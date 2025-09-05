संस्कृती

Ganesh Visarjan 2025: गणेश विसर्जनाच्या वेळी 'या' मंत्राचा करा जप, गणपती बाप्पाला निरोप देण्याची जाणून घ्या पद्धत

Mantras for Ganesh Visarjan 2025 : गणपती बाप्पा मोरया! अनंत चतुर्दशीच्या शुभ मुहूर्तावर गणपती बाप्पाला निरोप देण्यासाठी भाविक सज्ज आहेत. गणरायाला निरोप देतांना कोणत्या मंत्राचा जप करावा हे जाणून घेऊया.
पुजा बोनकिले
गणेश विसर्जनाच्या दिवशी गणपती बाप्पाला निरोप देण्यासाठी विशेष मंत्रांचा जप करावा. अनंत चतुर्दशीला गणेशजींना विधीपूर्वक विसर्जन करणे आवश्यक आहे. सकाळी ब्रह्म मुहूर्तावर उठून पूजा करावी, दुर्वा, नारळ, फुले अर्पण करावीत आणि बाप्पाची आरती करून शुभ मुहूर्तावर विसर्जन करावे.

Mantras for Ganesh Visarjan 2025: गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या. आता अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी बाप्पांना निरोप देण्याची संधी आली आहे. अनंत चतुर्दशी शनिवार, ६ सप्टेंबर रोजी आहे. गणेशजींना मोठ्या थाटामाटात घरी आणले जाते, त्याचप्रमाणे अनंत चतुर्दशीला बाप्पांना मोठ्या थाटामाटात निरोप दिला जातो. वर्षभर घरात गणेशजींचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी त्यांचे पूर्ण विधीपूर्वक विसर्जन करणे आवश्यक आहे. बाप्पांना निरोप देण्याची योग्य पद्धत आणि मंत्र जाणून घेऊया.

