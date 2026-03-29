बजरंगबलींना अत्यंत प्रिय आहेत या 4 राशी; कितीही मोठं संकट आलं तरीही एका हाकेवर धावून येतात पवनपुत्र !

Marathi Rashi Bhavishya : हिंदू धर्मशास्त्रात ज्योतिष शास्त्राला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. प्रत्येक राशीची एक देवता आहे. पण महत्त्वाचं म्हणजे पुराणांनुसार सात चिरंजीवींपैकी एक असलेले भगवान हनुमान कलियुगाची देवता आहे. त्यांना ज्योतिषशास्त्रात विशेष महत्त्व आहे. .धार्मिक मान्यतेनुसार, हनुमान आजही पृथ्वीवर जीवित आहेत. त्यांची मनापासून भक्ती करणाऱ्या व्यक्तीची ते प्रत्येक इच्छा पूर्ण करतात. वर सांगितल्याप्रमाणे भगवान हनुमान यांना ज्योतिषशास्त्रात अत्यंत महत्त्व असून चार राशींवर त्यांची विशेष कृपा असते. .1 एप्रिल 2026 ला हनुमान जयंती आहे. त्या निमित्ताने जाणून घ्या त्या 4 राशींविषयी ज्या भगवान हनुमान यांना अत्यंत प्रिय आहेत. त्यांच्या मदतीसाठी ते एका हाकेवर धावून जातात. त्यांनी बजरंगबलीची कृपा प्राप्त करण्यासाठी काय केलं पाहिजे हे सुद्धा जाणून घेऊयात. .मेष रास : ज्योतिष शास्त्रानुसार, मेष रास ही भगवान हनुमानाला अत्यंत प्रिय रास आहे. या राशीचा स्वामी मंगळ आहे. या राशीवर सदैव हनुमानाची कृपा असते. या राशीचे लोक साहसी, आत्मविश्वासू, बुद्धिमान असतात. हे लोक अत्यंत निर्मळ मनाचे असतात. यांची आर्थिक स्थिती खूप चांगली असते. यांना पैशांची कमतरता कधीच भासत नाही. .सिंह रास :ज्योतिषशास्त्रानुसार, सिंह राशीवर भगवान हनुमानाची विशेष कृपा असते. बुद्धी आणि संयमाच्या जोरावर हे लोक यश मिळवतात. कमी वयात यांना खूप यश मिळतं. हे लोक श्रीमंत असतात. शनिवारी हनुमानाची पूजा केल्यास यांना समस्यांचा सामना करावा लागत नाही. .वृश्चिक रास : वृश्चिक राशीचा स्वामीही मंगळ आहे. त्यामुळे भगवान हनुमान या राशीवर विशेष लक्ष ठेवतात. यांना पैशांची कमतरता कधीच भासत नाही. यांना चांगली नोकरी, पद आणि प्रतिष्ठा मिळते. यांना भगवान हनुमान संकटातून कायम मुक्त करतात. यांनी भगवान हनुमानाची पूजा केली तर यांच्या सर्व मनोकामना पूर्ण होतात. .कुंभ रास : कुंभ रास ही सुद्धा बजरंगबलीची प्रिय रास आहे. या राशीच्या जीवनात कायम समृद्धी आणि सुख नांदतं. यांना नशिबाची साथ मिळते. हे लोक प्रत्येक कामात यशस्वी होतात. यांच्यावर शनिदेवाचीही विशेष कृपा असते. यांना आयुष्यात थोडे उशिरा यश मिळते पण त्यांचं यश हे कायम मोठं असतं. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..