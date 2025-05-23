संस्कृती

Vat Purnima 2026: घराजवळ वडाचं झाड नाहीये? मग 'अशी' करा घरच्या घरीच वटपौर्णिमेची पूजा; जाणून घ्या सोपा उपाय

What To Do If There Is No Banyan Tree on Vat Purnima: वट पौर्णिमेला अनेक वेळा घराजवळ किंवा परिसरात वडाचं झाडच नसतं. अशा वेळी पूजा कशी करावी उपवास कसा करावा, हे जाणून घेऊया.
What To Do If There Is No Banyan Tree on Vat Purnima

What To Do If There Is No Banyan Tree on Vat Purnima

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Vat Purnima 2026 Rituals and Puja at Home: दरवर्षी ज्येष्ठ महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील पौर्णिमेला, वट पौर्णिमेला साजरी केली जाते. हिंदू धर्मात या सणाला फार महत्त्व आहे. या दिवशी स्त्रीया आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी, सुख-समृद्धीसाठी वडाच्या झाडाची पूजा करतात, उपवास करतात. भारतभर आणि जगभरात जिथे जिथे हिंदू नागरिक आहेत तिथे तिथे हा सण अतिशय पवित्र आणि श्रद्धेने साजरा केला जातो.

पण वाढत्या वृक्षतोडीमुळे आणि झाडांची लागवडच कमी होत असल्याने अनेक वेळा घराजवळ किंवा परिसरात वडाचे झाडच नसते. अशा वेळी पूजा कशी करावी उपवास कसा करावा, हे जाणून घेऊया.

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