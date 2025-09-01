Gauri Visarjan 2025: उद्या गौरी विसर्जन, जाणून घ्या मुहूर्त अन् कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात

गौरी विसर्जन २०२५ साठी शुभ मुहूर्त २ सप्टेंबरला आहे. या दिवशी गौराईंचा पाहुणचार करून त्यांना निरोप दिला जाईल. विसर्जनाच्या दिवशी कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे..Gauri Visarjan 2025 auspicious muhurat: यंदा गौरी आवाहन ३१ ऑगस्टला झाले असून २ सप्टेंबर रोजी गौराई पाहुणचार करून परत जाणार आहे. गौरी विसर्जनाचा मुहूर्त काय आणि या दिवशी कोणत्या चुका टाळल्या पाहिजे हे जाणून घेऊया..शुभ मुहूर्तयंदा गौरी विसर्जन २ सप्टेंबरला होणार आहे. पंचांगानुसार रात्री ९:५० मिनिटांपर्यंत गौरी विसर्जन करता येणार आहे. .पुढील गोष्टी ठेवा लक्षातउद्या सकाळी लवकर उठून अंघोळ करावी. स्वच्छ कपडे घालून विसर्जनाच्या पूजेची तयारी करावी. देवीची उत्तरपूजा ही आभार व्यक्त करण्यासाठी आणि निरोप देण्यासाठी केली जाते.उत्तरपुजेच्या वेळी गौरीला हळद, कुंकु,चंदन, सुकामेवा, नारळ, सुपारी आणि फराळाचे पदार्थ अगरबत्ती तसेच इतर पदार्थ अर्पण केल्या जातात. अनेक घरांमध्ये देवीला हळद आणि कुंकु लावून विसर्जन पूजेची सुरू केली जाते. तसेच सौभाग्याच्या वस्तू ५ महिलांना दिल्या जातात. या वस्तूंची पूजा करून मग विवाहित महिलांना दिल्या जातात. .गौरीची आरती केली जाते. तसेच अक्षता वाहून दही भाताचा नैवेद्य दाखवतात. गौराईच्या पाहुणचाराचा समारोप दही भात आणि विडा देऊन केला जातो.तसेच पुढील वर्षी परत या असे आमंत्रण दिले जाते.अनेक ठिकाणी गौराईला निरोप देणारी भजण गातात. तसेच विविध आरती केल्या जातात. गौराईच्या आगमनाला जसे पावले काढले जातात त्याचप्रमाणे गौराई बसवलेल्या स्थानापासून घराच्या मुख्य दारापर्यंत पावले काढून देवीला निरोप दिला जातो.गौरीच्या मुखवट्यावर दागिने घातले असतील तर ते काढून देवीचे विसर्जन केले जाते. जिथे मातीचे मुखवटे किंवा खड्याच्या गौरी असतात त्या वाहत्या पाण्यात विसर्जित केल्या जातात.गौराईचा आशीर्वाद म्हणून विसर्जनानंतर त्यातली माती थोडी घरी आणून घराच्या कोपऱ्यात ठेवली जाते.प्रश्न: २ सप्टेंबर २०२५ ला गौरी विसर्जनाचा शुभ मुहूर्त काय आहे? उत्तर: सकाळी ५:३९ वाजेपासून संध्याकाळी ६:१६ वाजेपर्यंत हा शुभ मुहूर्त आहे (१२ तास ३७ मिनिटे)..प्रश्न: विसर्जनादरम्यान कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात? उत्तर: वादविवाद, अपवित्र पाणी आणि मुहूर्ताबाहेर विसर्जन टाळावे..प्रश्न: गौरी विसर्जन का महत्त्वाचे आहे? उत्तर: हे गौरीच्या स्वर्गीय निवासस्थानाकडे परतण्याचे प्रतीक आहे आणि आध्यात्मिक शांती मिळते..प्रश्न: गर्दीत काळजी कशी घ्यावी?उत्तर: अपघात टाळण्यासाठी हळूहळू चालावे आणि स्थानिक नियमांचे पालन करावे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.