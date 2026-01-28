Solar Eclipse 2026: 17 फेब्रुवारीला वर्षातील पहिलं सूर्यग्रहण! भारतात दिसणार का? जाणून घ्या काय करावं अन् काय टाळावं

Solar Eclipse February 2026 India timing and effects: खगोलशास्त्रीय आणि धार्मिक दृष्टिकोनातून सूर्य आणि चंद्रग्रहण अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात. यंदा पहिले सूर्यग्रहण 17 फेब्रुवारी रोजी लागणार आहे. जेव्हा चंद्र पृथ्वी आणि सूर्याच्या मध्ये जातो तेव्हा सूर्यग्रहण होते, ज्यामुळे सूर्यप्रकाश अंशतः किंवा पूर्णपणे अडवला जातो. फेब्रुवारीतील ग्रहण हे कंकणाकृती सूर्यग्रहण असेल, ज्याला सामान्यतः "अग्नीचे वलय" असे म्हणतात..कंकणाकृती सूर्यग्रहणादरम्यान, चंद्र सूर्यासमोर दिसतो, परंतु तो त्याला पूर्णपणे झाकत नाही. यामुळे सूर्याच्या काठाभोवती प्रकाशाचे एक तेजस्वी वर्तुळाकार वर्तुळ तयार होते, जे पाहण्यासारखे आहे. हे सूर्यग्रहण भारतात दिसेल का आणि या ग्रहणादरम्यान काय करावे आणि काय करू नये हे सविस्तरपणे जाणून घेऊया. .भारतात दिसणार आहे का?वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण भारतात दिसणार नाही. त्यामुळे त्याचा ज्योतिषीय प्रभावही भारतावर दिसणार नाही. या काळात सुतक काळ देखील वैध राहणार नाही. तसेच ही खगोलीय घटना जगातील इतर अनेक भागात स्पष्टपणे दिसेल. हे ग्रहण अर्जेंटिना, चिली, दक्षिण आफ्रिका आणि अंटार्क्टिका सारख्या देशांमध्ये दिसणार आहे. 17 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या ग्रहणादरम्यान, लोकांना सुमारे 2 मिनिटे आणि 20 सेकंदांसाठी अग्नीचे वलय पाहता येईल..सूर्यग्रहणा दरम्यान काय करावे आणि काय नाही ?- सूर्यग्रहणाच्या वेळी दुपारी झोपणे टाळावे. - यावेळी अन्न शिजवू नये किंवा खाऊ नये कारण ग्रहणाच्या वेळी बाहेर पडणाऱ्या नकारात्मक उर्जेमुळे अन्न अशुद्ध होते.- सूर्यग्रहणाच्या वेळी गर्भवती महिलांनी घराबाहेर पडू नये अशी धार्मिक मान्यता आहे. याशिवाय, गर्भवती महिलांनी सुया, चाकू, कात्री इत्यादी धारदार वस्तूंपासून दूर राहावे..काय करावे- सूर्यग्रहणाच्या वेळी अन्न अशुद्ध होऊ नये म्हणून त्यात तुळशीची पाने घाला.- ग्रहणानंतर अशुभ प्रभाव दूर करण्यासाठी लोकांनी स्नान करावे.- सूर्यग्रहणानंतर घरातील नकारात्मक ऊर्जा दूर करण्यासाठी गंगाजल शिंपडावे.- या दिवशी तामसिक अन्न टाळावे.- ग्रहण काळात पूजा किंवा हवन सारखे उपक्रम करू नयेत.- दिवस संयम आणि सकारात्मक विचारसरणीने घालवणे सर्वोत्तम मानले जाते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.