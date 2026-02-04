Shani Pradosh Vrat 2026: 2026 मधील पहिला शनी प्रदोष व्रत कधी? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, महत्त्व अन् उपाय

First Shani Pradosh Vrat 2026 Date: 2026 मधील पहिले शनि प्रदोष व्रत खूप खास असणार आहे. हिंदू धर्मामध्ये या व्रताला विशेष महत्व आहे. काही भक्त या दिवशी उपवास देखील करतात. असे केल्याने व्यक्तीला भगवान शिव यांचे विशेष आशीर्वाद मिळते आणि जीवनात सुख- समृद्धी टिकून राहते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे..यावर्षी प्रदोष व्रत शनिवारी येत असल्याने ते या वर्षातील पहिले शनि प्रदोष व्रत आहे. हे व्रत पाळल्याने महादेवांसोबत शनि देवाचे देखील आशीर्वाद तुमच्यावर राहील. शनी प्रदोष व्रत कधी आहे. मुहूर्त, पूजा विधी आणि महत्व जाणून घ्या.4 February Falgun Panchang 2026: फाल्गुन मासातील पंचांग, राहुकाल व मुहूर्त; एका क्लिकवर जाणून घ्या काय करावे आणि काय टाळावे .शनि प्रदोष व्रत कधी आहे?पंचांगानुसार, फाल्गुन महिन्यातील कृष्ण पक्षातील त्रयोदशी तिथी शनिवार, १४ फेब्रुवारी रोजी दुपारी ४ वाजून २ मिनिटांनी सुरू होणार आहे त्रयोदशी तिथीची समाप्ती दुसऱ्या दिवशी म्हणजे रविवार, १५ फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी ५ वाजून ५ मिनिटांनी होईल. अशा वेळी प्रशोध व्रत १४ फेब्रुवारी रोजी पाळले जाणार आहे. हे व्रत शनिवारी येत असल्याने त्याला शनी प्रदोष व्रत असे म्हटले जाणार आहे. या दिवशी पूजा केल्याने महादेवांसोबतच शनि देवाचे देखील विशेष कृपा राहील.शनि प्रदोष व्रत मुहूर्तवर्षातील पहिले शनि प्रदोष व्रत शनिवार, १४ फेब्रुवारी रोजा पाळले जाणार आहे. या दिवशी प्रदोष काळात संध्याकाळची प्रार्थना करणे सर्वोत्तम मानले जाते. प्रदोष कालावधी संध्याकाळी ५.२५ ते ६.५५ पर्यंत असणार आहे. प्रदोष काळ सूर्यास्ताच्या सुमारे ४५ मिनिटे आधी आणि सूर्यास्तानंतर ४५ मिनिटे असतो. या काळात प्रदोष व्रत पूजा करणे सर्वोत्तम मानले जाते..शनि प्रदोष व्रत पूजा विधीप्रदोष व्रताच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून स्वच्छ कपडे परिधान करून तुमच्या घरातील मंदिर स्वच्छ करून घ्याएका चौरंगावर वस्त्र पसरवून त्यावर भगवान शिव आणि देवी पार्वतीची मूर्ती किंवा चित्राची स्थापना करावी'सर्वत्र गंगाजल शिंपडा आणि भगवान यांना दही, दूध, गंगाजल, मध इत्यादींनी अभिषेक करा.महादेवांना बेल पत्र,फुले , चंदन, नैवेद्य, अगरबत्ती इत्यादी अर्पण करा. तसेच माता पार्वतीच्या शृंगाराच्या वस्तू देखील अर्पण करा.शिव आणि देवी पार्वतीची पूजा विधीनुसार करा. या दिवशी गणपतीचीही पूजा करावी.संध्याकाळच्या वेळी पांढरे कपडे परिधान करा आणि भगवान शिवाची पूजा करा. त्यानंतर, भगवान शिवला ताजी फुले, बेलपत्र आणि इतर नैवेद्य अर्पण करा..Numerology News: मूलांक 2 चे लोक या 4 क्षेत्रांमध्ये चमकवतात आपले भाग्य; लवकर मिळवतात नाव आणि प्रतिष्ठा!.महादेवांची पूजा झाल्यावर आरती करावी. त्यामुळे महादेव प्रसन्न होऊन त्यांचा भक्तांवर आशीर्वाद राहतो.प्रदोष व्रत शनिवारी असल्याने या दिवशी शनिदेवाचीही पूजा करावी. पिंपळाच्या झाडाला पाणी अर्पण करावे आणि शनिस्तोत्र आणि चालिसाचे पठण करावे.संध्याकाळी, भगवान शिवाचा मंत्र, “ॐ नमः शिवाय,” किंवा महामृत्युंजय जप करा. तसेच उपवास करणाऱ्या व्यक्तीच्या इच्छा पूर्ण होऊ शकतात.शनि प्रदोष व्रताचे फायदेशनि प्रदोष व्रत पाळल्याने आत्मविश्वास वाढतो. जीवनातील अडथळे हळूहळू नाहीसे होतात. नकारत्मक ऊर्जा कमी होते आणि मनाला स्थिरता मिळते. शनि प्रदोषाचे व्रत श्रद्धा आणि भक्तीने केल्याने जीवनाला सकारात्मक दिशा मिळते असे मानले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.