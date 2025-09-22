संस्कृती

Navaratri 2025 Zodiac Mantras: दुर्गा देवीचे 12 राशींसाठी खास मंत्र, वाचा एका क्लिकवर

Zodiac-specific Durga mantras for Navratri puja: नवरात्रीत १२ राशींसाठी खास मंत्र, देवीची कृपादृष्टी मिळवण्यासाठी वाचा
Navratri 2025

Durga Devi Mantras for 12 Zodiac Signs"

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on
Summary

नवरात्रोत्सव आजपासून सुरू झाला आहे.

नऊ दिवस देवीच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते.

धार्मिक मान्यतेनुसार, देवीची मनोभावे पूजा केल्यास सर्व समस्या दूर होतात.

Durga Devi mantras for 12 zodiac signs Navratri 2025: आजपासून नवरात्रोत्सवाला सुरूवात झाली आहे. हा सण नऊ दिवस साजरा केला जातो. नऊ दिवस माता दिर्गेच्या नऊ रूपांची मनोभावे पूजा केली जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार देवीची मनोभावे पूजा केल्यास सर्व समस्या दूर होतात. तसेच या काळात १२ राशीच्या लोकांनी खास मंत्राचा जप केल्यास देवीची कृपादृष्टी कायम तुमच्यावर राहील.

Loading content, please wait...
Navratri Festival
culture
Shardiya Navratri
Navratri
Navratri Puja
Navratri Culture
Navratri Celebration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com