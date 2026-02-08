Gajanan Maharaj Prakat Din 2026: एका मंत्राने बदलले हजारो जीवन! जाणून घ्या ‘गण गण गणात बोते’ मंत्राचा गूढ अर्थ

दरवर्षी असंख्य भाविकांचे श्रद्धास्थान असेलल्या शेगावच्या संत श्री गजानन महाराजांचा प्रकट दिन माघ वद्य सप्तमीला सर्वत्र अतिशय उत्साहाने साजरा केला जातो. या वर्षी गजानन महाराजांचा प्रकट दिन 8 फेब्रुवारी 2026 रोजी आहे. या दिवशी देश विदेशातील असंख्य भाविक महाराजांच्या मठात जाऊन श्री गुरूंचे नामस्मरण, सेवा, उपासना, मंत्रांचा जप आणि पूजा करतात..माघ वद्य सप्तमीला म्हणजेच 23 फेब्रुवारी 1878 रोजी गजानन महाराज बुलडाणा जिल्ह्यातील शेगाव येथे प्रकट झाले होते. परंतु त्यांचा जन्म कुठे आणि कधी झाला होता याबद्दल निश्चित माहिती उपलब्द्ध नाही..'गण गण गणात बोते' हा महाराजांचा आवडता मंत्र असला तरी तो एक सिद्ध मंत्र आहे. त्यामुळे त्यांच्या भक्तांनीही या मंत्राचा जप करण्याची परंपरा सुरु केली. या मंत्राचा अर्थ समजून घेऊन योग्य रित्या त्याचे नामस्मरण केलयास अध्यात्म प्राप्त होते. सुरुवातीला एक सामान्य पुरुष वाटणारे महाराज एक योगी असल्याचे लक्षात येताच, अनेक भक्तांनी त्यांच्यावर श्रद्धा ठेवली. त्यांच्या संकटांवर मार्गदर्शन मिळवले. महाराजांनी त्यांना मार्गदर्शन करताना ‘गण गण गणात बोते’ हा सिद्ध मंत्र दिला..गजानन महाराज वचनांनीच नव्हे, तर कृतीतूनही आपल्या भक्तांना मार्ग दाखवत. कोणत्याही विषयावर बोलताना ते वेद-शास्त्रातील ओव्या सांगून त्याचे स्पष्टीकरण करत असत. अनेक भक्तांनी त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे जीवनात सकारात्मक बदल अनुभवले..गण गण गणात बोते या मंत्राचा अर्थ असा आहे की, पहिला गण म्हणजे जीव, दुसरा गण म्हणजे शिव, गणात म्हणजे हृदयात, तर बोते म्हणजे बघा! याचा अर्थ असा की आपण आपल्या अंतःकरणात परमेश्वराचे अस्तित्व जाणून त्याचा आदर करावा. हा मंत्र आत्मा आणि परमात्म्याच्या मिलनाचे प्रतीक मानला जातो. गजानन महाराजांचा प्रकट दिन भक्तांसाठी विशेष आणि महत्त्वाचा असून, या दिवशी हा सिद्ध मंत्र जपल्यास अधिक पुण्य लाभते, असे सांगितले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.