Shani Pradosh Vrat 2026: 2026 मधील पहिला शनी प्रदोष व्रत कधी? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, महत्त्व अन् उपाय

Significance and Benefits of Shani Pradosh Vrat: हिंदू धर्मामध्ये प्रदोष व्रताला खूप महत्व आहे. यावेळी प्रदोष शनिवारी येत असल्याने त्याला शनि व्रत म्हटले जाणार आहे. शनी प्रदोष व्रत कधी आहे, मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्व जाणून घ्या
Monika Shinde
First Shani Pradosh Vrat 2026 Date: 2026 मधील पहिले शनि प्रदोष व्रत खूप खास असणार आहे. हिंदू धर्मामध्ये या व्रताला विशेष महत्व आहे. काही भक्त या दिवशी उपवास देखील करतात. असे केल्याने व्यक्तीला भगवान शिव यांचे विशेष आशीर्वाद मिळते आणि जीवनात सुख- समृद्धी टिकून राहते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.

