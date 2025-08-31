Ganesh Festival 2025: यंदा गणेश विसर्जनासाठी 11 दिवसांचा कालावधी का? जाणून घ्या वैज्ञानिक अन् धार्मिक कारण

ध्यानगुरु रघुनाथ गुरुजी – Spiritual ResearcherWhy Ganesh Chaturthi 2025 lasts 11 days: यंदा गणेश चतुर्थी मध्ये 27 ऑगस्टपासून सुरू झाली असून, 6 सप्टेंबरला अनंत चतुर्दशीला गणेश विसर्जनाने समारोप होईल. हा 11 दिवसांचा उत्सव भगवान गणेशाच्या जन्मदिवसाचे प्रतीक आहे, जो विघ्नहर्ता आणि बुद्धीचा देवता म्हणून पूजला जातो. या कालावधीत घरोघरी आणि सार्वजनिक पंडालांमध्ये गणपतीची स्थापना, पूजा, आरती आणि मोदकांचा नैवेद्य अर्पण केला जातो. गणेश विसर्जन हा या उत्सवाचा भावनिक आणि महत्त्वाचा भाग आहे, ज्यामध्ये मूर्ती जलाशयात विसर्जित केली जाते. परंतु यंदा गणेशोत्सव 11 दिवस का साजरा होतो? यामागील धार्मिक आणि वैज्ञानिक कारणे कोणती आहेत याबाबत ध्यानगुरु रघुनाथ गुरुजी यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. .१. 📜 धार्मिक कारण• गणेश चतुर्थी स्थापनाभाद्रपद शुद्ध चतुर्थीला भगवान गणेश यांना विघ्नहर्ता व मंगलकर्ता मानून घरामध्ये व समाजामध्ये आमंत्रित केले जाते।शास्त्र म्हणते – “यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्।”त्याचप्रमाणे, ज्या ठिकाणी गणेशाची स्थापना होते तेथून विघ्न नष्ट होतात।• ११ दिवस का?चतुर्थीपासून अनंत चतुर्दशीपर्यंत एकूण १० दिवस + १ दिवस (चतुर्थी आणि चतुर्दशी धरून) = ११ दिवसांचा उत्सव मानला जातो।११ हा अंक एकादश इंद्रिये (५ ज्ञानेन्द्रिये + ५ कर्मेन्द्रिये + १ मन) यांचे प्रतीक आहे।या ११ दिवसांत गणेशपूजन म्हणजे आपल्या सर्व इंद्रियांचे संयमन करून त्यांना सद्गुणांमध्ये लावणे।• विसर्जन (अनंत चतुर्दशी)भगवान गणेशाची ११ दिवस पूजा करून मूर्तीचे जलात विसर्जन केले जाते।यामागील संदेश – “देवत्व बाह्य मूर्तीमध्ये नसते, तर ते आपल्या अंतरात्म्यामध्ये आहे। मूर्ती मातीची होती, पण अंतर्गत गुण चिरंतन आहेत।”.२. 🙏 आध्यात्मिक रहस्य• ऋषी पंचमी (५वा दिवस)हा दिवस ऋषींवरील ऋणातून मुक्त होण्यासाठी व कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आहे।गणेश उत्सवात याचे स्मरण आपल्याला दाखवते की “गणेश हे बुद्धी व विवेकाचे देव आहेत, पण त्या बुद्धीला संस्कार ऋषींपासूनच मिळतात।”• गौरी गणपती (६–७वा दिवस)महाराष्ट्रात गौरीपूजा विशेषतः स्त्रिया करतात। ही म्हणजे माता पार्वतीचे आगमन – जे गणेशजींची माता आहेत।संदेश – “शक्तीचे पूर्णत्व तेव्हाच येते, जेव्हा मातृशक्ती व पुत्रशक्ती यांचा समतोल साधला जातो।”• अनंत चतुर्दशी (११वा दिवस)हा दिवस “अनंत नारायण” पूजेचाही दिवस आहे। अनंत म्हणजे – असीम, अविनाशी, कधीही न संपणारे।गणेश विसर्जन याच दिवशी करून संदेश दिला जातो –“मूर्ती नश्वर आहे, पण गणेशतत्त्व (ज्ञान, शक्ती, विवेक) अनंत आहे।”⸻.३. 🔬 वैज्ञानिक कारण• मातीची मूर्ती व पर्यावरणप्राचीन काळात गणेशाच्या मूर्ती शुद्ध माती, शंख-शिंपले, वनस्पतीजन्य रंग यांच्यापासून बनवल्या जात।मूर्तीचे विसर्जन झाल्यावर तलावातील माती सुपीक होत असे।हा पर्यावरणीय पुनर्चक्रण (Eco-recycling) चा प्राचीन व वैज्ञानिक मार्ग होता।• ११ दिवसांचा कालावधी का?भाद्रपद महिना म्हणजे पावसाळ्याचा शेवट। हा काळ म्हणजे मान्सूनपासून शरद ऋतूकडे जाणारा संक्रमण काळ।११ दिवस उपवास, पूजन व आहार संयमामुळे शरीर डिटॉक्स होतं व मन शुद्ध होतं।सामूहिक भजन, कीर्तनामुळे डोपामिन व सेरोटोनिन हार्मोन्स वाढतात, ज्यामुळे सकारात्मक ऊर्जा व मानसिक शांती मिळते।• सामाजिक एकतालोकमान्य टिळकांनी गणेशोत्सवाला सामाजिक व राष्ट्रीय एकतेचा उत्सव बनवला।१०–११ दिवसांचा हा उत्सव समाजाला एकत्र आणतो, ज्यामुळे सामूहिक चेतना (Collective Consciousness) बळकट होते।.✨ सार👉 गणेश चतुर्थी ते अनंत चतुर्दशी ११ दिवसांची गणेश उपासना:• धार्मिक दृष्टीने – विघ्ननाश व मंगलकार्य सिद्धी।• आध्यात्मिक दृष्टीने – इंद्रियसंयम, ऋषीकृतज्ञता, मातृशक्ती व अनंताचा अनुभव।• वैज्ञानिक दृष्टीने – पर्यावरण संतुलन, आरोग्य लाभ, सामाजिक एकता व मानसिक शांती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.