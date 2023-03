Garuda Purana: मृत्यूपूर्वी व्यक्तीला दिसतात 'हे' लक्षणे, जाणून घ्या काय सांगतं गरुड पुराण

Garuda Purana : हिंदू धर्माच्या सर्व18 पुराणांमध्ये गरुड पुराणाचे खूप महत्त्व आहे. यामध्ये भगवान विष्णु आणि त्यांचे वाहन गरुडमधील बातचीतचे वर्णन करण्यात आलेले आहे. या पुराणात मृत्यू आणि त्या नंतरविषयीचं सविस्तर सांगण्यात आलंय.

हे पुराण कुणाचा मृत्यू झाल्यानंतरच वाचावं लागतं. यामध्ये स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य ज्ञान, नीति, नियम आणि धर्माच्या गोष्टींविषयी वर्णन दिलंय.. गरुड पुराणात सांगितल्याप्रमाणे जेव्हा कोणाचा मृत्यू होत असतो तेव्हा त्याला त्याआधी काही संकेत मिळतात. आज आपण या विषयीच सविस्तर जाणून घेऊया. (Garuda Purana says before death person seems these signs)

माणसाला आपल्या मृत्यूच्या आधी त्याच्या आयुष्यातील जुने दिवस पुन्हा आठवायला लागतात. ज्याद्वारे त्याला त्याच्या आयुष्यातील चांगले वाईट कर्म आठवतात. तो इच्छा नसतानाही हे थांबवू शकत नाही. यामुळे त्याचं मन अशांत होत जातं.

गरुड पुराणमध्ये सांगितल्याप्रमाणे जेव्हा व्यक्तीचा मृत्यू होतो तेव्हा त्याला एक रहस्यमयी द्वार दिसायला लागतं. कुणाला आगीचा ज्वाळा दिसतो तर कुणाला तेज प्रकाश दिसतो. हे संकेत सांगतात की त्याचा मृत्यू जवळ आलाय.