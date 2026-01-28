संस्कृती

Solar Eclipse 2026: 17 फेब्रुवारीला वर्षातील पहिलं सूर्यग्रहण! भारतात दिसणार का? जाणून घ्या काय करावं अन् काय टाळावं

Will solar eclipse on 17 February 2026 be visible in India: नवीन वर्षातील पहिला सूर्यग्रहण 17 फेब्रुवारी 2026 रोजी लागणार आहे. जेव्हा चंद्र पृथ्वी आणि सूर्याच्या मध्ये जातो तेव्हा सूर्यप्रकाश अंशतः किंवा पूर्णपणे अडवला जातो. हे सूर्यग्रहण भारतात दिसेल का आणि या काळात काय करावे आणि काय टाळावे याबाबत सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
Solar Eclipse 2026: 17 फेब्रुवारीला वर्षातील पहिलं सूर्यग्रहण! भारतात दिसणार का? जाणून घ्या काय करावं अन् काय टाळावं

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Solar Eclipse February 2026 India timing and effects: खगोलशास्त्रीय आणि धार्मिक दृष्टिकोनातून सूर्य आणि चंद्रग्रहण अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात. यंदा पहिले सूर्यग्रहण 17 फेब्रुवारी रोजी लागणार आहे. जेव्हा चंद्र पृथ्वी आणि सूर्याच्या मध्ये जातो तेव्हा सूर्यग्रहण होते, ज्यामुळे सूर्यप्रकाश अंशतः किंवा पूर्णपणे अडवला जातो. फेब्रुवारीतील ग्रहण हे कंकणाकृती सूर्यग्रहण असेल, ज्याला सामान्यतः "अग्नीचे वलय" असे म्हणतात.

Loading content, please wait...
India
sun
culture
Solar Eclipse

Related Stories

No stories found.