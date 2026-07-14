Parenting Tips : शाळेतून घरी आल्यावर तुमच्या मुलांना नक्की विचारत जा 'हे' 5 प्रश्न, नाहीतर नंतर होईल पश्चाताप

आजच्या वेगवान युगात मुले केवळ अभ्यासासाठी शाळेत जात नाहीत, तर तिथे ते एका मोठ्या सामाजिक विश्वाचा भाग बनतात. दिवसभरात त्यांच्या मनावर अनेक चांगल्या-वाईट गोष्टींचे संस्कार होत असतात. अनेकदा मुले त्यांच्या मनात चाललेली घालमेल पालकांशी बोलू शकत नाहीत आणि हळूहळू एकाकी पडतात. म्हणूनच मुले शाळेतून आल्यावर त्यांच्याशी योग्य पद्धतीने संवाद साधणे ही आजच्या पालकांसाठी सर्वात मोठी गरज बनली आहे..पहिला प्रश्न: आज तुला सर्वात जास्त काय आवडलं?दुपारच्या जेवणानंतर किंवा मुल शांत झाल्यावर त्याला पहिला प्रश्न विचारा, "आज शाळेत तुला सर्वात जास्त आनंद कशामुळे झाला?" हा प्रश्न मुलाच्या मनात सकारात्मक भावना निर्माण करतो. यामुळे त्याला विचार करायला चालना मिळते आणि तो दिवसभरातील एखादी छान गोष्ट, मित्रांसोबतचा खेळ किंवा शिक्षकांचे कौतुक तुमच्याशी आनंदाने शेअर करतो. यातून मुलाची आवड-निवड तुम्हाला अचूक समजते..Monsoon Update : चार दिवस धो-धो कोसळून आता पाऊस कुठे गायब झाला? वाढत्या उन्हावर वैज्ञानिकांनी केला मोठा खुलासा.दुसरा प्रश्न: आज कोणाला मदत केलीस का?दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, "आज तू वर्गात कोणाला मदत केलीस का, किंवा तुला कोणी मदत केली का?" या प्रश्नामुळे मुलामध्ये संवेदनशीलता आणि सहानुभूतीची भावना निर्माण होते. त्याला समाजोपयोगी बनण्याची प्रेरणा मिळते. जर त्याने कोणाला मदत केली असेल, तर त्याचा आत्मविश्वास वाढतो आणि जर इतरांनी त्याला मदत केली असेल, तर कृतज्ञतेची भावना निर्माण होते..तिसरा प्रश्न: आज काही कठीण वाटलं का?तिसरा प्रश्न अतिशय संवेदनशील आहे, "आजचा दिवस घालवताना तुला कुठे अडचण आली किंवा काही कठीण वाटलं का?" हा प्रश्न विचारल्याने मुलाला सुरक्षित वाटते. अभ्यासातील अडचण असो, शिक्षकांचा ओरडा असो किंवा मित्रांसोबतचे भांडण, मुल या प्रश्नामुळे आपले मन मोकळे करते. यामुळे भविष्यात निर्माण होणाऱ्या नैराश्याला किंवा भीतीला तुम्ही वेळेतच रोखू शकता..Mobile Health Disease : मोबाईलचा अतिवापर खराब करतंय तुमचं शरीर; होत आहेत 'हे' 6 आजार, रिपोर्टमधून धक्कादायक खुलासा.चौथा व पाचवा प्रश्नचौथा प्रश्न विचारा, "आज डबा खाताना किंवा खेळताना तुझ्यासोबत कोणतं नवीन मित्र होतं?" आणि पाचवा प्रश्न, "उद्या शाळेत असं काय आहे, ज्याची तुला खूप उत्सुकता आहे?" चौथ्या प्रश्नामुळे तुम्हाला मुलाच्या मित्रमंडळींची आणि त्याच्या सोशल ग्रुपची माहिती मिळते, ज्याने बुलिंगसारख्या प्रकारांचा वेळीच अंदाज येतो. तर पाचव्या प्रश्नामुळे मुलामध्ये दुसऱ्या दिवसाच्या अभ्यासाची आणि शाळेची गोडी निर्माण होते..जर तुम्ही आज हे प्रश्न विचारून त्यांच्याशी संवाद साधला नाही, तर भविष्यात मुले आपल्या भावना मनातच दाबायला शिकतील. मोठे झाल्यावर ती तुमच्यापासून गोष्टी लपवू लागतील आणि मग 'आम्हाला आधी का समजले नाही?' असा पश्चाताप करण्याची वेळ पालकांवर येते. म्हणूनच आजच संवादाचा हा पूल बांधा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.