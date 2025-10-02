Dasara Festival: छत्रपतींच्या काळात कसा साजरा व्हायचा दसरा... इंग्रजांच्या तोफा द्यायच्या सलामी! ऐतिहासिक पत्र समोर

आज देशभरात दसरा साजरा होत आहे. हा दिवस विजयादशमी म्हणून साजरा केला जातो. या पारंपारिक दसऱ्याला आता राजकीय स्वरूप देखील येत आहे. तर शस्त्रपूजा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम देखील दसऱ्याला असतात. पण छत्रपतींच्या काळात दसरा कसा साजरा होत असेल असा प्रश्न आपल्याला पडला असेल. तर छत्रपतींच्या काळात दसरा थाटामाटात आणि शिस्तीत साजरा व्हायचा याचं जिवंत चित्र एका ऐतिहासिक पत्रातून समोर आलं आहे. साताराचे छत्रपती प्रतापसिंह महाराजांच्या रोजनिशीतील हे पत्र आहे. .संपूर्ण पत्र वाचण्याजोगे१८३३ साली साजरा केलेल्या दसरा सणाचा उल्लेख यात आला आहे. महाराजांनी देवीचे दर्शन घेतल्यानंतर रेड्याचा बळी दिला. सीमोल्लंघन झाले, लोकांचे मुजरे झाले. तोफांचे बार काढले, संपूर्ण पत्र वाचण्याजोगे आहे. छत्रपतींच्या काळात दसऱ्याचा सण कसा साजरा केला जात असे हे यावरून समजते..पत्रात काय म्हटलं आहे?पत्रात लिहल्या प्रमाणे, दसऱ्याच्या दिवशी लवकर उठून महाराजांनी अंघोळ करून नित्यनेम आटोपले आणि पोशाख केला. त्यांनी तो दिवस सुट्टी सारखा पाहिला. दसऱ्याला कारकून, अधिकारी, सरदार, मानकरी, शागीर्दपेशा, घरातील मंडळी, खासे व आपासाहेब तसेच जहागीरदार उपस्थित होते. मात्र रामराव डफळे आजारी असल्यामुळे आले नाहीत. अकलकोटकर जहागीरदार व इतर मात्र हजर झाले..Shivaji Maharaj : सुरतमध्ये झाला होता शिवरायांवर खूनी हल्ला! जाणून घ्या गुजरातचे सर्वात श्रीमंत शहर मराठ्यांनी का लुटले?.फौजेमध्ये १५०० स्वार, २००० सिबंदी, १००० कित्ता घोडे, २००० पायदळ, २००० शागीर्दपेशा, २५ पालख्या, २५ म्याने, ३० हत्ती आणि सुमारे २५,००० रयत जमली होती. इंग्रजी पलटणीचे ५०० सैनिक व २ तोफा होत्या. मात्र गव्हर्नर हजर झाले नव्हते. असा उल्लेख देखील पत्रात आढळतो..इंग्रज देखील द्यायचे स्वारीला सलामीप्रथम देवीचे दर्शन घेऊन रेडा मारण्यात आला. त्यानंतर महाराजांची स्वारी सिमोल्लंघनासाठी निघाली. लोकांनी मुजरे केले. इंग्रजी वकील लॅडविक साहेब नेहमीप्रमाणे सामोरे आले आणि नंतर निरोप घेऊन परत गेले. इंग्रजी पलटण व तोफा सलामीसाठी सज्ज झाल्या. स्वारी येताना व जाताना तोफा आणि पायदळाच्या सलाम्या झाल्या. अशा प्रकारे स्वारी सिमोल्लंघनाला जाऊन वाड्यात आली..सोने, नजराणे व इतर भेटवस्तूवाड्यात देवीचे दर्शन घेऊन नारळ, विडे, धान्य अर्पण करून प्रदक्षिणा केली. नंतर खासे मंडळींना आपट्याची पाने, सोने देऊन सत्कार करण्यात आला. विडे देण्यात आले. बायकांनीही परस्परांचा सत्कार केला. त्यानंतर कचेरीत दरबार भरवण्यात आला. सोने, नजराणा व इतर भेटवस्तू देण्यात आल्या.कारकुन व इतर कनिष्ठ मंडळी आणि जहागीरदारांना क्षीरपात्र व नारळ देऊन सन्मान करण्यात आला, अशा प्रकारे दसरा साजरा करण्यात आला होता..Shivaji Maharaj: तर शेतकऱ्याला जीवंत जाळल्यासारखं होईल… प्रत्येक राजकारण्यांनी वाचावं असं होतं शिवरायांचं कृषी धोरण, नक्की वाचा....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.