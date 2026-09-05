Horoscope: ८ नोव्हेंबरआधी चमकणार भाग्य! पुढील ६४ दिवस 'या' राशींसाठी आहेत खास; नोकरीत प्रमोशन अन् व्यवसायात मोठा नफा...

Diwali 2026 Rashifal: येत्या ८ नोव्हेंबर २०२६ ला येणाऱ्या दिवाळीपर्यंतचा काळ ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. पुढील ६४ दिवसांच्या कालावधीत अनेक मोठे ग्रह आपली रास बदलणार आहेत. या ग्रहांच्या चाल बदलामुळे आगामी दोन महिने काही राशींसाठी प्रचंड फायदेशीर ठरणार आहेत.विशेषतः सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या या मोठ्या राजकीय अन् ग्रहांच्या हालचालींमुळे वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला आणि धनु या ५ राशींच्या व्यक्तींना नोकरी, व्यापार, धनलाभ आणि करिअरमध्ये मोठे यश मिळण्याचे प्रबळ योग आहेत. .६४ दिवसांत होणारे महत्त्वाचे ग्रहबदलदिवाळीपूर्वीच्या या काळात अनेक ग्रहांचे एकापाठोपाठ एक गोचर होणार आहे-१७ सप्टेंबर: सूर्यदेवाचे कन्या राशीत संक्रमण.१८ सप्टेंबर: मंगळ ग्रहाचा रासबदल.२६ सप्टेंबर: बुध ग्रहाचे रासबदल.३१ ऑक्टोबर (सर्वात मोठा बदल): देवगुरू बृहस्पतीचा सिंह राशीत प्रवेश. गुरु हा ज्ञान, विस्तार आणि शुभ प्रभावाचा कारक मानला जात असल्याने हा बदल अतिशय फलदायी ठरणार आहे..Numerology: 'या' मूलांकाच्या लोकांना आधीच मिळतात भविष्याचे संकेत; येणाऱ्या संकटांचा आणि घटनांचा होतो पूर्वाभास! .'या' ५ राशींचे नशीब उजळणारवृषभ रासनोकरी अन् व्यवसाय: नोकरीत नवीन जबाबदाऱ्यांसोबतच धनलाभाची शक्यता आहे. नवीन नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना चांगल्या ऑफर्स मिळतील. व्यापाऱ्यांना नवीन ग्राहक आणि मोठे प्रोजेक्ट्स मिळतील.आर्थिक स्थिती: दीर्घकाळापासून अडकलेले पैसे परत मिळतील. मात्र, अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे..मिथुन रासकरिअर अन् ओळख: तुमच्या कामाचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कौतुक होईल. कार्यक्षेत्रात तुमची नवी ओळख निर्माण होईल.व्यवसाय अन् उत्पन्न: नव्या लोकांशी संपर्क वाढेल, ज्याचा भविष्यात मोठा फायदा होईल. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत खुले होण्याचे संकेत मिळतील.सिंह रासगुरूचे शुभ आगमन: ३१ ऑक्टोबर रोजी गुरू ग्रह सिंह राशीत प्रवेश करणार आहे. यामुळे या राशीसाठी हा काळ सुवर्णकाळ ठरेल.प्रमोशन अन् समृद्धी: नोकरीत पदोन्नती (Promotion) आणि पगारात वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे. व्यावसायिकांना नवीन आणि मोठा करार (Deal) करण्याची संधी मिळेल..तुला रासशुक्राचे गोचर: स्वतःच्या राशीत शुक्राचे होणारे भ्रमण तुला राशीच्या लोकांसाठी भौतिक सुख आणि धन वृद्धी घेऊन येईल.आर्थिक लाभ: नोकरीत कामात यश मिळेल. रखडलेले पैसे अचानक परत मिळू शकतात. घरातील वस्तू किंवा मालमत्ता खरेदीचे योग आहेत..Numerology: अति-साधेपणा पडतोय महाग; 'या' ३ मूलांकांच्या चांगुलपणाचा स्वार्थी लोक घेतात गैरफायदा! .धनु रासमेहनतीचे फळ: कठोर परिश्रमांचे उत्तम फळ मिळण्याची वेळ आली आहे. नोकरीत प्रगतीचे नवे दरवाजे उघडतील.परदेशाशी संबंधित कामे: परदेशातून किंवा दूरच्या ठिकाणाहून चालणाऱ्या व्यवसायातून मोठा नफा होईल. आर्थिक स्थिती मजबूत होईल, परंतु मोठ्या खर्चांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.