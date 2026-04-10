कुरुंद्यातील दुर्गामातेचा भव्य रथोत्सव; ८३ वर्षांची अखंड परंपरा! नक्की भेट द्या

कुरुंदा (ता. वसमत) : हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत तालुक्यातील कुरुंदा येथील ग्रामदेवता आणि भाविकांचे अढळ श्रद्धास्थान असलेल्या कुमारी अवस्थेतील आदिशक्ती श्री दुर्गामातेचा रथोत्सव दरवर्षी अत्यंत भक्तिमय आणि जल्लोषाच्या वातावरणात घेण्यात येतो. चैत्र शुद्ध प्रतिपदेपासून सुरू होणारा हा उत्सव तालुक्यातील भाविकांसाठी पर्वणी आहे. .ऐतिहासिक वारसा आणि आख्यायिकाकुरुंदा येथील या उत्सवाला सुमारे ८३ वर्षांची मोठी परंपरा आहे. या उत्सवामागे एक विशेष आख्यायिका सांगितली जाते. अनेक वर्षांपूर्वी गावावर महामारीचे संकट आले होते, ज्यात अनेक ग्रामस्थांना प्राण गमवावे लागले. .त्यावेळी थोर तपस्वी सद्गुरू मानदास महाराज यांनी श्री दुर्गामातेची स्थापना केली. गावाच्या चहुबाजूंनी तुपाची धार टाकून ही महामारी नष्ट केली. तेव्हापासून गाव रोगमुक्त झाले, अशी आख्यायिका आहे. आजही गावावर कधीही अवकाळी गारपीट होत नाही, अशी श्रद्धा वयोवृद्ध नागरिक व्यक्त करतात..रथोत्सवाचे स्वरूप आणि धार्मिक विधीचैत्र शुद्ध प्रतिपदेला पहाटे देवीचा महाअभिषेक करण्यात येतो. दुपारी होमहवन, रात्री दहाला २० फूट उंच भव्य रथावर देवीच्या मूर्तीची विधिवत प्रतिष्ठापना करून पूजा केली जाते. त्यानंतर ढोल-ताशांच्या गजरात, आतषबाजी आणि भजनी मंडळांच्या साथीने गावातून भव्य मिरवणूक काढण्यात येते..'नवसाच्या आरत्या' हे मुख्य आकर्षणया रथोत्सवाचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे शेकडो महिला भाविक हातामध्ये पेटत्या आरत्या घेऊन रथासमोर चालतात. याला 'नवसाची आरती' म्हटले जाते. आपली श्रद्धा आणि नवस फेडण्यासाठी महिला वर्ग मोठ्या संख्येने यात सहभागी होतो..अनोखा रथोत्सवदरवर्षी रथोत्सवासाठी सुमारे २० ते २५ हजार भाविक हजेरी लावतात. नोकरी-व्यवसायानिमित्त बाहेरगावी असलेले नागरिक आवर्जून या सोहळ्यासाठी गावी येतात. सद्गुरू मानदास महाराजांच्या हस्ते स्थापित हे मंदिर दक्षिणमुखी हनुमान मंदिराजवळ पूर्वाभिमुख स्थित आहे. येथील 'स्वामी' घराण्यातील पुजारी पिढ्यानपिढ्या देवीची सेवा करत आहेत..यात्रोत्सवात धार्मिक कार्यक्रमपूर्वी यात्रेत शंकरपट, कुस्ती, कबड्डी स्पर्धी आणि तमाशा यांसारख्या कार्यक्रमांचे आयोजन व्हायचे. मात्र, आता त्याचे स्वरूप बदलून तिथे अखंड हरिनाम सप्ताह, श्रीमद्भागवत कथा, ज्ञानेश्वरी पारायण आणि कीर्तनाचे आयोजन केले जाते..कसे जावे...कुरुंदा ते वसमत १२ किलोमीटर अंतर असून दर अर्ध्या तासाला एसटी बससह खासगी वाहने उपलब्ध असतात. तसेच कुरुंदा ते वारंगा, कुरुंदा ते डोंगरकडा, प्रत्येकी वीस किलोमीटर अंतर आहे. कुरुंद्यापासून नांदेड व हिंगोली या दोन्ही जिल्ह्यांचे अंतर चाळीस किलोमीटर अंतर आहे. वसमत ते कुरुंदा एसटी बस उपलब्ध असून हे अंतर अर्ध्या तासाचे आहे.