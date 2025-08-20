संस्कृती

Donald Trump: ट्रम्प यांच्या शपथविधीपूर्वीचे अपशकुन अन् दुर्याेधनाच्या जन्माची वेळ; भारतावरचं सर्वात मोठं संकट?

Is the return of Donald Trump an inauspicious sign like the birth of Duryodhana?: जेव्हा दुर्योधनाचा जन्म झाला तेव्हा आकाशातून उल्कापिंड बरसू लागले. गिधाडे, कावळे आणि कोल्हे अशुभ आवाज करू लागले.
donald trump
donald trumpesakal
संतोष कानडे
Updated on

India-Russia Relations: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शपथविधीपूर्वीचे अपशकुन आणि दुर्योधनाच्या जन्माच्या वेळेची स्थिती… हा विषय सध्या अभ्यासकांच्या चर्चेत येत आहे. विशेषज्ञ सांगतात की, डोनाल्ड ट्रम्प यांची धोरणे भारत-अमेरिका संबंधांसाठी गेल्या दोन दशकांमधील सर्वात मोठे संकट आहेत. ट्रम्प हे मित्र नसून, एक अशुभ सूचक आहेत, अशी भारतीयांची धारणा होत चालली आहे.

India
Pakistan
Narendra Modi
Donald Trump
america

