अशुभ सूचक आहेत, अशी भारतीयांची धारणा होत चालली आहे..जेव्हा इतिहासाची पुनरावृत्ती होते तेव्हा पुराव्यासाठी तथ्ये पुढे येत नाहीत. तर त्यासंदर्भातली प्रतीके, अपशकुन आणि घटनांच्या छायेमध्ये इतिहात ध्वनित होत असतो. महाभारतात दुर्योधनाचा जन्म ज्या प्रकारे महायुद्धाचा शंखनाद ठरला होता, त्याच प्रकारे ट्रम्प यांच्या शपथविधीपूर्वी लागलेली जंगलातील आग आणि आज भारत-पाकिस्तानबाबतचे त्यांचे संदर्भ; चर्चेसाठी पुरेसं ठरत आहे..दुर्योधनाचा जन्ममहाभारतात वर्णन आहे की, जेव्हा दुर्योधनाचा जन्म झाला तेव्हा आकाशातून उल्कापिंड बरसू लागले. गिधाडे, कावळे आणि कोल्हे अशुभ आवाज करू लागले. धरती हादरून गेली आणि नगरामध्ये भीती पसरली. त्यावेळी महर्षी व्यास आणि ब्राह्मणांनी ही स्थिती पाहून धृतराष्ट्राला सांगितले होते की - "या बालकाचा त्याग करा, अन्यथा हा युद्धाच्या ज्वाळेत संपूर्ण वंशाचा नाश करेल."पण मोहामुळे हा निर्णय बाजूला ठेवला गेला. त्याचा परिणाम तोच झाला, महाभारत युद्धाचा. हा प्रसंग आपल्याला सांगतो की जेव्हा सत्तेची सुरुवात अपशकुनांनी होते, तेव्हा शेवटी समाज महाविनाशाच्या दिशेने ढकलला जातो..शास्त्र काय सांगते? 'शकुनाः स्युर्विनाशाय, शुभायच शुभाशुभाः' याचा अर्थ, शकुन-अपशकुन कधीही व्यर्थ नसतात; ते येणाऱ्या काळाची दिशा सांगतात. महाभारत (आदि पर्व, अध्याय ११५–११६) "जज्ञे तु तस्मिन्नेव दिने कुरुपुंगवः, तदा चापि महाभागा विनाशं जगतः स्मृतम्" दुर्योधनाचा जन्म होताच विद्वानांनी त्याला जगाच्या विनाशाचे कारण मानले होते.ट्रम्प यांचा शपथविधी आणि अपशकुन २० जानेवारी २०१७ रोजी डोनाल्ड ट्रम्प यांचा शपथविधी होता. परंतु हा कोणताही सामान्य सत्ता बदल नव्हता. त्यापूर्वी कॅलिफोर्निया आणि लॉस एंजेलिसमध्ये लागलेल्या भयंकर जंगलातील आगीत लाखो पक्षी आणि प्राण्यांचा बळी गेला.वॉशिंग्टन डी.सी.मध्ये शपथविधीपूर्वीच दंगे आणि जाळपोळ झाली, जणू लोकशाहीचा उत्सव युद्धभूमीमध्ये बदलला होता. हवामानानेही संकेत दिले; अचानक पाऊस आणि ढगांमध्ये विचित्र हालचाल दिसली, जे सहसा घडत नाही.ज्योतिषीय दृष्टीनेही शनि संधिकाल, राहू-केतु दोष आणि मंगळ-सूर्य तणाव यांसारखे योग त्या क्षणाला घेरून होते. हे सर्व एकाच गोष्टीकडे इशारा करत होते, की सत्तेची ही सुरुवात शांततेची नाही, तर विभाजनाची दूत ठरेल..भारत-पाकवर ट्रम्प यांचे विधानआठ वर्षांनंतर, ट्रम्प जेव्हा भारत-पाकिस्तान संबंधांवर दावा करतात की त्यांनी युद्ध थांबवले, विमाने पाडण्याची परिस्थिती शांत केली आणि त्यानंतर त्यांनी व्यापाराला एक शस्त्र म्हणून वापरले, तेव्हा विशेषज्ञांच्या मते ही अपशकुनांची पुनरावृत्ती आहे. व्हाईट हाऊस आणि ट्रम्प यांचा दावा की त्यांनी भारत-पाक युद्ध थांबवले, भारताने हा दावा ठामपणे फेटाळला.परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी स्पष्ट केले की, संघर्ष थांबण्याचे कारण भारताची लष्करी कारवाई (ऑपरेशन सिंदूर) होती, कोणत्याही तिसऱ्या व्यक्तीचा हस्तक्षेप नव्हता. शशी थरूर यांनीही कठोर प्रतिक्रिया दिली होती की, शांततेचे कारण ट्रम्प नव्हते, तर भारताचे यशस्वी हल्ले होते..Thane Rain: उल्हास नदीने ओलांडली धोक्याची पातळी, नवा पूल पाण्याखाली गेल्याने वाहतूक बंद.भारतीय धारणा: मैत्रीचा शेवट? २०१४-१९ दरम्यान मोदी आणि ट्रम्प यांचे फोटो 'हाउडी मोदी' पासून 'नमस्ते ट्रम्प' पर्यंत मैत्रीचे प्रतीक बनले होते. पण २०२५ मध्ये हे संबंध तीव्र असंतोष आणि अविश्वासात बदलले आहेत. त्याची कारणं पाहुयात.टॅरिफ आणि आर्थिक धोरणे, भारतासाठी संकट.रशियाकडून तेल आयातीवर अमेरिकेचा आक्षेप, भारताच्या सार्वभौमत्वावर प्रश्नचिन्ह.ट्रम्प यांची सततची विधाने, भारतीयांमध्ये वाढलेला आक्रोश आणि असंतोष..'द वॉशिंग्टन पोस्ट'ने नुकतेच याला 'गेल्या दोन दशकांतील सर्वात मोठे संकट' म्हटले आहे. भारतीयांमध्ये आता अशी धारणा निर्माण होत आहे की ट्रम्प हे मित्र नसून, भारतासाठी अशुभचिंतक आहेत.२०२५ मध्ये शनिने मीन राशीत प्रवेश करून जल-सुरक्षा, समुद्री संघर्ष आणि जागतिक पुरवठा साखळीवर संकट सूचित करत आहे. राहू कुंभ आणि केतु सिंहमध्ये असून जनआंदोलन, असंतोष आणि नेतृत्वावर दबाव निर्माण होत आहे. गुरु मिथुन आणि आर्द्रा नक्षत्रात असल्यामुळे माहिती-युद्ध, मीडिया-नैरेटिव आणि राजकीय तणाव तीव्र करत आहे, तर मंगळ सिंहमध्ये प्रवेश करून सीमापार लष्करी तणावाचा सूचक आहे..ST Bus conductor drunk : एसटी बसचा कंडक्टर दारूच्या नशेत धुंद; केबिनजवळ जाताच ड्रायव्हरनं...; पाहा VIDEO.याचा अर्थ, येणाऱ्या महिन्यांमध्ये भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये दरी वाढू शकते, भारत-पाकिस्तान सीमेवर संघर्ष किंवा हवाई संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते आणि आर्थिक-सामाजिक स्तरावर अस्थिरतेचा काळ सुरू होऊ शकतो.थोडक्यात, महाभारत काळातील अपशकुन आणि आजचे ग्रहयोग दोन्ही एकाच दिशेने संकेत देतात. जेव्हा सत्ता अहंकार आणि विभाजनाने वेढलेली असते, तेव्हा भविष्य शांततेचे नाही तर संघर्षाचे दूत बनते. शकुन आणि अपशकुन फक्त घटना नसतात, तर ते भविष्याची छाया असतात. दुर्योधनाचा जन्म एका युद्धाचा सूचक होता. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा शपथविधी आणि आता त्यांची विधाने, भारत-पाक युद्ध आणि राजनैतिक संकटाच्या दरम्यान, तोच संदेश पुन्हा देत आहेत.(हा लेख केवळ गृहितकं आणि सामान्य माहितीवर आधारित आहे. या लेखनाची पुष्टी 'सकाळ' करीत नाही.) 