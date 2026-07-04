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रविवार ठरणार खास! आयुष्मान योगामुळे 2 राशींची लागणार लॉटरी; जाणून घ्या तुमचं भविष्य

Sunday Horoscope: कुंभ राशीत चंद्र आणि राहू यांचा ग्रहणदोष तयार होत असल्याने काही राशींच्या व्यक्तींनी निर्णय घेताना अधिक सावध राहण्याची गरज आहे.
Sunday Horoscope

Sunday Horoscope

esakal

Shubham Banubakode
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उद्या, ५ जुलै २०२६ (रविवार) रोजी आषाढ कृष्ण पक्षातील पंचमी आणि षष्ठी तिथीचा विशेष योग जुळून आला आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार हा दिवस काही राशींसाठी आर्थिक प्रगती आणि करिअरमध्ये नवीन संधी घेऊन येणार आहे. मात्र कुंभ राशीत चंद्र आणि राहू यांचा ग्रहणदोष तयार होत असल्याने काही राशींच्या व्यक्तींनी निर्णय घेताना अधिक सावध राहण्याची गरज आहे.

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