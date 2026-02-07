Gajanan Maharaj Prakat Din 2026: यंदा गजानन महाराजांचा प्रकट दिन कधी? जाणून घ्या तारीख, विधी आणि महत्त्व

Gajanan Maharaj Prakat Din 2026 Date and Tithi: श्री गजानन महाराजांचा प्रकट दिन हा महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारतातील भाविकांसाठी अत्यंत पवित्र आणि श्रद्धेचा दिवस मानला जातो. या दिवशी शेगाव नगरी भक्तिमय वातावरण असते. लाखो भाविक महाराजांच्या दर्शनासाठी आणि सेवा- पूजेसाठी शेगाव येथे दाखल होतात..यंदा १४८ वा श्री गजानन महाराज प्रकट दिन रविवार, ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी साजरा केला जाणार आहे. या दिवशी श्री संत गजानन महाराज संस्थान,शेगाव यांच्या वतीने विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते..Bel Patra Benefits: महादेवाला प्रिय असलेल्या बेलपत्राचा असा करा वापर, सर्दी, खोकलासह हे 5 आजार राहतील दूर.प्रकट दिनाचे महत्वश्री गजानन महाराजांचा प्रकट दिन म्हणजे महाराज प्रथमच शेगाव येथे प्रकट झाले त्या दिवशीचे स्मरण. महाराजांनी आपल्या अलौकिक लीला, साधेपणा, करुणा आणि भक्त वत्सलतेने असंख्य भक्तांचे जीवन बदलले. त्यामुळे हा दिवस भक्तांसाठी अध्यात्मिक उन्नतीचा आणि मनःशांतीचा मानला जातो.मंदिरातील प्रमुख विधी व कार्यक्रमप्रकट दिनानिमित्त मंदिरात दिवसभर धार्मिक विधी सुरू असतात.पहाटे ५:०० वाजता मंदिराचे दरवाजे उघडले जातातपंचामृत पूजा व महाराजांच्या पादुकांचा अभिषेकपंचोपचार पूजा व महाआरतीमहारुद्र स्वाहाकार यज्ञअखंड भजन, हरिपाठ व कीर्तनसंध्याकाळी व रात्री विशेष महाआरतीरात्री शेज आरतीनंतर प्रसाद वितरणया दिवशी सकाळी ५:०० पासून रात्री ९:३० पर्यंत दर्शन खुले असते..महाप्रसाद व्यवस्थाप्रकट दिनानिमित्त भाविकांसाठी सकाळी १०:०० ते रात्री ९:०० या वेळेत मोफत महाप्रसादाची व्यवस्था करण्यात येते. हजारो भाविक एकत्र येऊन महाराजांच्या कृपेचा लाभ घेतात..CTET Exam Schedule 2026: उमेदवारांनो लागा तयारीला! CTET 2026 परीक्षा आता दोन दिवस चालणार, CBSE कडून सुधारित वेळापत्रक जाहीर.भक्तीमय वातावरणप्रकट दिनाच्या निमित्ताने संपूर्ण शेगाव नगरी दिव्यांनी उजळून निघते. भक्तांचे हरिनाम, भजन, कीर्तन आणि “गण गण गणात बोते” या नामघोषाने परिसर भक्तिरसात न्हाऊन निघतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.