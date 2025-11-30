Gita Jayanti 2025: 1 कि 2 डिसेंबर? कधी साजरी केली जाणार गीता जयंती, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त अन् महत्व

संस्कृती

Gita Jayanti 2025 date and muhurat details: हिंदू कॅलेंडरनुसार दरवर्षी मार्गशीर्ष महिन्यातील कृष्ण पक्षाला मोक्षदा एकादशीला गीता जयंती साजरी केली जाते. असं मानलं जातं की भगवान श्रीकृष्णाने या दिवशी अर्जुनाला श्रीमद्भगवद्गीतेचे ज्ञान दिले होते. चला तर मग जाणून घेऊया गीता जयंती कधी साजरी केली जाणार आणि महत्व काय आहे.
Gita Jayanti 2025 full festival guide: हिंदू पंचांगानुसार दरवर्षी मार्गशीर्ष महिन्याच्या शुल्क पक्षाच्या एकादशी तिथीला गीता जयंतीचा उत्सव मोठ्या भक्ती आणि उत्साहाने साजरा केला जातो. धार्मिक मान्यतेनुसार, या पवित्र दिवशी भगवान श्रीकृष्णाने कुरुक्षेत्रात अर्जुनाला भगवद्गीता सांगितली होती. जी जीवन, धर्म आणि कर्माचे सार स्पष्ट करते. गीतेचे पठण केल्याने मोक्ष आणि ज्ञान मिळते असे मानले जाते, म्हणूनच या तिथीला मोक्षदा एकादशी असेही म्हणतात. तर चला जाणून घेऊया की या वर्षी गीता जयंती कधी आणि त्याचे महत्व काय आहे.

