Horoscope : चंद्राचं कन्या राशीमधील संक्रमण या राशींना मिळवून देणार फायदाच फायदा ! जाणून घ्या आजचे आर्थिक भविष्य

Marathi Rashi Bhavishya : आजचा 6 मार्चचा दिवस करिअर आणि आर्थिक राशिभविष्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. आज चंद्र कन्या राशीत संक्रमण करणार आहे. तर कुंभ राशीत सूर्य, मंगळ, राहू आणि वक्री बुध यांची शक्तिशाली युती होणार असून यामुळे बौद्धिक तीव्रतेमध्ये वाढ होणार आहे. चंद्र कन्या राशीत असल्यामुळे अडकलेली काम आणि ऑफिसचं व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी चांगली स्थिती आहे. .मेष रास : करिअरमध्ये प्रगती होईल. कन्या राशीतील चंद्राची उपस्थिती तुमच्या अडचणी दूर करेल. लोकांच्या चुका पकडाल. लोकांच्यामधील दुवा बनण्याचा तुमचा गुण वरिष्ठांच्या लक्षात येईल. आर्थिक बाबतीत तुम्हाला थोडं लक्ष ठेवावं लागेल. बँक बॅलेन्स आणि जमाखर्चावर लक्ष द्या. वक्री बुधामुळे शॉर्टकटने पैसे कमावण्याची इच्छा होईल तो लोभ टाळा..वृषभ रास : करिअरमध्ये प्रगती करण्याच्या चांगल्या संधी चालून येतील. तुम्ही तुमच्या कल्पना प्रत्यक्षात उतरवाल. करिअरमध्ये फोकस असेल. आर्थिक बाबतीत बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर यश मिळेल. पारंपरिक गुंतवणुकीकडे कल वाढवा. वक्री बुधामुळे प्रोफेशनल गोष्टी उशिरा होऊ शकतात. त्यामुळे गुंतवणुकीतील कागदपत्रे पडताळून घ्या. .मिथुन रास : करिअरमध्ये शिस्त आणि व्यावहारिकतेमुळे प्रगती होईल. शुक्र आणि शनीची स्थिती करिअरमध्ये स्थिरता आणेल. आजचा दिवस ऑफिसमधील जुनी काम उरकण्यात जाईल. आर्थिक बाबतीत सावधगिरी बाळगा. बजेटच प्लॅनिंग करा. प्रवास किंवा उच्च शिक्षणातील गुंतवणुकीमध्ये घाई करू नका. रिस्की गोष्टींमध्ये पैसे गुंतवणे टाळा..कर्क रास : करिअरमध्ये प्रगती होईल पण तुमचं माणसाचं नेटवर्किंग मजबूत करणं गरजेचं आहे. तुमच्या लॉजिकमुळे वरिष्ठ प्रभावित होतील. ऑफिसचे टेन्शन घरी घेऊन येऊ नका. आर्थिक दृष्ट्या जुने बिल्स आणि कर्ज चुकवण्यासाठी योग्य वेळ आहे. जास्त रिस्क असलेली गुंतवणूक टाळा. .सिंह रास : करिअरमध्ये पार्टनरशिपमुळे प्रगती होईल. मध्यस्थाच्या भूमिकेमुळे फायद्यात राहाल. रात्री नेटवर्किंग साठी वेळ द्या. भविष्यात याचा फायदा होईल. आर्थिकदृष्ट्या नवीन कंत्राट किंवा आर्थिक गुंतवणूक सावधगिरी बाळगून करा. स्वतःच्या गुंतवणुकी स्वतःहून तपासा. .कन्या रास : करिअरमध्ये दैनंदिन जीवन आणि स्वतःचं परीक्षण यामुळे प्रगती होईल. तुमच्या आकलनक्षमतेमुळे ऑफिसमध्ये तुमच्या कामाचं कौतुक होईल. आर्थिक दृष्ट्या स्वतःचे आर्थिक व्यवहार सुरळीत करण्यासाठी योग्य काळ आहे. .तूळ रास : करिअरमध्ये प्रगती एकांतात केलेल्या कामांमुळे होतील. कठीण समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी आजचा दिवस चांगला आहे. रात्री चंद्राचं संक्रमण जेव्हा तुमच्या राशीत होईल तेव्हा तुमच्या अधिकारात वाढ होईल. आर्थिक बाबतीत शॉर्टकट स्कीम पासून वाचा. भागीदारामुळे आर्थिक लाभ होईल..वृश्चिक रास : करिअरमध्ये नेटवर्किंग आणि ग्रुप प्रोजेक्टसमुळे प्रगती होईल . लोकांना तुमच्या कल्पना आवडतील पण ऑफिस पॉलिटिक्सपासून दूर राहा. रात्री स्वतःला वेळ द्या. आर्थिक दृष्ट्या घरातील डागडुजीवर पैसे खर्च होतील. वक्री बुधामुळे आर्थिक पारदर्शकता ठेवा. जुनी कर्जे आधी फेडा..धनु रास :करिअरच्या बाबतीत तुमचं कौशल्य कामी येईल. कठीण ध्येय साध्य करण्यात यशस्वी व्हाल. आर्थिक दृष्ट्या स्थिरता असेल. गुंतवणुकीत लक्ष द्या. मार्केटिंग आणि सेलमधून लाभ होईल. .मकर रास : मकर राशीतील लोकांना भविष्याचं प्लॅनिंग करावं लागेल. करिअरमध्ये प्रगती होईल. आर्थिक स्थिरता मिळेल. पैशांचे व्यवहार होतील त्यामुळे सावधगिरी बाळगा. बचतीकडे लक्ष द्या. .कुंभ रास : करिअरमध्ये प्रगती करण्यासाठी तुम्ही सज्ज असाल. कठीण प्रोजेक्टवर काम कराल. वक्री बुधाच्या वाईट प्रभावापासून वाचण्यासाठी नम्र राहण्याचा प्रयत्न करा. आर्थिक दृष्ट्या नवीन संधी येतील पण अति खर्च करू नका. .मीन रास : प्रगती करण्यासाठी रिसर्च आणि पेपरवर्कवर लक्ष द्या. वरिष्ठ कौतुक करतील रात्री कामाचा स्ट्रेस घेऊ नका. अति खर्च करू नका. कुणालाही कर्ज देऊ नका. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.