Friday Vastu Tips: शुक्रवारी अजिबात करु नका 'या' चुका, अन्यथा माता लक्ष्मी होईल नाराज

Friday Vastu Tips: शुक्रवार हा दिवस धनाची देवता माता लक्ष्मीला समर्पित आहे. या दिवशी माता लक्ष्मीची मनोभावे पूजा केल्याने घरात शांती, आनंद, समृद्धी आणि कल्याण लाभते. या दिवशी मातेची पूजा केल्याने आर्थिक समस्या कमी होईल अनेक फायदे मिळतात. यामुळे आजच्या दिवशी कोणत्या चुका करणे टाळाव्या आणि कोणत्या गोष्टी कराव्या हे जाणून घेऊया. ज्यामुळे माता लक्ष्मीची कृपादृष्टी कायम तुमच्यावर राहील. .पूजा विधीशुक्रवारी माता लक्ष्मीची पूजा करण्यासाठी सकाळी लवकर उठून स्नान करावे आणि नंतर स्वच्छ कपडे घाला. देवघर स्वच्छ करावे, त्यावर गंगाजल शिंपडा आणि लाल कापडाने झाकलेल्या व्यासपीठावर माता लक्ष्मीची मूर्ती किंवा फोटो ठेवावा..नैवेद्यमाता लक्ष्मीची पूजा करताना खीर, गोड भात आणि कमळाचे फुल अर्पण करावे. तसेच गुलाबाच्या फुलात कापूर ठेवून आणि कापूरने दिवा लावून तुम्ही मातेला प्रसन्न करू शकता. असे केल्याने घरात सुख समृद्धी लाभते. .Mangal Ast 2025: 7 नोव्हेंबरला मंगळदेवाच्या अस्तामुळे बदलणार राशीफळाचा खेळ, 'या' राशींना मिळणार शुभ फळे.मंत्राचा जपशुक्रवारी संपत्ती वाढवण्यासाठी तुम्ही ओम श्री महालक्ष्मीय नमः चा 108 वेळा जप करू शकता. जो एक शक्तिशाली बीज मंत्र आहे. याशिवाय ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये नमः या मंत्राचा देखील जप करू शकता. .योग्य दिशाईशान्य किंवा उत्तरेकडे तोंड करून बसणे हे पूजेसाठी सर्वात शुभ मानलं जातं. कारण या दिशा संपत्ती आणि समृद्धीचे प्रतीक आहेत. पूजेदरम्यान तुम्ही पूर्वेकडे तोंड करून बसू शकता. माता लक्ष्मीची आरती करावी. तसेच कुबर मंत्राचा जप करावा. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.