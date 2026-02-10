संस्कृती

Holika Dahan 2026: होलिका दहन 2 की 3 मार्च? जाणून घ्या यंदाची योग्य तारीख, महत्त्व आणि शुभ मुहूर्त

Significance of Holika Dahan: होळीच्या सणाबाबत यंदा गोंधळ निर्माण झाला आहे. कारण पौर्णिमा तिथी २ आणि ३ मार्च या दोन्ही दिवशी असल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. चला तर पंचांगानुसार होलिका दहन कधी आहे जाणून घेऊया
Holika Dahan 2026 Shubh Muhurat

Holika Dahan 2026 Shubh Muhurat

esakal

Monika Shinde
Updated on

Holika Dahan on March 2 or 3: होळीच्या सणाबाबत यंदा मोठा संभ्रम आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे २ आणि ३ मार्च रोजी पौर्णिमा येते आहे आणि तसेच चंद्रग्रहणही आहे. त्यामुळे होलिका दहन आणि रंगोत्सवाबाबत गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

Loading content, please wait...
festival
Hindu religion
culture
Festivals
Festival Celebration
festival season
holi
Cultural significance of festivals
Hindu calendar festivals

Related Stories

No stories found.