Hyderabad Nizam: हैदराबादच्या निजामाचं तृतीयपंथीयावर होतं प्रेम; राणीचा दिला दर्जा, पण शेवटच्या क्षणी...

मीर उस्मान अली खान हे हैदराबाद रियासतचे सातवे आणि शेवटचे निजाम होते. जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी ते एक होते. त्यांच्याजवळ हॅमिल्टनचे हिरे जडलेले घड्याळ होते. त्यांनी आपल्या नातवासाठी हिऱ्यांनी भरलेले एक खेळणे बनवले होते. 'टाइम मॅगझीन'ने त्यांच्या फोटोसह त्यांना "जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती" म्हटले होते.त्यांना एक सनकी आणि अविश्वासी व्यक्ती मानले जायचे. ते त्यांच्या कुटुंबावर, मित्रांवर आणि अगदी त्यांच्या मुलांवरही विश्वास ठेवत नव्हते. त्यांना वाटायचे की प्रत्येकजण फक्त त्यांच्या संपत्तीच्या मागे धावत आहे. त्यामुळे, त्यांना अशा लोकांचा शोध होता ज्यांच्यावर ते कोणत्याही अटीशिवाय विश्वास ठेवू शकतील..मुबारक बेगमयेथूनच या कथेची नायिका आणि तृतीयपंथी व्यक्ती मुबारक बेगम यांचा प्रवेश होतो. मुबारक बेगम तृतीयपंथी होत्या आणि हैदराबादमधील गोलकोंडा भागात राहत होत्या. तृतीयपंथी समुदाय पारंपरिकरित्या आशीर्वाद देणे, नाचणे-गाणे आणि मागण्याचे काम करत होता.असे मानले जाते की निजाम यांची मुबारक बेगम यांच्याशी पहिली भेट तेव्हा झाली, जेव्हा त्या त्यांच्या समुदायासोबत राजवाड्यात एका शुभप्रसंगी आशीर्वाद देण्यासाठी आल्या होत्या. त्यांच्या साधेपणाने, स्पष्ट बोलण्याने आणि गोड बोलण्याने निजाम इतके प्रभावित झाले की त्यांनी त्यांना आपल्या राजवाड्यातच राहण्याचे निमंत्रण दिले. हळूहळू, मुबारक बेगम निजामच्या सर्वात जवळच्या आणि विश्वासू साथीदार बनल्या..निजाम यांना वाटायचे की मुबारक बेगम त्यांच्यावर कोणत्याही अटीशिवाय प्रेम करतात. त्या त्यांच्या संपत्तीसाठी नाही, तर एक माणूस म्हणून त्यांच्याशी जोडल्या गेल्या आहेत. मुबारक बेगम यांना कोणताही थेट वारसदार नव्हता, त्यामुळे त्या आपल्या संपत्तीवर हक्क सांगण्याचा प्रयत्न करणार नाहीत, असा विश्वास निजाम यांना होता. याव्यतिरिक्त, मुबारक बेगम आणि त्यांचा समुदाय कोणत्याही परिस्थितीत त्यांचे संरक्षण करेल, असा विश्वासही त्यांना होता.निजाम यांचा एकांत आणि उदासी दूर करत असत मुबारक बेगम आपल्या हसऱ्या स्वभावाने, नृत्याने आणि गाण्यांनी निजाम यांचा एकांत आणि उदासी दूर करत असत. त्या त्यांची खूप चांगली काळजीही घेत होत्या. त्या काळात, तृतीयपंथी व्यक्तींचा आशीर्वाद खूप फलदायी असतो, अशी मान्यता होती. निजाम यांना विश्वास होता की मुबारक बेगम यांची सोबत आणि आशीर्वाद त्यांच्यासाठी आणि त्यांच्या राज्यासाठी शुभ आहे..हे स्पष्ट आहे की निजाम यांनी मुबारक बेगम यांना आपला जीवनसाथी मानले. त्यांना राजवाड्यात एका राणीसारखा दर्जा दिला. पण त्यांनी कायदेशीर किंवा धार्मिकरित्या विवाह केला होता का?बहुतेक इतिहासकारांचे मत आहे की हे एक प्रतिकात्मक आणि भावनिक नाते होते, कोणताही औपचारिक विवाह नाही. निजाम स्वतः एक धार्मिक मुस्लिम होते आणि त्यांनी इस्लामिक कायद्यानुसार (शरियत) अनुकूल नसलेल्या कोणत्याही धार्मिक विधीमध्ये भाग घेतला नसेल. इस्लामिक नियमांनुसार अशा विवाहाची कोणतीही तरतूद नाही.निजाम यांचे मुबारक बेगम यांच्यावर प्रेम जडले होते तरीही, हे निश्चित आहे की निजाम यांचे मुबारक बेगम यांच्यावर प्रेम जडले होते. त्यांनी आपले प्रेम आणि सन्मान व्यक्त करण्यासाठी एखादा खास, गैर-धार्मिक समारंभ आयोजित केला असावा. त्यांनी मुबारक बेगम यांना 'बेगम साहिबा' ही उपाधी दिली, जी तेव्हा फक्त राजघराण्यातील महिलांना दिली जात होती. त्यांना राजवाड्यात राहणे, खाजगी कर्मचारी ठेवणे आणि एका राजकुमारीसारखे जीवन जगण्याच्या सर्व सुविधा दिल्या गेल्या..