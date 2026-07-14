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Parenting Tips : शाळेतून घरी आल्यावर तुमच्या मुलांना नक्की विचारत जा 'हे' 5 प्रश्न, नाहीतर नंतर होईल पश्चाताप

Common Parenting Mistakes in After-School Communication : शाळेतून आल्यावर तुमच्या मुलांना नक्की विचारा हे ५ प्रश्न
5 powerful after school questions for kids that boost parent child communication

5 powerful after school questions for kids that boost parent child communication

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

आजच्या वेगवान युगात मुले केवळ अभ्यासासाठी शाळेत जात नाहीत, तर तिथे ते एका मोठ्या सामाजिक विश्वाचा भाग बनतात. दिवसभरात त्यांच्या मनावर अनेक चांगल्या-वाईट गोष्टींचे संस्कार होत असतात.

अनेकदा मुले त्यांच्या मनात चाललेली घालमेल पालकांशी बोलू शकत नाहीत आणि हळूहळू एकाकी पडतात. म्हणूनच मुले शाळेतून आल्यावर त्यांच्याशी योग्य पद्धतीने संवाद साधणे ही आजच्या पालकांसाठी सर्वात मोठी गरज बनली आहे.

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