FOREIGN JOB OPPORTUNITIES: या राशींच्या लोकांना मिळू शकते परदेशात जाण्याची संधी; करिअर आणि पैशांसाठी ठरू शकतो मोठा टर्निंग पॉइंट

FOREIGN JOB OPPORTUNITIES: ज्योतिषशास्त्रानुसार कुंडलीतील ग्रहांची स्थिती आणि त्यांचे गोचर बदलल्यामुळे काही लोकांच्या आयुष्यात परदेश प्रवासाचे योग तयार होतात, असं मानलं जातं. नोकरी, शिक्षण किंवा व्यवसायाच्या निमित्ताने परदेशात जाण्याची संधी मिळू शकते..ज्योतिषशास्त्रातील काही मान्यतांनुसार मेष, वृषभ, कर्क, तूळ आणि मकर या ५ राशींच्या लोकांना परदेशाशी संबंधित चांगल्या संधी मिळू शकतात. परदेशात गेल्यामुळे करिअरमध्ये नवीन संधी मिळण्यासोबतच कमाईचे मार्गही वाढू शकतात, अशी मान्यता आहे. चला तर मग जाणून घेऊया या राशी कोणत्या आणि त्यांना कोणते फायदे मिळू शकतात..शनीची वक्री असणं फायदेशीर! 'या' ४ राशींचं नशीब चमकणार; पैशांसह करिअरमध्ये मोठा फायदा.मेष रासमेष राशीचे लोक स्वभावाने धाडसी आणि सतत काहीतरी नवीन करण्याच्या विचारात असतात. ही चर रास मानली जाते. त्यामुळे या राशीच्या लोकांना नोकरी किंवा शिक्षणासाठी परदेशात जाण्याची संधी मिळू शकते, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं. विशेषतः IT, शिक्षण आणि इंजिनिअरिंगसारख्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना परदेशातून संधी मिळू शकते. परदेशात नोकरी मिळाल्यास कमाईचे नवीन मार्गही खुले होऊ शकतात..वृषभ रासवृषभ राशीच्या लोकांना नोकरी किंवा व्यवसायाच्या निमित्ताने परदेशात जाण्याची संधी मिळू शकते, अशी ज्योतिषशास्त्रात मान्यता आहे. जर तुम्ही बर्याच दिवसांपासून परदेशात जाण्याचा किंवा व्हिसाची वाट पाहत असाल, तर एखादी चांगली संधी मिळू शकते. परदेशात नोकरी किंवा व्यवसाय केल्यामुळे उत्पन्न वाढण्याची शक्यताही मानली जाते..कर्क रासकर्क राशीच्या लोकांना परदेशी कंपनीत काम करण्याची किंवा परदेशातील एखाद्या प्रोजेक्टवर काम करण्याची संधी मिळू शकते, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं. तुमच्या कामाची दखल घेतली गेली तर कंपनीकडून परदेशी प्रोजेक्टची जबाबदारी मिळू शकते. या संधीसोबत पगार किंवा मानधनातही वाढ होऊ शकते, अशी मान्यता आहे..तूळ रासतूळ राशीचे लोक चांगलं बोलणारे आणि लोकांशी सहज जुळवून घेणारे असतात, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं. त्यामुळे परदेशी कंपन्यांमध्ये किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करण्याच्या संधी त्यांना मिळू शकतात. विशेषत MNCमध्ये काम करणाऱ्या लोकांसाठी परदेशाशी संबंधित संधी निर्माण होऊ शकतात. व्यवसाय करणाऱ्यांना परदेशी कंपनीसोबत करार किंवा नवीन काम मिळण्याची शक्यताही मानली जाते..मकर रासमकर राशीचे लोक मेहनती आणि ध्येयाकडे लक्ष देऊन काम करणारे असतात. त्यामुळे परदेशात नोकरी किंवा उच्च शिक्षण घेण्याची संधी त्यांना मिळू शकते, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं. परदेशात मिळालेली एखादी चांगली संधी त्यांच्या करिअरला पुढे नेऊ शकते. कमाई वाढण्यासोबतच भविष्यासाठी पैसे साठवण्याची संधीही मिळू शकते, अशी मान्यता आहे..Career Horoscope: विदेशात नोकरी, भरघोस कमाई अन् करिअरमध्ये मोठी झेप! ‘या’ ५ राशींना मिळू शकते परदेशात जाण्याची संधी; तुमची रास आहे का?.परदेशात जाण्याची संधी तुमच्या राशीलाही आहे का?मेष, वृषभ, कर्क, तूळ आणि मकर या राशींच्या लोकांना परदेशाशी संबंधित संधी मिळू शकतात, अशी ज्योतिषशास्त्रात मान्यता आहे. नोकरी, शिक्षण किंवा व्यवसायाच्या निमित्ताने परदेशात जाणं त्यांच्या करिअरसाठी महत्त्वाचं ठरू शकतं. मात्र, फक्त राशीवरून परदेशात जाणं किंवा आर्थिक फायदा होणं ठरवता येत नाही. यासाठी कुंडलीतील इतर ग्रहस्थिती, दशा आणि वैयक्तिक परिस्थितीही पाहिली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.