Holika Dahan 2026: होलिका दहन 2 की 3 मार्च? जाणून घ्या यंदाची योग्य तारीख, महत्त्व आणि शुभ मुहूर्त

Holika Dahan on March 2 or 3: होळीच्या सणाबाबत यंदा मोठा संभ्रम आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे २ आणि ३ मार्च रोजी पौर्णिमा येते आहे आणि तसेच चंद्रग्रहणही आहे. त्यामुळे होलिका दहन आणि रंगोत्सवाबाबत गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे..शास्त्रांनुसार, होळी हा सण वाईटावर चांगल्याचा विजयाचे प्रतीक आहे. या दिवशी भक्त प्रल्हादाचा विजय झाला आणि त्याची आत्या होलिकेचे दहन झाले. यंदा होळीचा सण नेमका कधी साजरा होणार आहे. ते जाणून घेऊया..Budh Transit 2026: बुध उदय कुंभ राशीत; वृषभ, मिथुन व सिंहसह 'या' राशींचे भाग्य चमकणार, व्यवसायात मिळेल पैसाच पैसा.होलिका दहन नेमकं कधी आहे?ऋषिकेश पंचांगानुसार गणनेनुसार, होलिका दहनाचा सण २ मार्च रोजी साजरा केला जाणार आहे. कारण पौर्णिमा तिथी संध्याकाळी ५ वाजून ५६ मिनिटांनी सुरू होते आणि पौर्णिमा तिथी ३ मार्च रोजी सायंकाळी ५ वाजून ८ मिनिटांनी संपते. त्यामुळे २ मार्च रोजी होलिका दहन सुरू करणे योग्य ठरेल.शास्त्रांनुसार, प्रदोषाच्या वेळी ज्या दिवशी पौर्णिमा येते, त्या दिवशी होलिकेचे दहन करावे. अशा परिस्थितीत, दिवाकर पंचांग आणि ऋषिकेश पंचांग किंवा दोघांच्याही गणनेनुसार २ मार्च रोजी होलिकेचे दहन करणे शास्त्रानुसार आहे..यानंतर ३ मार्च रोजी पौर्णिमा संध्याकाळी ५ वाजून ५६ मिनिटांपर्यंत राहील. त्यामुळे या दिवशी रंगोत्सव साजरा केला जाणार नाही. धुलिवंदन हा सण चैत्र कृष्ण प्रतिपदा तिथीला साजरा केला जातो. त्यामुळे धूलिवंदन ४ मार्च रोजी साजरे केले जाईल..Mahashivratri Recipe: घरच्या घरी बनवा महाशिवरात्रीसाठी स्पेशल भांगाचे लाडू, चवीसह आरोग्यासाठी परफेक्ट; लगेच नोट करा रेसिपी.होलिका दहनाचे महत्त्वहोलिका दहन हे वाईटावर चांगल्याच्या विजयाचे प्रतीक असे मानले जाते. पौराणिक कथेनुसार, प्रल्हाद हा भगवान विष्णूचा परम भक्त होता. त्याचे वडील हिरण्यकश्यप यांनी प्रल्हादाला मारण्यासाठी आपली बहीण होलिकेला आदेश दिला की तिने प्रल्हादाला मांडीवर घेऊन अग्नीत बसावे. कारण होलिकेला असा वरदान मिळाले होते की ती अग्नीत जळणार नाही. परंतु भगवान विष्णूच्या कृपेने प्रल्हाद सुरक्षित राहिला आणि होलिका अग्नीत भस्मसात झाली. तेव्हापासून होलिका दहनाचा सण साजरा केला जातो..