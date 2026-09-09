Hartalika Vrat 2026 Puja Samagri: पहिल्यांदाच हरतालिकेचं व्रत करताय? मग इथे जाणून घ्या पूजेसाठी लागणारे साहित्य अन् संपूर्ण पूजा विधी

श्रावण महिन्याइतकंच भाद्रपदातील सण-उत्सवांनाही हिंदू धर्मात विशेष स्थान आहे. भाद्रपदाची सुरुवात हरतालिका व्रताने होते. भाद्रपद शुक्ल पक्षातील तृतीया तिथीला हे व्रत पाळले जाते. या दिवशी देवी पार्वती आणि भगवान शंकराची श्रद्धेने पूजा केली जाते. विवाहित महिला तसेच मनासारखा वर मिळावा अशी इच्छा असलेल्या कुमारी मुली हे व्रत करतात. धार्मिक श्रद्धेनुसार, हे व्रत केल्याने दाम्पत्य जीवनात प्रेम, सुख आणि समृद्धी टिकून राहते, तसेच अखंड सौभाग्याचे आशीर्वाद मिळतात..मात्र पहिल्यांदा हरतालिकेचे व्रत करणाऱ्या महिलांना पूजेसाठी कोणकोणत्या वस्तू आवश्यक आहेत, याबाबत अनेकदा माहिती नसते. त्यामुळे पूजेच्या तयारीत कोणतीही गडबड होऊ नये, यासाठी हरतालिका पूजेसाठी लागणाऱ्या आवश्यक साहित्याची संपूर्ण यादी पुढे दिली आहे..Ganesh Chaturthi 2026: यंदा हरतालिका अन् गणेश चतुर्थी एकाच दिवशी! मग आधी पूजा कोणाची करायची? उपवास कधी सोडायचा? जाणून घ्या एकाच क्लिकवर.हरतालिका पूजेसाठी लागणारे साहित्यहरतालिकेच्या पूजेसाठी शिवलिंगाच्या पिंडीसाठी बाजारातून मिळणारी वाळू घ्यावी. त्यासोबत देवी पार्वतीच्या मूर्तीचीही व्यवस्था करावी. पूजेसाठी बेलपत्रशमीची पानेआंब्याची पानेपांढरी फुले आवश्यक असतात..याशिवाय १६ प्रकारच्या पत्री ठेवावी. यामध्ये विविध १६ झाडांची १६ प्रकारची पाने असतात. फुलांसोबत सौभाग्याचे साहित्यही पूजेसाठी ठेवावे. यातबांगड्याकाजळकुंकूफणीआरसा यांसारख्या वस्तूंचा समावेश होतो..पूजेच्या इतर साहित्यामध्येचौरंग, रांगोळी, तांदूळ, ताम्हण, पळी, पंचपात्र, पाण्याने भरलेला कलश, निरांजन, घंटा, अक्षता, समई, उदबत्ती, गुलाल, अष्टगंध, बुक्का, हळद-कुंकू, तेलाच्या आणि तुपाच्या वाती, विड्याची पाने, सुपारी, बदाम, खारीक, गुळखोबरे, चंदन, तेल, तूप, पंचामृत, कापूर आणि श्रीफळ यांचा समावेश होतो..हरतालिकेची पूजा कशी करावी?पूजा सुरू करण्यापूर्वी वाळूचा वापर करून शिवलिंगाची पिंड तयार करावी. त्यानंतर तिच्या शेजारी देवी पार्वतीची मूर्ती ठेवावी. चौरंग स्वच्छ करून त्यावर वस्त्र अंथरावे आणि त्यावर शिवलिंग व पार्वतीच्या मूर्तीची स्थापना करावी.यानंतर चौरंगाच्या उजव्या बाजूला अष्टकमलाची रचना करून त्यावर कलश ठेवावा. कलशावर स्वस्तिक काढून त्यामध्ये पाणी भरावे. त्यात सुपारी, नाणे आणि हळद टाकावी..Ganesh Chaturthi Vastu Tips 2026: गणेशोत्सवाआधी घरातून ‘या’ ६ वस्तू आजच काढून टाका; वास्तुशास्त्रानुसार मिळेल सुख-शांती अन् सकारात्मक ऊर्जा! .यानंतर देवी पार्वतीच्या मूर्तीचा यथासांग अभिषेक करून त्यांना सौभाग्याच्या वस्तू अर्पण कराव्यात. त्यानंतर शिवलिंगावरही अभिषेक करून १६ प्रकारची पत्री अर्पण करावी.कुमारी मुलींनी मनासारखा जीवनसाथी मिळावा, या इच्छेने हरतालिकेचे व्रत करावे. तर सुवासिनी महिलांनी पतीला दीर्घायुष्य आणि अखंड सौभाग्य लाभावे, यासाठी प्रार्थना करावी.परंपरेनुसार या दिवशी दिवसभर निर्जल उपवास केला जातो. मात्र नोकरी किंवा इतर कारणांमुळे दिवसभर उपवास करणे कठीण जाणाऱ्या महिलांनी फलाहार करूनही व्रत पाळू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.