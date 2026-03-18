यंदाचा गुढीपाडवा ठरणार 'या' चार राशींना भाग्यशाली; सुरू होणार सुवर्णकाळ पण या राशींनी राहा सावध

Marathi Rashi Bhavishya : उद्या म्हणजे 19 मार्च 2026 ला हिंदू नवीन वर्ष सुरू होतं आहे. उद्यापासून श्री शालिवाहन शके 1948 सुरू होईल. याचा स्वामी गुरु आणि मंगळ असेल. म्हणजेच जुनं वर्ष संपताच नवीन ग्रहस्थिती बदलेल. चैत्र नवरात्री सुद्धा सुरू होईल. हिंदू नववर्षांचं नाव रुद्र आहे. याचा नवीन स्वामी गुरु आणि मंगळ असेल. .ज्योतिषशास्त्राप्रमाणे गुरु ज्ञान, कीर्ती आणि संपत्तीचा तर मंगळ धैर्य, ऊर्जा आणि भूमीचा कारक आहे. त्यामुळे या दोन ग्रहांचं स्वामित्व राशींवर परिणाम करेल. तर गुरु, राहू आणि केतू व्यतिरिक्त इतर ग्रहसुद्धा वर्षभर भ्रमण करणार आहेत. जाणून घ्या येणारे नवीन वर्ष कोणत्या राशीसाठी शुभ आणि कोणत्या राशीसाठी अशुभ असेल. .'या' राशींसाठी असणार हे वर्ष शुभ हिंदू नववर्ष 19 मार्च 2026 ला सुरू होणार आहे. 6 एप्रिल 2027 पर्यंत हे वर्ष असेल. हे वर्ष मिथुन, तूळ, धनू आणि मकर राशीच्या लोकांसाठी शुभ असेल. अडकलेली कामं पूर्ण होतील. करियरमध्ये प्रगती होईल. नोकरीत बदल होईल. बदल चांगला ठरेल. व्यवसायिकांची आर्थिक प्रगती होईल. मान-सन्मान वाढेल. अविवाहित लोकांचे विवाह होतील. घरात आनंद असेल. .'या' राशींसाठी हे वर्ष साधारण जाणार वृषभ, कर्क, सिंह, कन्या आणि कुंभ राशीच्या लोकांना हे वर्ष साधारण जाईल. त्यांना त्यांच्या मेहनतीचं फळ मिळेल. हळूहळू प्रगती होईल. उत्पन्नात वाढ होईल. खर्चही तितकाच होईल. गुंतवणूक करताना सावधगिरी बाळगा. कर्क आणि कन्या राशीच्या लोकांनी कामाच्या ठिकाणी सावध रहा. कुंभ आणि सिंह राशीच्या लोकांनी घाईघाईत निर्णय घेऊ नये. .या राशींनी वर्षभर बाळगा सावधगिरी मेष,वृश्चिक आणि मीन राशीच्या लोकांना या काळात अनेक संकटांचा सामना करावा लागेल. मेष आणि मीन राशीची साडेसाती सुरू आहे. त्यामुळे लहान चुकांमुळेही मोठे नुकसान होईल. संयम बाळगा आणि बेकायदेशीर, अनैतिक कामे टाळा. आरोग्याची काळजी घ्या. घाईने निर्णय घेऊ नका.