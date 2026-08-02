Friendship Day 2026: मैत्रीचा उत्सव! जाणून घ्या इतिहास, महत्त्व आणि मित्रांसाठी खास शुभेच्छा मेसेज...

Why Do We Celebrate Friendship Day?: मैत्री हे मानवी जीवनातील सर्वात मौल्यवान आणि सुंदर नाते आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने (UN) ३० जुलै हा दिवस अधिकृत आंतरराष्ट्रीय मैत्री दिन म्हणून घोषित केला असला, तरी भारत, अमेरिका आणि मलेशियासह अनेक देशांमध्ये ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या रविवारी हा दिवस साजरा करण्याची परंपरा आहे. यंदा २ ऑगस्ट २०२६ रोजी हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. या दिनाची सुरुवात १९५८ मध्ये पॅराग्वेमध्ये ‘वर्ल्ड फ्रेंडशिप क्रुसेड’च्या माध्यमातून झाली. शांतता, सलोखा आणि परस्पर आदर वाढवण्याच्या उद्देशाने सुरू झालेली ही चळवळ आज जगभरात एका मोठ्या उत्सवात बदलली आहे. आजच्या दिवशी लोक एकमेकांना मैत्री बँड्स, भेटवस्तू आणि सुंदर संदेश पाठवून आपले प्रेम व्यक्त करतात..तुमच्या खास मित्रांना पाठवण्यासाठी आणि स्टेटसवर ठेवण्यासाठी काही निवडक मराठी संदेश:आयुष्याला खरा अर्थ देणाऱ्या आणि प्रत्येक संकटात पाठीशी उभ्या राहणाऱ्या सर्व जिवलग मित्रांना फ्रेंडशिप डे च्या हार्दिक शुभेच्छा!रक्ताचे नाते नसले तरी रक्ताच्या नात्यापेक्षाही घट्ट असणारी आपली मैत्री हीच माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठी कमाई आहे.हसताना सोबत असणारे अनेक भेटतात, पण संकटाच्या वेळी हात धरून सोबत चालणारा खरा मित्र भाग्यवान लोकांनाच मिळतो. हॅपी फ्रेंडशिप डे २०२६!अंतर कितीही असले तरी मनाचे अंतर कमी करणारी आणि विश्वासावर टिकलेली आपली मैत्री अशीच कायम राहो..निःस्वार्थ मैत्री.जगातील सर्व सुख एका बाजूला आणि मित्रांसोबत घालवलेला एक क्षण दुसऱ्या बाजूला. माझ्या सर्व खास मित्रांना मैत्री दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा!चांगला मित्र कठीण दिवस सोपे आणि आनंदाचे दिवस अधिक उजळ बनवतो. काळ बदलतो, माणसे बदलतात, पण खरी मैत्री नेहमीच काळाच्या पलीकडे टिकून राहते.प्रत्येक यशात आणि अपयशात माझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभ्या राहणाऱ्या मित्रांमुळेच जीवन अधिक सुंदर आणि अर्थपूर्ण झाले आहे..प्रेरणादायी मैत्री सुविचार"खरी मैत्री ती असते, जेव्हा संपूर्ण जग तुमचे हात सोडते तेव्हा एक मित्र तुमचा हात पकडण्यासाठी पुढे येतो." - वॉल्टर विन्चेचल"आयुष्यातील सर्वात मोठे दान आणि भेटवस्तू म्हणजे मैत्री होय." - ह्युबर्ट एच. हम्फ्रे"उजेडात एकट्याने चालण्यापेक्षा मित्रासोबत अंधारात चालणे कधीही उत्तम असते." - हेलन केलर"दोन व्यक्तींमधील शांतता देखील जेव्हा संवादासारखी आरामदायक वाटते, तेव्हा खरी मैत्री निर्माण होते." - डेव्हिड टायसन.मैत्रीचे जुळलेले ‘सूर’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.