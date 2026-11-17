१८ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या ग्रह-नक्षत्रांच्या स्थितीचा काही राशींवर सकारात्मक, तर काहींवर संमिश्र परिणाम दिसू शकतो. बुधवार हा दिवस भगवान गणेशाला समर्पित मानला जातो. त्यामुळे अनेक जण या दिवशी गणेशाची पूजा करून सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना करतात. काही राशींना आर्थिक आणि व्यावसायिक बाबतीत चांगल्या संधी मिळू शकतात, तर काहींना नातेसंबंध आणि आरोग्याच्या बाबतीत काळजी घ्यावी लागेल. १२ राशींसाठी कसा आसेल उद्याचा दिवस जाणून घ्या...मेष : मेष राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक दृष्टीने दिवस चांगला ठरू शकतो. व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी पैशांची जुळवाजुळव होण्याची शक्यता आहे. नेतृत्व करणाऱ्या महिलांनी सहकाऱ्यांशी बोलताना संयम ठेवावा. भावनांच्या भरात कोणताही निर्णय घेऊ नका.वृषभ : वृषभ राशीच्या लोकांवर कामाची जबाबदारी वाढू शकते. त्यामुळे आर्थिक नियोजनाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये जोडीदाराला समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. कामातील आव्हानांचा सामना केल्यास चांगली कामगिरी करता येईल. आरोग्य आणि प्रेमाच्या बाबतीत दिलासा मिळू शकतो..मिथुन : मिथुन राशीच्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी काही बदल अनुभवायला मिळतील. नोकरीत कामाचा वेग आणि गुणवत्ता टिकवून ठेवा. प्रेमसंबंधांमधील मतभेद संवादातून सोडवण्याचा प्रयत्न करा. मात्र, आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणे टाळा.कर्क : कर्क राशीच्या लोकांसाठी दिवस सकारात्मक ठरू शकतो. एखादी आनंदाची बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये स्पष्ट आणि प्रामाणिक भूमिका ठेवा. कामाच्या ठिकाणी आव्हाने आली तरी स्वतःची क्षमता दाखवण्याची संधी मिळू शकते.mangal .Mangal Nakshatra 2026 : आजपासून 'या' 5 राशींवर मंगळदेव प्रसन्न! पुनर्वसू नक्षत्रातील प्रवेशाने उघडणार प्रगतीची दारे; तुमचे नशीब पालटणार?.सिंह : सिंह राशीच्या लोकांच्या कामात काही घडामोडी होऊ शकतात. आर्थिक परिस्थिती समाधानकारक राहण्याची शक्यता आहे. अनावश्यक खर्च टाळा. प्रेमसंबंधांमध्ये आनंद टिकवून ठेवल्यास नात्यातील जवळीक वाढेल. आरोग्यही चांगले राहू शकते.कन्या : कन्या राशीच्या लोकांसाठी प्रेम आणि आरोग्याच्या दृष्टीने दिवस चांगला आहे. कामाच्या ठिकाणी स्वतःची गुणवत्ता सिद्ध करण्यासाठी अधिक मेहनत घ्या. आर्थिक स्थिती अनुकूल असल्याने भविष्यातील मोठ्या गुंतवणुकीचा विचार करू शकता..तूळ : तूळ राशीच्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी काही आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. मात्र, मेहनतीच्या जोरावर चांगली कामगिरी करता येईल. प्रेमसंबंधांमध्ये समजूतदारपणा ठेवा. आरोग्य सामान्य राहील. संध्याकाळपर्यंत काही महत्त्वाच्या घडामोडींमुळे धावपळ होण्याची शक्यता आहे..वृश्चिक : आज आरोग्याच्या बाबतीत फारशी चिंता करण्याची गरज नाही. नात्यांमधील मतभेद दूर करण्याचा प्रयत्न करा. करिअरमध्ये पुढे जाण्यासाठी मिळणाऱ्या नव्या संधींचा विचार करा. मात्र, गुंतवणूक करताना घाई करू नका.धनु : आज जोडीदारासोबत जास्तीत जास्त वेळ घालवा. वाद होऊ शकतील अशा विषयांवर बोलणं टाळा. कामाच्या ठिकाणी अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक गोष्ट काळजीपूर्वक करा. पैशांशी संबंधित निर्णय घेताना विचारपूर्वक पावलं उचला..Mangal Gochar 2026: मंगळ गोचरमुळे या राशींना होईल धनलाभ अन् वाढेल आत्मविश्वास.मकर : आज कोणत्याही परिस्थितीत शांत राहण्याचा प्रयत्न करा. जोडीदारासाठी वेळ काढा. कामाच्या ठिकाणी नव्या जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. या संधीचा उपयोग तुमची क्षमता दाखवण्यासाठी करा. आरोग्य सामान्य राहील; मात्र आर्थिक व्यवहार जपून करा.कुंभ : आज प्रेमसंबंध अधिक चांगले करण्यावर भर द्या. करिअरमध्ये काही अडचणी येण्याची शक्यता आहे. मात्र, योग्य प्रयत्न केल्यास त्यावर मार्ग काढता येईल. आर्थिक नियोजन करताना घाई न करता समजूतदारपणे निर्णय घ्या.मीन : आज प्रेमसंबंधांमधील अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न करा. कामाच्या ठिकाणी नव्या जबाबदाऱ्या स्वीकारा. तुमच्या मेहनतीतून स्वतःची क्षमता सिद्ध करण्याची संधी मिळू शकते. आर्थिक परिस्थिती अनुकूल असल्याने महत्त्वाचे निर्णय घेता येतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.