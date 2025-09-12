संस्कृती

Hyderabad Nizam: हैदराबादच्या निजामाचं तृतीयपंथीयावर होतं प्रेम; राणीचा दिला दर्जा, पण शेवटच्या क्षणी...

'द टाइम्स ऑफ इंडिया' आणि 'द हिंदू' सारख्या वर्तमानपत्रांच्या जुन्या अंकांमध्ये निजाम यांच्या वैयक्तिक जीवनावर अनेकदा बातम्या छापून येत होत्या. मुबारक बेगम यांचा उल्लेख अनेकदा "निजामच्या साथीदार" किंवा "जवळच्या सहकारी" म्हणून केला जात असे.
Hyderabad Nizam: हैदराबादच्या निजामाचं तृतीयपंथीयावर होतं प्रेम; राणीचा दिला दर्जा, पण शेवटच्या क्षणी...
संतोष कानडे
Updated on

मीर उस्मान अली खान हे हैदराबाद रियासतचे सातवे आणि शेवटचे निजाम होते. जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी ते एक होते. त्यांच्याजवळ हॅमिल्टनचे हिरे जडलेले घड्याळ होते. त्यांनी आपल्या नातवासाठी हिऱ्यांनी भरलेले एक खेळणे बनवले होते. 'टाइम मॅगझीन'ने त्यांच्या फोटोसह त्यांना "जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती" म्हटले होते.

त्यांना एक सनकी आणि अविश्वासी व्यक्ती मानले जायचे. ते त्यांच्या कुटुंबावर, मित्रांवर आणि अगदी त्यांच्या मुलांवरही विश्वास ठेवत नव्हते. त्यांना वाटायचे की प्रत्येकजण फक्त त्यांच्या संपत्तीच्या मागे धावत आहे. त्यामुळे, त्यांना अशा लोकांचा शोध होता ज्यांच्यावर ते कोणत्याही अटीशिवाय विश्वास ठेवू शकतील.

Loading content, please wait...
Hyderabad
Hyderabad last Nizam

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com