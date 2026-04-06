Garuda Purana: यमराजाचा हिशोब चुकत नाही! गरुड पुराणानुसार 'या' गोष्टी टाळल्या तरच लाभेल आत्म्याला शांती

Avoid These 4 Sins or Face Consequences After Death: आयुष्यभर पुण्य किंवा चांगलं कर्म करा असं आपले मोठे नेहमीच सांगत असतात आणि मृत्यू नंतर सुद्धा आत्म्याला शांती मिळणं शक्य आहे का? असा प्रश्न आपल्याला हमखास पडतो. हिंदू संस्कृतीत गरुड पुराणात याबद्दल माहिती लिहिली आहे. त्यात असं सांगितलं आहे की, आपलं कर्म आणि वर्तन मृत्यूनंतर देखील आपल्यावर परिणाम करतात. यमराजाचा हिशोब चुकत नाही, आणि काही चुकीच्या गोष्टी केल्या तर मृत्यूनंतर आत्म्याला बराच काळ त्रास सहन करावा लागतो. या पुराणात अशी ४ महत्त्वाची पापं स्पष्ट केली आहेत, जी टाळल्याशिवाय आत्म्याला शांती लाभणं कठीण आहे. चला जाणून घेऊया, कोणती आहेत ती पापे आणि जीवनात त्यांना टाळण्यासाठी काय केलं पाहिजे..गरुड पुराणगरुड पुराणात भगवान विष्णू आणि त्यांचं वाहन गरुज यांच्या संवादातून जीवन-मृत्यू, पाप-पुण्य आणि मोक्ष याविषयी सखोल माहिती दिली आहे. माणसाच्या प्रत्येक कृतीचा हिशोब होत असल्याचं यात सांगितलं असून, चुकीची कृत्यं केली तर मृत्यूनंतरही त्याचे परिणाम भोगावे लागतात, असम वर्णन आढळतं.यामध्ये विशेषतः काही पापांना अत्यंत गंभीर मानलं गेलं आहे. त्याबद्दल थोडक्यात जाणून घेऊया:.आई-वडील आणि गुरुंचा अनादरज्यांनी आपल्याला जन्म दिला आणि आपल्याला शिकवलं, त्यांचा सन्मान न करणं अतिशय चुकीचं आहे. असं केलं तर मृत्यूनंतर आत्म्याला त्रास सहन करावा लागू शकतो. कठीण प्रसंगांना सामोरं जावं लागतं, असं सांगितलं आहे. खोटं बोलणं आणि विश्वासघातएखाद्याची फसवणूक करणं, खोटं साक्ष देणं किंवा कोणाच्या विश्वासाला तडा देणं ही गंभीर पापं मानली जातात. अशा वर्तनामुळे आत्म्याला समाधान मिळत नाही आणि यातना भोगाव्या लागतात..गोहत्या किंवा समान कृत्यहिंदू धर्मात गाईला खूप म्हणजेच आईसमान महत्व आहे. त्यामुळे गाईला मारणं हे मोठं पाप मानलं जातं, आणि याचे परिणामही गंभीर होतात.भ्रूणहत्यानिर्दोष जीवाचा जीव घेणं हे सर्वांत मोठ्या पापांपैकी एक मानलं जातम. या कृत्यामुळे आत्म्याला दीर्घकाळ त्रास सहन करावा तर लागतोच, पण मुक्ती मिळणंही कठीण होतं, असं मानलं जातं..एकूणच गरुड पुराण माणसाला चांगली कर्म करण्याचा, संयम बाळगण्याचा आणि सदाचार करण्याचा मार्ग धरावा असा उपदेश करतं. चांगली नीतीप आणि योग्य आचरणाने जीवन व्यतीत केलं तरच माणसाच्या आत्म्याला खऱ्या अर्थाने शांती लाभते आणि मोक्ष प्राप्ती होतो, ही या ग्रंथातील मूलभूत शिकवण आहे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.