Pitru Paksha 2025: पितृपक्षात घरातून काढा 'या' वस्तू, मिळवा पितृंचा आशीर्वाद

Remove Items From Home: पितृपक्षात घरातून काही वस्तू काढून टाकल्याने पूर्वजांचा आशीर्वाद सहज मिळू शकतो. चला जाणून घेऊया कोणत्या वस्तू पितृपक्षात घरातून काढून टाकणे आवश्यक आहे
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. पितृपक्षात तुटलेले भांडे, खंडित देव-देवींच्या मूर्ती व जुनी वस्त्रे घरातून काढून टाकावीत.

  2. बंद पडलेली घड्याळे आणि नकारात्मक ऊर्जा निर्माण करणाऱ्या वस्तू घरातून दूर ठेवणे गरजेचे आहे.

  3. घर स्वच्छ ठेवणे आणि नकारात्मक वस्तू टाळल्याने पितृंचा आशीर्वाद सहज प्राप्त होतो.

