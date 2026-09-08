Ganesh Chaturthi 2026: यंदा हरतालिका अन् गणेश चतुर्थी एकाच दिवशी! मग आधी पूजा कोणाची करायची? उपवास कधी सोडायचा? जाणून घ्या एकाच क्लिकवर

Hartalika & Ganesh Chaturthi 2026 Same Day Puja Muhurat: श्रावण महिना संपला कि, सगळ्यांना एकच वेध लागतात, ते म्हणजे गणेश चतुर्थीचे. भारतीय संस्कृतीतला हा सर्वात मोठा महोत्सव फक्त भारतातच नाही, तर संपूर्ण जगता ठिकठिकाणी साजरा केला जातो. याचसोबत गणेश चतुर्थीच्या आदल्या दिवशी सगळ्या महिला आणि मुली हरतालिकेचा उपवास धरतात. मात्र, यावर्षी ही हरतालिका तृतीया तिथी आणि गणेश चतुर्थी एकाच दिवशी येत आहेत. त्यामुळे सगळ्यांचाच गोंधळ उडाला असून आधी पूजा कोणाची करायची हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पण काळजी करू नका, पुढे आम्ही या प्रश्नाचं उत्तर दिलं आहे. .हरतालिकेची तिथी आणि पूजा मुहूर्तहरतालिकेच्या दिवशी लग्न झालेल्या तसंच इच्छुक महिला आणि मुली भगवान शंकर आणि माता पार्वतीची आराधना करून उपवास करतात. पंचांग गणनेनुसार यंदा तृतीया तिथी 13 सप्टेंबर रोजी सकाळी 7.08 वाजता सुरू होऊन 14 सप्टेंबर रोजी सकाळी 7.06 वाजता संपणार आहे.मात्र हरतालिका पूजेसाठी सकाळी 6.22 ते 7.06 हा कालावधी दिला आहे. त्यामुळे या वेळेत पूजा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा..गणपती स्थापना कधी करायची?तृतीया तिथी संपल्यानंतर गणेश चतुर्थीची पूजा आणि स्थापना करता येईल. वेदिक पंचांगानुसार गणेश चतुर्थीच्या दिवशी सकाळी 11.16 ते दुपारी 1.44 या वेळेत गणपती स्थापना व पूजेचा शुभ काळ दिला आहे. मात्र पंचांगानुसार मुहूर्तात थोडा फरक असू शकतो..आधी हरतालिका की गणेशपूजा?दोन्ही सण एकाच दिवशी असल्यामुळे सकाळी आधी हरतालिकेची पूजा करावी. त्यानंतर गणपतीची स्थापना करावी. .उपवास कधी सोडायचा?हरतालिकेचा उपवास केला असेल तर दिवसभर उपवास ठेवावा. 15 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी स्नान करून हरतालिकेची उत्तरपूजा केल्यानंतर उपवास सोडता येईल. आधी देवाला नैवेद्य दाखवून पाणी किंवा तीर्थ घ्यावे. त्यानंतर दूध, फळे, खीर किंवा उपवासाचे पदार्थ खाऊ शकता. निर्जला उपवास केला असेल तर लगेच जड जेवण करू नका. आधी थोडे पाणी आणि हलका आहार घ्या. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.