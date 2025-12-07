Horoscope Prediction 2026: जानेवारीमध्ये 'या' राशींच्या काळात दिसून येईल बदल अन् आयुष्यात अनेक मोठे बदल दिसून येतील

नवीन वर्षातील पहिला महिना जानेवारी ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोणातून अत्यंत महत्वाचा असणार आहे. या महिन्यात ग्रहांच्या हालचालीमध्ये अनेक मोठे बदल होतात. ज्याचा थेट परिणाम १२ राशींवर होईल. जानेवारीमध्ये सूर्य मकर राशीत प्रवेश करेल, जो मकर संक्रांतीचा शुभ सण आणि खरमास संपेल. या महिन्यात बुध आणि शुक्र राशी बदलतील, ज्यामुळे इतर ग्रहांसोबत महत्वाची यूती होइल. मंगळ, शुक्र आणि सूर्य आणि शनि यांच्यातील यूती अनेक राशींसाठी नवीन परिस्थिती आणि संधी निर्माण करेल. या ग्रह बदलांमुळे जानेवारी २०२६ मध्ये कोणत्या राशींना फायदा होईल हे जाणून घेऊया..सिंहसिंह राशीच्या लोकांसाठी हा काळ खुप खास असेल. व्यवसायात सकारात्मक बदल होतील. उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढतील. या काळात नफा वाढण्याची शक्यता आहे. कामात नवीन लोक सहभागी होतील. समस्यांवर उपाय शोधण्यास मदत होईल. .Year End 2025: 2025 मध्ये मंगळ ग्रहाने 7 वेळा अन् 14 नक्षत्रांमध्ये केले भ्रमण, 12 राशींवर कसा परिणाम झाला वाचा एका क्लिकवर.मीनमीन राशीला फायदेशीर संधी मिळतील. हा काळ वैवाहिक जीवनात आनंद आणेल. तुमची संपत्ती, करिअरमध्ये वाढ होईल. एखाद्या खास व्यक्तीला भेटण्याची शक्यता आहे. नोकरीसाठी शुभ काळ असणार आहे. भविष्यात गुंतवणूक खुप फायदेशीर असेल. मुलांसोबत किंवा जोडीदारासोबत आनंदी वेळ घालवाल..धनुधनु राशीच्या लोकांसाठी हा महिना खास असेल. नवीन जबाबदाऱ्या मिळण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकीतून चांगले परिणाम मिळतील. कौटूंबिक वातावरणात सुसंवाद साधाला. पैसे वाचवण्याची नवीन योजना आखाल. प्रेम आणि वैवाहिक जीवन मजबूत राहील .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.