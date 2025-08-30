Pitru Paksha 2025: पितृपक्षात घरातून काढा 'या' वस्तू, मिळवा पितृंचा आशीर्वाद

थोडक्यात:पितृपक्षात तुटलेले भांडे, खंडित देव-देवींच्या मूर्ती व जुनी वस्त्रे घरातून काढून टाकावीत.बंद पडलेली घड्याळे आणि नकारात्मक ऊर्जा निर्माण करणाऱ्या वस्तू घरातून दूर ठेवणे गरजेचे आहे.घर स्वच्छ ठेवणे आणि नकारात्मक वस्तू टाळल्याने पितृंचा आशीर्वाद सहज प्राप्त होतो..Pitru Paksha 2025: पितृपक्ष हा हिंदू धर्मातील एक अत्यंत पवित्र काळ आहे, जो ७ ते २१ सप्टेंबरपर्यंत चालतो. या काळात आपण आपल्या पूर्वजांच्या आत्म्यास शांती मिळावी आणि त्यांचा आशीर्वाद सदैव मिळावा म्हणून श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान करतो..परंतु, फक्त या विधींचा पुरेपूर लाभ घेण्यासाठी घरातील वातावरणही पवित्र आणि स्वच्छ असणे फार आवश्यक आहे.पितृपक्षात घरातून काही वस्तू काढून टाकल्यास पूर्वजांचा आशीर्वाद सहज प्राप्त होतो. चला जाणून घेऊया कोणत्या वस्तू पितृपक्षात घरातून निघून गेल्या तर उत्तम..CA Articleship: आर्टिकलशिप म्हणजे नेमकं काय? कोण करू शकतो? वाचा एका क्लिकवर सविस्तर माहिती.1. तुटलेले किंवा खराब झालेले भांडीतुटलेले किंवा खराब झालेले भांडी घरात ठेवल्याने नकारात्मक ऊर्जा वाढते आणि घरातील सकारात्मक ऊर्जा कमी होते. म्हणून पितृपक्ष सुरू होण्यापूर्वी घरातील तुटलेले भांडे साफसफाई करून बाहेर टाकावेत.2. खंडित देव-देवींच्या मूर्तीदेव-देवींच्या तुटलेल्या किंवा खंडित झालेल्या मूर्ती घरात ठेवणे अशुभ मानले जाते. या मूर्तींचा निरोप द्यावा आणि शक्य असल्यास पवित्र नदीत विसर्जित कराव्या..3. जुनी व न वापरायची वस्त्रे आणि कचराघरात ठेवलेले जुने कपडे, कबाड व न वापरायची वस्तू घरातील शुद्धता कमी करतात. अशा वस्तू पितृपक्ष सुरू होण्याच्या आधी काढून टाकाव्यात.4. बंद पडलेली घड्याळेबंद किंवा खराब झालेली घड्याळे घरात ठेवणे अशुभ मानले जाते. जीवनातील गती आणि प्रगती यावर त्याचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. पितृपक्षापूर्वी अशा घड्याळांची दुरुस्ती करून घ्या किंवा बाहेर काढा.5. नकारात्मक वस्तूकोणत्याही प्रकारच्या नकारात्मक ऊर्जा निर्माण करणाऱ्या वस्तू घरातून दूर ठेवा. यामुळे घरातील सकारात्मक ऊर्जा वाढेल आणि पितृंचा आशीर्वाद अधिकाधिक मिळेल..Mumbai Kokan Ro-Ro Ferry: मुंबई–कोकणकरांसाठी आनंदाची बातमी! १ सप्टेंबरपासून रो-रो फेरी सेवा सुरू, फ्लाइटपेक्षा कमी खर्चात प्रवास.पितृपक्षात घर स्वच्छ ठेवण्याचे महत्त्वपितृपक्षात घर स्वच्छ ठेवणे फार महत्वाचे आहे कारण या काळात आपल्या पूर्वजांची आत्मा आपल्या कुटुंबाला भेटायला येते, अशी श्रद्धा आहे. अशा वेळी घरातील नकारात्मक वस्तू दूर केल्याने घरातील वातावरण शुध्द होते आणि आपल्या पूर्वजांचा आशीर्वाद नक्कीच मिळतो..FAQs1. पितृपक्षात कोणती वस्तू घरातून काढून टाकावी? (Which items should be removed from the house during Pitru Paksha?)उत्तर: तुटलेले भांडे, खंडित देव-देवींच्या मूर्ती, जुनी वस्त्रे, बंद पडलेली घड्याळे आणि नकारात्मक वस्तू पितृपक्षात घरातून काढून टाकाव्यात.2. पितृपक्षात घर स्वच्छ का ठेवावे? (Why should the house be kept clean during Pitru Paksha?)उत्तर: पितृपक्षात घर स्वच्छ ठेवणे गरजेचे आहे कारण पूर्वजांची आत्मा या काळात कुटुंबाला भेटायला येते आणि स्वच्छ वातावरणामुळे त्यांचा आशीर्वाद प्राप्त होतो.3. तुटलेली मूर्ती कशी विसर्जित करावी? (How to immerse broken idols?)उत्तर: तुटलेल्या किंवा खंडित मूर्तींचा निरोप करून, शक्य असल्यास पवित्र नदीत विसर्जित करावे.4. नकारात्मक ऊर्जा टाळण्यासाठी काय करावे? (How to avoid negative energy in the house?)उत्तर: घरातील नकारात्मक ऊर्जा निर्माण करणाऱ्या वस्तू काढून टाका आणि घर स्वच्छ व सकारात्मक ठेवण्यासाठी नियमित साफसफाई करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.