निजाम यांच्या प्रेमात पडण्याचे खरे कारण निजाम यांचे मुबारक बेगम यांच्या 'प्रेमात पडणे' हे रोमँटिक चित्रपटांसारखे प्रेम नव्हते, तर ते खूप भावनिक होते. त्यांना असे वाटे की, आपल्याला एक अशी व्यक्ती मिळाली आहे, जी कोणत्याही लोभाशिवाय त्यांच्यावर प्रेम करते. मुबारक बेगम त्यांच्यासाठी एक साथीदार, मनोरंजन करणारी, काळजी घेणारी आणि संरक्षक अशी भूमिका निभावत होत्या. जेव्हा त्या मुबारक बेगम यांच्यासोबत असत, तेव्हा ते आपली राजेशाही ओळख सोडून एक सामान्य माणूस बनत असत.त्या नंतरही बेगम त्यांच्यासोबतच राहिल्या १९४८ मध्ये हैदराबादचे भारतात विलीनीकरण झाल्यानंतर निजाम यांची सत्ता आणि संपत्ती दोन्ही कमी झाली. त्यांना भत्ता मिळत असे, पण पूर्वीसारखी परिस्थिती राहिली नाही. तरीही मुबारक बेगम त्यांच्यासोबतच राहिल्या आणि त्यांची काळजी घेत राहिल्या.मुबारक बेगम यांचे नंतरचे जीवन कठीण होते. १९६७ मध्ये निजाम यांचे निधन झाले. त्यांच्या मृत्यूनंतर मुबारक बेगम यांचे जीवन कठीण झाले. निजाम यांच्या कुटुंबियांनी त्यांना राजवाडा सोडायला सांगितले. असे म्हटले जाते की त्यांनी आपले उर्वरित जीवन हैदराबादमध्येच एका सामान्य घरात अज्ञातवासात घालवले. त्यांच्या मृत्यूची नेमकी तारीख आणि परिस्थितीही इतिहासाच्या धुक्यात हरवली आहे..ऐतिहासिक पुस्तकांमध्ये कोणते उल्लेख?निजाम यांच्या या अनोख्या प्रेमाबद्दल अनेक पुस्तकांमध्ये बरेच काही सांगितले आहे. विजय प्रसाद यांनी लिहिलेले 'द लास्ट निजाम: द लाईफ अँड टाइम्स ऑफ मीर उस्मान अली खान' हे निजाम यांच्यावरील सर्वात प्रामाणिक आणि व्यापक चरित्रांपैकी एक मानले जाते. प्रसाद यांनी या पुस्तकात या नात्याचा सविस्तर उल्लेख केला आहे. त्यांनी सांगितले आहे की निजाम मुबारक बेगमवर पूर्णपणे अवलंबून होते. त्यांना 'बेगम साहिबा' ही उपाधी दिली होती, जी त्यांच्या पत्नींसाठी होती. तथापि, ते हे देखील स्पष्ट करतात की हा औपचारिक इस्लामिक विवाह नसून, एक प्रतीकात्मक आणि भावनिक नाते होते.सर विल्यम बार्टन यांच्या 'द निजाम: हिज हिस्ट्री अँड रिलेशन्स विथ द ब्रिटिश गव्हर्नमेंट' या पुस्तकातही मुबारक बेगम यांच्यासोबतच्या त्यांच्या संबंधांचा उल्लेख आहे. ते हैदराबादमध्ये तैनात एक ब्रिटिश राजकीय एजंट होते आणि निजामच्या जवळच्या वर्तुळात त्यांची चांगली ओळख होती. त्यांच्या पुस्तकात निजाम यांच्या वैयक्तिक जीवनाबद्दल तपशील आहेत..लिओनार्ड मोस्ले यांचे 'हैदराबाद: ए बायोग्राफी' हे हैदराबाद शहर आणि तेथील शासकांच्या इतिहासावरील एक महत्त्वाचे स्रोत आहे. मोस्ले निजाम यांच्या जीवनाचे आणि त्यांच्या विचित्र सवयींचे वर्णन करतात, ज्यात मुबारक बेगम यांच्यावरील त्यांच्या प्रेमाचा उल्लेख आहे.'द टाइम्स ऑफ इंडिया' आणि 'द हिंदू' सारख्या वर्तमानपत्रांच्या जुन्या अंकांमध्ये निजाम यांच्या वैयक्तिक जीवनावर अनेकदा बातम्या छापून येत होत्या. मुबारक बेगम यांचा उल्लेख अनेकदा "निजामच्या साथीदार" किंवा "जवळच्या सहकारी" म्हणून केला जात असे. १९६७ मध्ये निजाम यांच्या मृत्यूनंतर, त्यांच्या वारसा आणि कुटुंबावरील अनेक वृत्तांतांमध्ये मुबारक बेगम यांचा उल्लेख निजामच्या जवळच्या व्यक्ती म्हणून केला गेला आहे.हैदराबाद राज्य अभिलेखागारातील (स्टेट आर्काइव्ह्ज) खर्चाच्या तपशीलामध्ये मुबारक बेगम आणि त्यांना दिलेल्या भत्ते आणि भेटवस्तूंचा रेकॉर्ड मिळू शकतो. हा एक ठोस पुरावा आहे जो हे दाखवतो की त्यांना राज्याच्या वतीने एक महत्त्वपूर्ण व्यक्तीचा दर्जा प्राप्त होता.(मूळ स्टोरीः- न्यूज १८ हिंदी). 