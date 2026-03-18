Gudi Padwa Decoration 2026: गुढी पाडव्याला ‘या’ वास्तु टिप्स फॉलो करा, घरात कधीच भासणार नाही कोणतीही कमतरता

vastu tips for positive energy during festivals: गुढी पाडवा ज्याला चैत्र शुल्क पक्ष प्रतिपदा असेही म्हणतात. हा चैत्र महिन्याच्या पहिल्या दिवशी म्हणजेच नवरात्रीत्या पहिल्या दिवशी साजरा केला जाणारा एक पवित्र सण आहे. असे बोलले जाते की भगवान ब्रम्हदेवाने याच दिवशी विश्वाची निर्मीती केली, म्हणूनत गुढी पाडव्याला नव संवत्सर म्हटले जाते. या दिवशी घरी पूजा केल्याने शुभ - सुख आणि आनंद मिळतो. तसेच कुटूंबाचे आरोग्य सुधारते. जेव्हा गुढी पाडव्यासारख्या सणाचा विषय येतो, तेव्हा घर सजवण्याचा उत्साह असतो. या दिवशी वास्तूनुसार सजावट आणि वस्तूंची मांडणी केल्याने घरातील सकारात्मक ऊर्जा वाढते. .रांगोळी काढावास्तूशास्त्रानुसार घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर रांगोळी काढावी. मान्यतेनुसार सकारात्मक ऊर्जा वाढते. आपले घर सजवण्यासाठी सुंदर रांगोळीचा वापर करु शकता. रांगोळी काढल्याने देवदेवतांचे आशीर्वाद मिळतात. .मनी प्लांटवास्तूनुसार मनी प्लांट नेहमी उत्तर दिशेला लावा. उत्तर दिशा ही माता लक्ष्मीती मानली जाते. या दिशेला मनी प्लांट लावल्याने घरात धन आणि समृद्धी वाढते. मनी प्लांटची पाने सुकत असेल तर उत्तर दिशेतून काढून दुसरा मनी प्लांट लावा. याशिवाय घरात मोठ्या पानांच्या मनी प्लांटला जागा द्यावी. .घड्याळतुमच्या घराच्या लॉबीच्या पूर्व किंवा उत्तर भिंतीवर एक लोलक घड्याळ ठेवा. ही घड्याळे घंटा वाजवतात, ज्यामुळे निर्माण होणाऱ्या ध्वनी लहरी घरात आनंद आणतात. घड्याळाची चौकट लाकडी असेल याची खात्री करा. तसेच, लोलक कधीही थांबणार नाही याचीही खात्री करा. कधीकधी, घड्याळ चालू राहते पण लोलक थांबतो. असे झाल्यास, ते त्वरित दुरुस्त करून घ्या..तोरणवास्तुशास्त्रानुसार आपल्या घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर आंब्याचे पाने आणि झेंडुची फुले वापरुन तोरण तयार करावे. हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की, जर बंधनवाराची पाने सुकली, तर ती मुख्य प्रवेशद्वारावरून काढून टाकावीत आणि त्यांच्या जागी दुसरे बंधनवार लावावे. भारतीय संस्कृतीशी संबंधित प्रमुख सण आणि पूजांच्या वेळी बंधनवार लावण्याची परंपरा शतकानुशतके चालत आलेली आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.