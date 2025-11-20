Feng Shui Turtle: घरी कासव ठेवण्यापूर्वी 'या' गोष्टी जाणून घ्या, वाढेल बँक बॅलेन्स अन् नोकरीत मिळेल प्रमोशन

how to place Feng Shui turtle for wealth: फेंगशुई आणि वास्तुशास्त्रात घरी कासव ठेवणे शुभ मानले जाते. अनेक लोक सुख आणि समृद्धीसाठी कासव घरात आणतात. फेंगशुईनुसार, घरात कासवाचा वापर केल्याने कुटुंबातील सर्व सदस्यांवर सकारात्मक परिणाम होतो. शिवाय, तुमच्या ऑफिसमध्ये कासवाला ठेवणे देखील शुभ मानलं जातं. यामुळे नोकरी आणि व्यवसायात प्रगती होऊ शकते. घरी किंवा ऑफिसमध्ये कासवाला ठेवण्यापूर्वी काही नियम लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. चुकीच्या ठिकाणी किंवा दिशेने ठेवल्यानं पूर्ण फायदे मिळू शकत नाहीत. तर, घरी कासवा ठेवण्यापूर्वी फेंगशुई काय विचार करते आणि त्याचे काय फायदे होतात हे जाणून घेऊया. .कुठे ठेवावाफेंगशुईनुसार कासवाला योग्य ठिकाणी आणि योग्य पद्धतीने ठेवणं गरजेचे आहे. पौराणिक कथा आणि हिंदू धर्मात, कासवाला सुख आणि समृद्धीचा वाहक मानलं जातं. आख्यायिकेनुसार, भगवान विष्णूने स्वतः कासवाचे रूप धारण केलं होतं. शिवाय, कासवाला शांतताप्रिय प्राणी मानलं जातं. म्हणून, तुम्ही त्याचा फोटो तुमच्या मंदिरात ठेवू शकता. याव्यतिरिक्त, पाण्याने भरलेल्या पितळेच्या किंवा अष्टधातुच्या भांड्यात कासवाची छोटी मूर्ती ठेवावी. अशा प्रकारे, घरी किंवा तुमच्या मंदिरात कासवाला ठेवल्याने अत्यंत शुभ परिणाम मिळतात..योग्य दिशा कोणतीअनेकदा आपण घरात कासवासाठी योग्य जागा निवडतो. फेंगशुई आणि वास्तु त्याला ठेवण्यासाठी योग्य दिशा सांगतात, जी लक्षात ठेवली पाहिजे. असं मानलं जातं की उत्तर दिशा माता लक्ष्मीची आहे. म्हणून, कासवाला घराच्या उत्तर दिशेला ठेवावे. असं केल्यानं धनाची माता लक्ष्मीचा आशीर्वाद मिळतो आणि बँक बॅलन्स देखील वाढू शकतो. असं मानलं जातं की कासवाला उत्तर दिशेला ठेवल्याने शत्रूंचा नाश होतो आणि जीवनात सुख आणि समृद्धी येते ..Aries Money Horoscope 2026: मेष राशीचं भाग्य उजळणार! करिअरमध्ये मोठी प्रगती, 4 ग्रहांच्या युतीमुळे वाढणार धनलाभ.प्रगती मिळेलजर तुम्हाला तुमच्या करिअर, व्यवसाय किंवा नोकरीमध्ये सतत अडथळे आणि समस्या येत असतील, तर घरी किंवा कामाच्या ठिकाणी पितळी कासव आणण्याचा विचार करा. यामुळे अडथळे दूर होण्यास आणि यशाचा मार्ग मोकळा होण्यास मदत होऊ शकते. पितळी कासव विद्यार्थ्यांसाठी देखील खूप शुभ आहे. ते तुमच्या शिक्षणात तुम्हाला फायदेशीर ठरू शकते आणि तुमच्या मेहनतीचे फळ देऊ शकते. घरी पितळी कासव ठेवल्याने सकारात्मक वातावरण राहते..संपत्ती वाढेलजर तुम्हाला आर्थिक अडचणी येत असतील तर तुमच्या घरात किंवा ऑफिसमध्ये क्रिस्टल कासव ठेवण्याचा विचार करा. असा विश्वास आहे की असा कासव संपत्तीचे प्रतीक आहे. यामुळे आर्थिक अडचणीतून मुक्तता मिळू शकते आणि संपत्ती वाढण्याची शक्यता वाढते. शिवाय, तुम्ही तुमच्या घराच्या किंवा ऑफिसच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर कासवाचा फोटो देखील लावू शकता. यामुळे व्यवसाय वाढीचे नवीन मार्ग उघडतात आणि तुमच्या नोकरीत यश देखील मिळू शकते..Horoscope Prediction: भाग्याचा उदय! उद्या तयार होतोय चतुर्ग्रही योग, करिअर, मान-सन्मान अन् यशाची वाढ निश्चित.दोन कासव कधी ठेवावे?फेंगशुईनुसार, घरात कासव पाळल्याने नशीब उजळते. जर तुमच्या घरात अनेकदा छोट्या छोट्या गोष्टींवरून भांडणे किंवा तणाव होत असतील, तर तुम्ही ते सोडवण्यासाठी एक छोटीशी गोष्ट करू शकता. यासाठी, तुमच्या घरात कासवांची जोडी, म्हणजेच दोन कासवे आणा. असं केल्यानं घरातील नकारात्मकता दूर होते आणि सकारात्मकता वाढते. याव्यतिरिक्त, तुम्हाला घरगुती त्रासांपासून मुक्तता मिळू शकते आणि कुटुंबातील सदस्यांमध्ये परस्पर प्रेम टिकवून ठेवता येते. घरात शांती, आनंद आणि आनंददायी वातावरण राखण्यासाठी कासवांची जोडी पाळणे हा सर्वोत्तम मार्ग मानला जातो..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.