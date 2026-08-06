Horoscope: पैशांच्या बाबतीत नशीबवान असतात ‘या’ 5 राशी; कमाईसोबत पैसा टिकवण्यातही पुढे!

zodiac signs lucky with money: ज्योतिषशास्त्रानुसार काही राशींच्या लोकांना पैशाच्या बाबतीत चांगलं नशीब लाभतं. हे लोक पैसा कमावतातच, पण मिळालेला पैसा टिकवून ठेवण्यातही पुढे असतात. त्यांच्या स्वभावात बचत करण्याची सवय, मेहनत करण्याची तयारी आणि योग्य वेळी निर्णय घेण्याची क्षमता असते. त्यामुळे या राशींच्या लोकांकडे पैसा आणि संपत्ती वाढत जाते, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं..वृषभवृषभ राशीचा स्वामी शुक्र आहे. या राशीचे लोक पैशाच्या बाबतीत बरेच शहाणे असतात. गरज नसताना खर्च करण्यापेक्षा भविष्यासाठी पैसे बाजूला ठेवण्याकडे त्यांचा कल असतो. मेहनत करून पैसा कमावण्यावर त्यांचा जास्त विश्वास असतो. त्यामुळे हळूहळू त्यांची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होत जाते..शनीच्या नक्षत्रपद बदलाचा मोठा परिणाम; ‘या’ राशींची अडकलेली कामं होतील पूर्ण, पैशांचीही चिंता मिटणार.सिंहसिंह राशीचा स्वामी सूर्य आहे. या राशीचे लोक आत्मविश्वासू आणि महत्त्वाकांक्षी असतात. मोठं काहीतरी करण्याची त्यांची इच्छा असते. त्यामुळे चांगली संधी मिळाली की त्याचा फायदा घेण्याचा ते प्रयत्न करतात. नोकरी असो किंवा व्यवसाय, योग्य संधी मिळाल्यास सिंह राशीचे लोक चांगली कमाई करू शकतात..तूळतूळ राशीचा स्वामी शुक्र आहे. या राशीचे लोक आरामदायी आणि चांगलं आयुष्य जगण्याला महत्त्व देतात. मात्र त्याचबरोबर पैशांचा योग्य वापर करण्याची त्यांना चांगली समज असते. कमाईसोबत बचत आणि गुंतवणुकीकडेही त्यांचं लक्ष असतं. त्यामुळे पैसा हळूहळू वाढत जातो, असं मानलं जातं..वृश्चिकवृश्चिक राशीचा स्वामी मंगळ आहे. या राशीचे लोक धाडसी आणि जिद्दी असतात. एखादं काम ठरवलं की ते पूर्ण करण्यासाठी मेहनत घेतात. पैशाच्या बाबतीतही ते मोठे निर्णय घेण्यास घाबरत नाहीत. योग्य नियोजन आणि मेहनतीच्या जोरावर त्यांना चांगला आर्थिक फायदा मिळू शकतो..मकरमकर राशीचा स्वामी शनि आहे. या राशीचे लोक मेहनती आणि संयमी असतात. त्यांना लगेच श्रीमंत होण्यापेक्षा हळूहळू आर्थिक परिस्थिती मजबूत करण्यावर विश्वास असतो. खर्च करण्यापेक्षा बचत करण्याकडे त्यांचा कल असतो. त्यामुळे वेळ जसा जातो तशी त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होऊ शकते..Horoscope: उशिरा मिळतं, पण भरभरून मिळतं! ‘या’ 5 राशींचं नशीब अचानक पालटणार; पैसा-करिअरमध्ये मोठी संधी, कोणत्या राशी?.पैसा टिकवण्याच्या बाबतीत या राशी पुढेवृषभ, सिंह, तूळ, वृश्चिक आणि मकर या पाच राशींना पैशाच्या बाबतीत भाग्यवान मानलं जातं. या राशींच्या लोकांमध्ये मेहनत, बचत, योग्य निर्णय आणि पैशांचं नियोजन करण्याची क्षमता असल्यामुळे त्यांच्याकडे पैसा टिकून राहतो, असं ज्योतिषशास्त्र सांगतं.मात्र प्रत्येक व्यक्तीचं आयुष्य आणि आर्थिक परिस्थिती वेगळी असते. त्यामुळे केवळ राशीवरून कोणी श्रीमंत होईल किंवा नाही, हे ठरवता येत नाही.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.