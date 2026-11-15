Todays Horoscope : आजचा दिवस ५ राशींसाठी ठरणार खास! धनलाभासह रखडलेली कामं होणार पूर्ण; वाचा १२ राशींचं भविष्य

१५ नोव्हेंबर हा रविवारचा दिवस काही राशींसाठी नव्या संधी आणि प्रगती घेऊन येऊ शकतो, तर काहींना आर्थिक व्यवहार आणि आरोग्याच्या बाबतीत काळजी घ्यावी लागेल. नोकरी, व्यवसाय, पैसा, प्रेमसंबंध आणि कुटुंब अशा वेगवेगळ्या गोष्टींवर ग्रह-नक्षत्रांच्या स्थितीचा प्रभाव जाणवू शकतो. काहींची रखडलेली कामं मार्गी लागतील, तर काहींना महत्त्वाचे निर्णय घेताना विचारपूर्वक पावलं टाकावी लागतील. धार्मिक मान्यतेनुसार, रविवारच्या दिवशी सूर्यदेवाची पूजा केल्याने मान-सन्मान वाढतो. मेष ते मीन या सर्व १२ राशींसाठी रविवारचा दिवस कसा असेल, ते जाणून घेऊया..मेष : आज कामात काही अडथळे येऊ शकतात; मात्र संयम ठेवल्यास परिस्थिती सुधारेल. आर्थिक स्थिती सामान्य राहील. कुटुंबातील व्यक्तीमुळे मन हलकं होईल. थकवा जाणवू शकतो, त्यामुळे आराम करा.वृषभ : नवीन कल्पनांचा फायदा होईल. सर्जनशील क्षेत्रातील लोकांसाठी दिवस चांगला आहे. जुनं येणं मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र नात्यांमध्ये गैरसमज होणार नाहीत, याची काळजी घ्या..मिथुन : मेहनतीला यश मिळण्यास सुरुवात होईल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या मताला महत्त्व मिळेल. रखडलेलं काम पूर्ण होऊ शकतं. मात्र थकवा किंवा अंगदुखीकडे दुर्लक्ष करू नका.कर्क : नवीन काम सुरू करण्यासाठी दिवस अनुकूल आहे. छोट्या प्रवासाचे योग आहेत. जुन्या गैरसमजुती दूर होऊ शकतात. भविष्यातील आर्थिक नियोजनावर भर द्या..Mangal Nakshatra 2026 : आजपासून 'या' 5 राशींवर मंगळदेव प्रसन्न! पुनर्वसू नक्षत्रातील प्रवेशाने उघडणार प्रगतीची दारे; तुमचे नशीब पालटणार?.सिंह : कामात लक्ष केंद्रित राहील. महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागू शकतात. अनावश्यक खर्च टाळा. नात्यांमध्ये बोलताना संयम ठेवा आणि पुरेशी झोप घ्या.कन्या : लेखन, मीडिया, शिक्षण आणि मुलाखतीची तयारी करणाऱ्यांना फायदा होऊ शकतो. नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे. छोटा प्रवासही घडू शकतो..तूळ : तुमच्या वागण्यामुळे लोक प्रभावित होतील. नवीन ओळख किंवा सुरुवातीची शक्यता आहे. प्रेमसंबंध अधिक जवळचे होतील. कुटुंबाची साथ मिळेल.वृश्चिक : घरातील जबाबदाऱ्या वाढतील. आर्थिक व्यवहार करताना सावध राहा. अनावश्यक खरेदी टाळल्यास फायदा होईल. थकवा जाणवू शकतो..Mangal Gochar 2026: कुंभ राशीत मंगळाची एंट्री; 12 राशींवर काय परिणाम होणार, वाचा एका क्लिकवर.धनु : रखडलेली कामं पूर्ण होतील. खर्चावर नियंत्रण ठेवा. महत्त्वाची कागदपत्रं आणि बैठका गांभीर्याने घ्या. आरोग्याची काळजी घ्या.मकर : आत्मविश्वासामुळे कामात यश मिळू शकतं. नोकरी आणि व्यवसायासाठी दिवस चांगला आहे. जुन्या कामाचं कौतुक होण्याची शक्यता आहे..कुंभ : एखाद्या जुन्या गोष्टीचं ओझं हलकं होईल. मित्र किंवा नातेवाइकांशी झालेली चर्चा फायदेशीर ठरू शकते. मनाला विश्रांती द्या.मीन : रखडलेल्या कामांना गती मिळेल. वरिष्ठ व्यक्तीची मदत मिळू शकते. खर्च करताना घाई करू नका. संध्याकाळ कुटुंबासोबत आनंदात जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.