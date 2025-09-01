संस्कृती

Gauri Visarjan 2025: उद्या गौरी विसर्जन, जाणून घ्या मुहूर्त अन् कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात

Things to avoid during Gauri Visarjan 2025 : गौरी विसर्जन 2025: जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि विसर्जनाच्या वेळी टाळावयाच्या गोष्टी
Gauri Visarjan 2025:
गौरी विसर्जन २०२५ साठी शुभ मुहूर्त २ सप्टेंबरला आहे. या दिवशी गौराईंचा पाहुणचार करून त्यांना निरोप दिला जाईल. विसर्जनाच्या दिवशी कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

Gauri Visarjan 2025 auspicious muhurat: यंदा गौरी आवाहन ३१ ऑगस्टला झाले असून २ सप्टेंबर रोजी गौराई पाहुणचार करून परत जाणार आहे. गौरी विसर्जनाचा मुहूर्त काय आणि या दिवशी कोणत्या चुका टाळल्या पाहिजे हे जाणून घेऊया.

