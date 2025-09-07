संस्कृती

Chandra Grahan 2025 : आज चंद्रग्रहण..! तुमच्या फोनवर पाहा एका क्लिकवर

Chandra Grahan 2025 : ७ सप्टेंबरला रात्री होणारे चंद्रग्रहण भारतात दिसेल.
Lunar Eclipse 2025

Lunar Eclipse 2025

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

आज ७ सप्टेंबरला रात्री आकाशात एक खगोलीय चमत्कार पाहायला मिळणार आहे. वर्षातील दुसरे चंद्रग्रहण, ज्याला ‘ब्लड मून’ म्हणूनही ओळखले जाते भारतासह जगभरातील अनेक देशांमध्ये दिसणार आहे. ही खगोलीय घटना तुम्ही घरी बसून तुमच्या मोबाईल फोनवरही अनुभवू शकता. चंद्राचा लाल रंग आणि त्याची रहस्यमयी छटा तुम्हाला थक्क करेल

mobile
moon
Lunar Eclipse
Mobile Phone
Blood Moon phenomenon
Lunar Eclipse 2025
How to watch lunar eclipse safely

