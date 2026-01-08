Grahan 2026 in India: यंदा भारतात कोणकोणती ग्रहणे दिसतील? सुतक वेळ आणि १२ राशींवरील परिणाम जाणून घ्या एका क्लिकवर

Eclipse TIming As Per Indian Panchang: भारतीय संस्कृतीत सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सुतक काळ आणि पंचांग यांना विशेष महत्त्व आहे. वैज्ञानिक दृष्ट्या ग्रहण ही एक खगोलीय घटना असली, तरी हिंदू परंपरा आणि श्रद्धांनुसार ग्रहणाचा काळ आध्यात्मिकदृष्ट्या संवेदनशील मानला जातो. त्यामुळे ग्रहण लागलेल्या काळात पूजा-पाठ, शुभकार्य आणि कोणतंही अन्न खाणं टाळलं जातं. सूर्यग्रहण तेव्हा घडते, जेव्हा चंद्र पृथ्वी आणि सूर्याच्या मध्ये येतो व सूर्यप्रकाश थांबवतो. चंद्रग्रहण ही घटना तेव्हा होते, जेव्हा पृथ्वी सूर्य आणि चंद्राच्या मध्ये येते व पृथ्वीची सावली चंद्रावर पडते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, ग्रहणांचा प्रभाव आपल्या भावना, मानसिक ऊर्जा आणि आरोग्यावरही होतो.आता पाहूया २०२६ मध्ये होणाऱ्या सूर्य आणि चंद्रग्रहणांची सविस्तर माहिती:.भारतातील सूर्यग्रहण २०२६सूर्यग्रहण तीन प्रकारचे असतात: पूर्ण, आंशिक आणि वलयाकार (Annular).पहिले सूर्यग्रहण २०२६तारीख: मंगळवार, १७ फेब्रुवारी २०२६प्रकार: सूर्यग्रहणदृश्यता भारतात: दिसणार नाहीसुतक: लागू नाहीहे ग्रहण भारतात दिसणार नसल्याने सुतक लागू होत नाही. हे पश्चिम आशिया, आफ्रिका, युरोप, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका भागात पाहायला मिळेल..Astronomical Events 2026: नववर्षात ४ सुपरमून, २ ब्लूमून व १२ उल्कावर्षाव; देशवासीयांना विविध खगोलीय घटनांची मिळणार पर्वणी .दुसरे सूर्यग्रहण २०२६तारीख: बुधवार, १२ ऑगस्ट २०२६प्रकार: वलयाकार सूर्यग्रहणदृश्यता भारतात: दिसणार नाहीसुतक: लागू नाहीवलयाकार सूर्यग्रहणात चंद्र सूर्यापेक्षा लहान दिसतो, त्यामुळे सूर्याभोवती प्रकाशाचा वलय तयार होतो. हे ग्रहण भारतात दिसणार नाही, पण अमेरिका, अर्जेंटिना आणि अटलांटिक महासागरात पाहता येईल..भारतातील चंद्रग्रहण २०२६चंद्रग्रहणात पृथ्वीची सावली चंद्रावर पडते. ज्योतिषानुसार, चंद्रग्रहण भावनिक स्थिती, मानसिक ऊर्जा आणि निर्णयक्षमतेवर परिणाम करतात. ज्या ठिकाणी ग्रहण दिसते तिथे सुतक लागू होते.पहिले चंद्रग्रहण २०२६तारीख: मंगळवार, ३ मार्च २०२६प्रकार: उपछाया (Penumbral)दृश्यता भारतात: होयसुतक: लागूवेळ: सायंकाळी ६:२६ ते ६:४६उपछाया चंद्रग्रहणात चंद्र पृथ्वीच्या बाह्य सावलीतून जातो, ज्यामुळे तो किंचित फिकट दिसतो. हे ग्रहण भारतासह युरोप, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका भागात दिसेल..Surya Grahan 2026: २०२६ मध्ये सूर्यग्रहण कधी लागणार? ते भारतात दिसेल का? जाणून घ्या सविस्तर माहिती .दुसरे चंद्रग्रहण २०२६तारीख: शुक्रवार, २८ ऑगस्ट २०२६प्रकार: आंशिक (Partial)दृश्यता भारतात: काही भागांतसुतक: जिथे दिसेल तिथे लागूया ग्रहणात चंद्राचा काही भाग पृथ्वीच्या सावलीत जाईल. त्यामुळे हे आंशिक चंद्रग्रहण म्हणून ओळखले जाईल. भारतातील काही भागांत हे दिसेल, तसेच युरोप, आफ्रिका आणि अमेरिका भागांतही पाहता येईल..राशीवर ज्योतिषीय परिणामज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रहणकाळात भावनिक तणाव, मानसिक अस्थिरता आणि ऊर्जा बदल दिसू शकतात. या काळात लोकांनी:नवीन कामे सुरू करू नयेतमहत्वाचे निर्णय टाळावेमंत्र, ध्यान किंवा साधना करावीबाहेरील अन्न टाळावेशांत आणि सकारात्मक राहावेपरंपरा आणि प्राचीन मार्गदर्शन पाळल्याने मानसिक स्थैर्य आणि आध्यात्मिक शांती मिळते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.