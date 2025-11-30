Gita Jayanti 2025: 1 कि 2 डिसेंबर? कधी साजरी केली जाणार गीता जयंती, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त अन् महत्व

Gita Jayanti 2025 full festival guide: हिंदू पंचांगानुसार दरवर्षी मार्गशीर्ष महिन्याच्या शुल्क पक्षाच्या एकादशी तिथीला गीता जयंतीचा उत्सव मोठ्या भक्ती आणि उत्साहाने साजरा केला जातो. धार्मिक मान्यतेनुसार, या पवित्र दिवशी भगवान श्रीकृष्णाने कुरुक्षेत्रात अर्जुनाला भगवद्गीता सांगितली होती. जी जीवन, धर्म आणि कर्माचे सार स्पष्ट करते. गीतेचे पठण केल्याने मोक्ष आणि ज्ञान मिळते असे मानले जाते, म्हणूनच या तिथीला मोक्षदा एकादशी असेही म्हणतात. तर चला जाणून घेऊया की या वर्षी गीता जयंती कधी आणि त्याचे महत्व काय आहे. .गीता जयंती 2025 कधी आहे? वैदिक कॅलेंडरनुसार, एकादशी तिथी 30 नोव्हेंबर रोजी रात्री 9:30 वाजता सुरू होते आणि 1 डिसेंबर रोजी संध्याकाळी 7:02 वाजता संपते. उगवत्या तिथीच्या आधारे, यावर्षी 1 डिसेंबर रोजी गीता जयंती साजरी केली जाईल..Budh Shani Margi 2025: दोन ग्रहांचे एकाच वेळी होईल भ्रमण; 'या' 3 राशींवर पडणार शुभ परिणाम.महत्वगीता जयंतीच्या दिवशी गीतेचे पठण केल्याने मानसिक गोंधळ दूर होतो, निर्णय घेण्याची क्षमता वाढते आणि जीवनात शांती, धैर्य आणि स्पष्टता येते असं मानलं जातं. शिवाय, या दिवशी भगवान श्रीकृष्णाला समर्पित मंत्रांचा जप करणं अत्यंत शुभ मानलं जातं. धार्मिक श्रद्धेनुसार या दिवशी पूजा आणि मंत्रांचा जप केल्यानं जीवनात शुभ परिणाम मिळतात..गीता जयंतीच्या पूजेची पद्धतगीता जयंतीच्या दिवशी सकाळी स्नान करा आणि तुमच्या घरातील पूजास्थळ पूर्णपणे स्वच्छ करा. भगवान श्रीकृष्णाची मूर्ती किंवा फोटो स्थापित करा. देवतेसमोर तुपाचा दिवा लावा. भगवान श्रीकृष्णाला पिवळी फुले, तुळशीची पाने, फळे आणि पिवळी मिठाई अर्पण करा. त्यानंतर, श्रीमद्भगवद्गीतेचे भक्तीभावाने पठण करा. जर संपूर्ण गीतेचे पठण करणे शक्य नसेल, तर किमान 12 व्या आणि 15 व्या अध्यायाचे पठण करा. यानंतर, भगवान श्रीकृष्णाचे मंत्र जप करा, देवतेला नमस्कार करा आणि पूजा करताना झालेल्या कोणत्याही चुकांसाठी क्षमा मागा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.