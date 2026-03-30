यंदाची हनुमान जयंती 'या' राशींना फळणार ! 1 एप्रिलपासून नशीब बदलणार; पैसाच पैसा आणि भरपूर यश

Marathi Rashi Bhavishya : ज्योतिषशास्त्रात ग्रहांचा संक्रमण आणि नक्षत्र परिवर्तन खूप महत्त्वपूर्ण ठरते. 1 एप्रिलला हनुमान जयंती आहे. या दिवशी बुध ग्रह गुरूच्या पूर्वभाद्रपद नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. त्याचा प्रभाव 13 एप्रिलपर्यंत राहणार आहे. .हे संक्रमण चार राशींसाठी अत्यंत लाभदायी ठरणार आहे. आर्थिक, व्यावसायिक आणि वैयक्तिक आयुष्यात या काळात महत्त्वपूर्ण बदल घडतील. कोणत्या आहेत या चार भाग्यशाली राशी जाणून घेऊया. .वृषभ रास : वृषभ राशीच्या व्यक्तींना आर्थिक बाबतीत मदत होईल. अडकलेले पैसे परत मिळू शकतात. व्यवसायात एखादी नवी डील मिळेल. गुंतवणुकीतून नफा होईल. उत्पन्नाचे नवीन मार्ग खुले होतील. नोकरीत स्थैर्य मिळेल. नवीन संधी चालून येईल. आर्थिक सुधारणा होईल. .मिथुन रास : मिथुन राशीच्या लोकांच्या करिअरसाठी हा काळ उत्तम आहे. नोकरीत पगारवाढ मिळेल. अडकलेली काम पूर्ण होतील. नव्या संधी मिळतील. एखाद्या प्रोजेक्टमध्ये यश मिळेल. व्यवसाय करणाऱ्यांना नफा मिळेल. आत्मविश्वास वाढेल. नवीन नोकरीही मिळू शकते. .कन्या रास : कन्या राशीच्या लोकांना हा काळ नवीन सुरुवात करण्यासाठी चांगला आहे. नवीन स्टार्टअप सुरु कराल. योग्य निर्णय घ्याल. कमाईचे स्रोत वाढतील. कामाच्या ठिकाणी तुमची दखल घेतली जाईल. मानसन्मान मिळेल. आर्थिकदृष्ट्या स्थैर्य लाभेल. .धनु रास :धनु राशीच्या लोकांचा भाग्योदय सुरु होईल. आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल. जुने कर्ज फेडाल. घरात आनंदी वातावरण असेल. एखादे शुभकार्य पार पडेल. वाहन किंवा मालमत्ता खरेदी कराल. कुटूंबाचा पाठींबा मिळेल. मानसिक स्थैर्य लाभेल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.