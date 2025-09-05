Ganesh Visarjan 2025: गणेश विसर्जनाच्या वेळी 'या' मंत्राचा करा जप, गणपती बाप्पाला निरोप देण्याची जाणून घ्या पद्धत

गणेश विसर्जनाच्या दिवशी गणपती बाप्पाला निरोप देण्यासाठी विशेष मंत्रांचा जप करावा. अनंत चतुर्दशीला गणेशजींना विधीपूर्वक विसर्जन करणे आवश्यक आहे. सकाळी ब्रह्म मुहूर्तावर उठून पूजा करावी, दुर्वा, नारळ, फुले अर्पण करावीत आणि बाप्पाची आरती करून शुभ मुहूर्तावर विसर्जन करावे..Mantras for Ganesh Visarjan 2025: गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या. आता अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी बाप्पांना निरोप देण्याची संधी आली आहे. अनंत चतुर्दशी शनिवार, ६ सप्टेंबर रोजी आहे. गणेशजींना मोठ्या थाटामाटात घरी आणले जाते, त्याचप्रमाणे अनंत चतुर्दशीला बाप्पांना मोठ्या थाटामाटात निरोप दिला जातो. वर्षभर घरात गणेशजींचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी त्यांचे पूर्ण विधीपूर्वक विसर्जन करणे आवश्यक आहे. बाप्पांना निरोप देण्याची योग्य पद्धत आणि मंत्र जाणून घेऊया..गणेश विसर्जनाची पद्धत१) गणपती विसर्जनाच्या दिवशी सकाळी ब्रह्म मुहूर्तावर उठावे. ज्या पद्धतीने तुम्ही दररोज गणेशाची पूजा करता त्याच प्रकारे त्यांची पूजा करा.२) यानंतर, तुम्ही गणेशजींना बसवलेल्या दोन्ही ठिकाणी हळद आणि कुंकूचा टिळा लावा. त्यानंतर, बाप्पांच्या पायांना स्पर्श करा आणि त्यांचे आशीर्वाद घ्या.३) यानंतर, प्रथम गणेशजींना दुर्वा अर्पण करा. नंतर नारळ अर्पण करा, त्यानंतर फुले आणि सुगंध अर्पण करा आणि नंतर मोदक अर्पण करा. .४) यानंतर, बाप्पाला त्याच्या जागेवरून उचलण्यापूर्वी, बाप्पाची मूर्ती आसनासह हलवा. नंतर बाप्पाला तुमच्या मांडीवर घ्या आणि नंतर त्याला लाकडी स्टूलवर बसवा. स्टूलवर लाल किंवा गुलाबी रंगाचा कापड पसरवा आणि गंगाजलाने स्टूल पूर्णपणे स्वच्छ करा.६) बाप्पाचे विसर्जन करण्यापूर्वी, कुंकू, अक्षत, पान, सुपारी, हळद इत्यादी अर्पण करा.७) यानंतर, बाप्पाची आरती करा आणि नंतर त्याचे विसर्जन करा. बाप्पाचे विसर्जन करण्यासाठी, तुम्ही ज्या नदी किंवा तलावात जात आहात त्या काठावर उभे राहून, प्रथम बाप्पाची मूर्ती तीन वेळा बुडवा आणि नंतर बाप्पाचे विसर्जन करा. लक्षात ठेवा की बाप्पाचे विसर्जन फक्त शुभ मुहूर्तावरच करावे. .पुढील मंत्राचा करा जपजेव्हा गणपती बाप्पाची मूर्ती उचलाल तेव्हा 'ओंम श्री विघ्नराजाय नमः।'मंत्राचा जप करा. यानंतर ऊं यान्तु देवगणा: सर्वे पूजामादाय मामकीम्। इष्टकामसमृद्धयर्थं पुनर्अपि पुनरागमनाय च॥ओम गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ, स्वस्थाने परमेश्वर। यत्र ब्रह्मादयो देवाः' तत्र गच्छ हुताशन। जप करावा. जेव्हा गणपती बाप्पाची मूर्ती विसर्जित कराल तेव्हा गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या' असे म्हणावे. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.