Navaratri 2025 Zodiac Mantras: दुर्गा देवीचे 12 राशींसाठी खास मंत्र, वाचा एका क्लिकवर

नवरात्रोत्सव आजपासून सुरू झाला आहे.नऊ दिवस देवीच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार, देवीची मनोभावे पूजा केल्यास सर्व समस्या दूर होतात. Durga Devi mantras for 12 zodiac signs Navratri 2025: आजपासून नवरात्रोत्सवाला सुरूवात झाली आहे. हा सण नऊ दिवस साजरा केला जातो. नऊ दिवस माता दिर्गेच्या नऊ रूपांची मनोभावे पूजा केली जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार देवीची मनोभावे पूजा केल्यास सर्व समस्या दूर होतात. तसेच या काळात १२ राशीच्या लोकांनी खास मंत्राचा जप केल्यास देवीची कृपादृष्टी कायम तुमच्यावर राहील. .मेषनवरात्रीत मेष राशीच्या लोकांनी ओम दं दुर्गेये नम: या मंत्राचा जप करावा. वृषभवृषभ राशीच्या लोकांनी ओम ललिता देवययं नम: या मंत्राचा जप करावा. मिथून मिथून राशीच्या लोकांनी ऊ श्री अंबिकाये नम: जप करावा.कर्कओम हरीम क्लीम चामुंडये विचारे या मंत्राचा जप करावा. सिंहसर्वे स्वरूपे सर्वेशे सर्व शक्ती समन्वित् भयेभ्ये स्त्री नऊ देवी दुर्गे देवी मनोस्तुते सिंह राशीच्या लोकांनी या मंत्राचा जप करणे मानले जाते शुभ.कन्यासर्व मंगल मांगल्येय शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यये त्र्यंबिके गौरी नारयणी नमोस्तुते कन्या राशीच्या लोकांनी या मंत्राचा जर करावा. तुळसर्व बधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुतान्वितहा मनुष्यो मप्प्रसादेन भविष्यति न संशय: या मंत्राचा जप करणे लाभदायी मानले जाते. वृश्चिकओम जयंती मंगला काला भद्रा काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते मंत्राचा जप करणे शुभ मानले जाते. धनुधनु राशीच्या लोकांनी ओम गिरिजयै विद्महे शिव प्रयेई धीमाई तन्नो दुर्गा प्रचोदयात या मंत्राचा जप करावा. .Navratri 2025 Marathi Wishes: आले हे अंबे तुझा दारात...! शारदीय नवरात्रीच्या नातेवाईकांना अन् मित्र-परिवाला पाठवा भक्तीमय शुभेच्छा.मकरमकर राशीच्या लोकांनी शरणागत दीनार्थ परित्राण पारायणे सर्वेस्यर्ती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते मंत्राचा जप करावा.कुंभयं देवी सर्व भूतेषू रूपेण संस्था नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नम: हा जप करण्याचा सल्ला दिला आहे. मीनमीन राशीच्या लोकांनी ओम ह्मीम दं दुर्गेय नम: चा जप करावा. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.